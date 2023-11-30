Мир в Украине сейчас означает войну потом, - бывшие американские дипломаты

Победа Украины может предотвратить распространение войны Путина и сдержать других потенциальных агрессоров.

Об этом в материале для издания Bulwark пишут бывшие дипломаты Дэвид Креймер, Джон Гербст, Билл Тейлор, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Они призывают Конгресс США принять пакет помощи для Украины. Это позволит предотвратить распространение войны Путина и сдержать других потенциальных агрессоров.

"Единственный способ предотвратить более широкую войну - обеспечить Украину всем необходимым для победы. "Выиграть" отличается от "не проиграть". Это значит выгнать все российские оккупационные и захватнические силы с украинской территории, заставить Россию выплатить компенсацию за нанесенный ею ущерб и привлечь Путина и других к ответственности за зверства, которые они совершили", – отмечают авторы материала.

Авторы материала отмечают, что если бы США предоставили оружие, о котором просила Украина, раньше война выглядела бы совсем иначе, чем сейчас.

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"Если бы мы обеспечили Украину достаточным количеством оружия, например ATACMS радиусом действия 190 миль, F-16 и оборудованием для радиоэлектронной борьбы, нынешнее наземное наступление, скорее всего, достигло бы более чем скромного успеха", – говорится в публикации.

Также бывшие дипломаты призывают усилить режим санкций в отношении России и ввести вторичные санкции. А еще в ускоренном режиме предоставить членство Украине в Европейском союзе и подготовиться к приглашению Украины в НАТО на саммите следующим летом в Вашингтоне. Эксдипломаты подчеркивают, что США должны наращивать поставки оружия и технологий, необходимых Украине.

"Никто не стремится, чтобы война закончилась раньше, больше, чем украинцы, ведь они воюют, страдают и погибают. Но они хотят, чтобы война закончилась победой и чтобы Россия больше не представляла угрозы", – говорится в материале.

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