РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8237 посетителей онлайн
Новости За рубежом
2 612 7
НАТО (8911) помощь (6103) членство в НАТО (1213) Блинкен (745)

Украина сидит на своем месте за столом НАТО, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина сидит на своем месте за столом НАТО.

Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, США сосредоточились на постоянной поддержке и приверженности Украине.

"Еще один критический момент, который действительно стоит подчеркнуть - и он подкрепляется всем, что я видел здесь (на встрече глав МИД НАТО в Брюсселе - Ред.) за последние два дня - когда речь идет об Украине, Соединенные Штаты не одиноки", - отметил Блинкен.

Читайте также: США возвращают фокус внимания с войны на Ближнем Востоке на Украину, – The Guardian

Он напомнил, что США предоставили Украине помощь на сумму около 77 миллиардов долларов. В то же время европейские союзники за этот период выделили более 100 миллионов долларов.

"Поэтому мы часто говорим о распределении бремени и необходимости распределения бремени. Что касается Украины, то это очевидно: мы это видели и будем видеть. Украина знает, что ее будущее - это свободная динамическая демократия. А путь Украины в НАТО и Евросоюз будет зависеть от ее усилий по реформированию", - добавил госсекретарь США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО сегодня ненамеренно посылает сигнал Путину – продолжать боевые действия, нужно немедленно принять Украину в Альянс, - Волкер

"Наша команда полна решимости довести эти реформы до конца. Мы также это услышали сегодня от министра иностранных дел страны.

Следовательно, это были некоторые проблемы, которые Альянс обсуждал с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. И это была первая встреча министров иностранных дел на новом Совете Украина-НАТО. Украина сидит на своем месте за столом НАТО", - подчеркнул Блинкен.

Читайте также: Члены НАТО поддерживают Украину на пути к вступлению в Альянс, - Столтенберг
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То Блінкен, раніше Остін і Столтенберг постійно з тупими заявами- все нормально, все ок, а ви там воюйте списами. Не пусті заяви потрібні, а поставки зброї.
показать весь комментарий
29.11.2023 14:27 Ответить
Тобто під столом.
показать весь комментарий
29.11.2023 14:31 Ответить
Їх що, Зєльц покусав? Вже зовсім від реальності стали відірвані.
показать весь комментарий
29.11.2023 14:33 Ответить
Він нагадав, що США надали Україні допомогу на суму близько 77 мільярдів доларів. Водночас європейські союзники за цей період надали понад 100 мільйонів доларів.
А РФ отримала 550 млрд. за які вона нас вбиває, чому ніхто не дивиться звідки РФ бере гроші, щоб вести війну і нас убивати, а лише рахують гроші які дають нам.
Очевидно ж якщо і так далі буде то незважаючи на суми, які ви нам виділяєте РФ війну не припинить...
показать весь комментарий
29.11.2023 14:44 Ответить
Не 100 мільонів ,а 100 мільярдів
показать весь комментарий
29.11.2023 15:39 Ответить
Агу редактори, помилка - Водночас європейські союзники за цей період надали понад 100 мільйонів доларів.- не 100 мільонів, а 100 мільярдів!!!
показать весь комментарий
29.11.2023 15:40 Ответить
Помилки ніту - це просто по курсу 1822 року , такшо помилки ніту.
показать весь комментарий
29.11.2023 16:41 Ответить
 
 