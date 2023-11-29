Украина сидит на своем месте за столом НАТО, - Блинкен
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Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина сидит на своем месте за столом НАТО.
Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, США сосредоточились на постоянной поддержке и приверженности Украине.
"Еще один критический момент, который действительно стоит подчеркнуть - и он подкрепляется всем, что я видел здесь (на встрече глав МИД НАТО в Брюсселе - Ред.) за последние два дня - когда речь идет об Украине, Соединенные Штаты не одиноки", - отметил Блинкен.
Он напомнил, что США предоставили Украине помощь на сумму около 77 миллиардов долларов. В то же время европейские союзники за этот период выделили более 100 миллионов долларов.
"Поэтому мы часто говорим о распределении бремени и необходимости распределения бремени. Что касается Украины, то это очевидно: мы это видели и будем видеть. Украина знает, что ее будущее - это свободная динамическая демократия. А путь Украины в НАТО и Евросоюз будет зависеть от ее усилий по реформированию", - добавил госсекретарь США.
"Наша команда полна решимости довести эти реформы до конца. Мы также это услышали сегодня от министра иностранных дел страны.
Следовательно, это были некоторые проблемы, которые Альянс обсуждал с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. И это была первая встреча министров иностранных дел на новом Совете Украина-НАТО. Украина сидит на своем месте за столом НАТО", - подчеркнул Блинкен.
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А РФ отримала 550 млрд. за які вона нас вбиває, чому ніхто не дивиться звідки РФ бере гроші, щоб вести війну і нас убивати, а лише рахують гроші які дають нам.
Очевидно ж якщо і так далі буде то незважаючи на суми, які ви нам виділяєте РФ війну не припинить...