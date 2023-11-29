Украина сидит на своем месте за столом НАТО, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина сидит на своем месте за столом НАТО.

Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, США сосредоточились на постоянной поддержке и приверженности Украине.

"Еще один критический момент, который действительно стоит подчеркнуть - и он подкрепляется всем, что я видел здесь (на встрече глав МИД НАТО в Брюсселе - Ред.) за последние два дня - когда речь идет об Украине, Соединенные Штаты не одиноки", - отметил Блинкен.

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Он напомнил, что США предоставили Украине помощь на сумму около 77 миллиардов долларов. В то же время европейские союзники за этот период выделили более 100 миллионов долларов.

"Поэтому мы часто говорим о распределении бремени и необходимости распределения бремени. Что касается Украины, то это очевидно: мы это видели и будем видеть. Украина знает, что ее будущее - это свободная динамическая демократия. А путь Украины в НАТО и Евросоюз будет зависеть от ее усилий по реформированию", - добавил госсекретарь США.

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"Наша команда полна решимости довести эти реформы до конца. Мы также это услышали сегодня от министра иностранных дел страны.

Следовательно, это были некоторые проблемы, которые Альянс обсуждал с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. И это была первая встреча министров иностранных дел на новом Совете Украина-НАТО. Украина сидит на своем месте за столом НАТО", - подчеркнул Блинкен.

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