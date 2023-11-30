Франция в 2024 году увеличит поставки боеприпасов в Украину

Франция продолжит оказывать военную помощь Украине в 2024 году, в частности, увеличит поставки боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба министра обороны Украины Рустема Умерова, передает Цензор.НЕТ.

Об увеличении помощи заявил инженер-генерал по вооружению Жан-Франсуа Док во время встречи украинской и французской делегаций в Киеве, где речь шла о возможности усиления сотрудничества в оборонной сфере и налаживании логистического обеспечения между странами.

Стороны обсудили неотложные военные нужды и виды оружия, которыми Франция может помочь украинскому войску.

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"На этой неделе мы уже получили средства и осуществим проплаты на дополнительную закупку САУ "Цезарь". Спасибо французской стороне за непрерывное обеспечение боеприпасами к этим системам. Конечно, по возможности, хотелось бы увеличить количество пушек", - подчеркнул генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, принимавший участие во встрече как член украинской делегации.

Глава Фонда поддержки Украины Жан-Франсуа Док заверил, что Франция прилагает все усилия, чтобы помочь Украине.

"Наш Фонд поддержки пытается покрыть часть расходов на приобретение некоторых запчастей и вооружения для украинской стороны. Мы понимаем украинские потребности, поэтому в следующем году Франция увеличит поставки боеприпасов", - добавил он.

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