Франция в 2024 году увеличит поставки боеприпасов в Украину
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Франция продолжит оказывать военную помощь Украине в 2024 году, в частности, увеличит поставки боеприпасов.
Об этом сообщила пресс-служба министра обороны Украины Рустема Умерова, передает Цензор.НЕТ.
Об увеличении помощи заявил инженер-генерал по вооружению Жан-Франсуа Док во время встречи украинской и французской делегаций в Киеве, где речь шла о возможности усиления сотрудничества в оборонной сфере и налаживании логистического обеспечения между странами.
Стороны обсудили неотложные военные нужды и виды оружия, которыми Франция может помочь украинскому войску.
"На этой неделе мы уже получили средства и осуществим проплаты на дополнительную закупку САУ "Цезарь". Спасибо французской стороне за непрерывное обеспечение боеприпасами к этим системам. Конечно, по возможности, хотелось бы увеличить количество пушек", - подчеркнул генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, принимавший участие во встрече как член украинской делегации.
Глава Фонда поддержки Украины Жан-Франсуа Док заверил, что Франция прилагает все усилия, чтобы помочь Украине.
"Наш Фонд поддержки пытается покрыть часть расходов на приобретение некоторых запчастей и вооружения для украинской стороны. Мы понимаем украинские потребности, поэтому в следующем году Франция увеличит поставки боеприпасов", - добавил он.
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