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Лавров заявил, что не видит смысла в сохранении ОБСЕ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления заявил, что сомневается в целесообразности сохранения ОБСЕ.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал на министерской встрече ОБСЕ в Скопье.
В своем выступлении он заявил, что "ОБСЕ по существу превращают в придаток НАТО и ЕС".
"Организация, давайте признаем, находится на краю пропасти. Возникает простой вопрос: имеет ли смысл инвестировать силы в ее оживление?" – заявил Лавров.
По его словам, сейчас "вопросов гораздо больше, чем ответов".
Стоит отметить, что после выступления Лавров поспешно покинул зал и не стал слушать остальных участников. До выступления глава российского МИДа на встрече также не присутствовал.
Топ комментарии
+24 Володимир Щербина
показать весь комментарий30.11.2023 14:45
+21 Alexander Bereznuk f1223265
показать весь комментарий30.11.2023 14:51
+17 Andry Moon
показать весь комментарий30.11.2023 14:50
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Пожалуйста, подождите...
це означае що якраз це й треба робити.
Не подобається ОБСЕ - ідіть за кораблем.
Без рф в ОБСЕ буде ефективнішим.
ОБСЕ е хоть і слабким, але елементом ціеі системи ЕС.
Так?
Об отце Лаврова известно, что он тбилисский армянин, по некоторым сведениям - по фамилии Калантаров или Калантарян
Лавров - фамилия вырастившего его отчима
Ничего в россии нет своего. Даже фамилий.
все куплене, та прогнило!
Ну что европридурки, поговорили?
Ну й правильно зробив.
А взагалі цих лицемірів: ООН, ОБСЕ, Червоного хреста, Амнєсті - час давно розформувати до дідька.
йди нах,
світовий мир знищив, а ще пздть..
щоб пи₴данути якусь х#йню