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Лавров (2204) ОБСЕ (4790)

Лавров заявил, что не видит смысла в сохранении ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления заявил, что сомневается в целесообразности сохранения ОБСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал на министерской встрече ОБСЕ в Скопье.

В своем выступлении он заявил, что "ОБСЕ по существу превращают в придаток НАТО и ЕС".

"Организация, давайте признаем, находится на краю пропасти. Возникает простой вопрос: имеет ли смысл инвестировать силы в ее оживление?" – заявил Лавров.

По его словам, сейчас "вопросов гораздо больше, чем ответов".

Стоит отметить, что после выступления Лавров поспешно покинул зал и не стал слушать остальных участников. До выступления глава российского МИДа на встрече также не присутствовал.

Читайте также: Блинкен покинул встречу ОБСЕ до прибытия Лаврова
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Топ комментарии
+24
А також доцільності існування кацапії.
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30.11.2023 14:45
+21
сказав правду про це обсє...воно ж іще з лавровим рахується, а вже давно не варто
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30.11.2023 14:51
+17
Ну шо, переубєділі кацапа?...
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30.11.2023 14:50
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А також доцільності існування кацапії.
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30.11.2023 14:45 Ответить
Прийшов, нагадив і пішов
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30.11.2023 14:45 Ответить
сказав правду про це обсє...воно ж іще з лавровим рахується, а вже давно не варто
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30.11.2023 14:51 Ответить
Хотіли почути мненіє кацапії, почули.
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30.11.2023 14:54 Ответить
Якщо параша каже « не треба цього робити»-
це означае що якраз це й треба робити.

Не подобається ОБСЕ - ідіть за кораблем.

Без рф в ОБСЕ буде ефективнішим.
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30.11.2023 14:57 Ответить
Путлер хоче развалити усю систему европейською безпеки.

ОБСЕ е хоть і слабким, але елементом ціеі системи ЕС.
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30.11.2023 15:00 Ответить
"Старі обшарпані, розмальовані олівцями, фломастерами, потріскані шпалери є слабким, але елементом квартири. Тому давайте їх не чіпати, не замінювати, бо раптом вся квартира завалиться?"
Так?
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30.11.2023 16:20 Ответить
Не завжди, вони спеціально можуть розраховувати на таку реакцію. Насправді ОБСЄ весь час підігрувало кацапії і так само як ООН довело свою неефективність.
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30.11.2023 16:01 Ответить
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30.11.2023 15:58 Ответить
лавров і шойгу хай уйопують в тайгу
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30.11.2023 16:22 Ответить
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30.11.2023 14:47 Ответить
Но не" пашол бы , ты гнида," НА ХЕР ?
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30.11.2023 15:18 Ответить
Шантажує грошима. Це одна з російських "скрєп" - підлість, брехня та підкуп.
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30.11.2023 14:49 Ответить
Хай шантажує Йому треба відповісти так як відповідає часом наш адміністратор: "У разі незгоди Ви маєте право залишить форум..."
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30.11.2023 15:06 Ответить
Ну шо, переубєділі кацапа?...
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30.11.2023 14:50 Ответить
пасматрели в глаза
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30.11.2023 14:57 Ответить
Вочевидь, ні. Тому наступного разу ще раз запросять, щоб він їм на стіл насрав. Мабуть, подобається.
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30.11.2023 17:23 Ответить
До реі, перший раз я можу погодитись з цім покідьгом. Як и ООН ці контори недіездатні та не виконують функцій шо на них покладено при створенні.
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30.11.2023 14:53 Ответить
Лавров - армянин.
Об отце Лаврова известно, что он тбилисский армянин, по некоторым сведениям - по фамилии Калантаров или Калантарян
Лавров - фамилия вырастившего его отчима
Ничего в россии нет своего. Даже фамилий.
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30.11.2023 15:45 Ответить
первая фамилия у калантаряна безпринципиальный дебил.
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30.11.2023 15:50 Ответить
Може ОБСЄ не бачить мокшанію в своєму списку!!! Лошара ти дебіл ***....!!!!
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30.11.2023 14:54 Ответить
Приперлось пошантажувати грошима,а про НАТО та ЄС ляпнув це мабуть для то щоб на марафоні та от "нетакіх рускіх" і блогерів новина подалась як нато і єс вині що йде війна.Не для кацапського стада,там і так вони його бояться більш ніж концлагеря.
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30.11.2023 14:58 Ответить
рашистське ОБСЄ стоїть на краю прірви, котру куйло викопав своїми руками,які по локті в крові українського народу.
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30.11.2023 15:00 Ответить
Я прішол сказать вам, что ми рєшілі вас распустіть. Рєшініє окончательноє, к ісполнєнію. обязатєльноє, обжалованію нє подлєжіт. І ви сдєлаєтє ето за свой счьот, остаткі пєрєвєдьотє на наш.
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30.11.2023 15:00 Ответить
Лавров підозрює, що його на слідуюче засідання ОБСЄ взагалі не пустять..
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30.11.2023 15:01 Ответить
Треба місце Кацапії віддати Косово і закрити питання.
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30.11.2023 15:03 Ответить
Але якби ОБСЕ було зроблено додатком до Росії, я думаю, це було б чудово? Кінь завжди буде просто конем. Але цей вже готовий на забій.
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30.11.2023 15:04 Ответить
розігнати к хєрам всі організації, де приймає участь запєрдольє!
все куплене, та прогнило!
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30.11.2023 15:12 Ответить
какой-то дебил в ЕС вчера переживал, что лавров не приедет, и что с ним надо поговорить. В ответ лавров залишив залу і не став слухати решту учасників
Ну что европридурки, поговорили?
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30.11.2023 15:13 Ответить
Той какойтодебіл сьогодні сам на коня не прийшов..... 😂
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30.11.2023 15:32 Ответить
Коли ти мерзота рашиська вже здохнеш разом з фюрером путіном ?
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30.11.2023 15:15 Ответить
ОБСЄ сумнівається у доцільності існування московії, яка по суті перетворюється на придаток північної кореї та ірану
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30.11.2023 15:20 Ответить
Вони його запросили, а він на них насрав.
Ну й правильно зробив.
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30.11.2023 15:21 Ответить
"Ходи лошадью, лошадью ходи, дурак!" (с)
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30.11.2023 17:28 Ответить
Автобус зрушив від зупинки і тут пасажири заволали - водій, почекай он інтелигентний чоловʼяга у шляпі біжить. Водій загальмував і почекав… у двері забіг інтелігент в окулярах, шляпі, у краватки та з портфелем. Інтелігент від бігу і задухи раптом гучно перднув, сильно почервонів обличчям і кулею вилетів з автобуса. А дідусь на першому сидінні сказав - Це ми його за цім чекали? Нічого не нагадує???
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30.11.2023 15:49 Ответить
В даному разі, цей кацап має рацію.
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30.11.2023 15:50 Ответить
Ой , шо ж нам тепер робити ...?
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30.11.2023 16:01 Ответить
Кацапи вже відкрито сруть на голови цивілізантам, бо зрозуміли, що ті повні імпотенти.
А взагалі цих лицемірів: ООН, ОБСЕ, Червоного хреста, Амнєсті - час давно розформувати до дідька.
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30.11.2023 16:11 Ответить
лавров - кінь педальний,
йди нах,
світовий мир знищив, а ще пздть..
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30.11.2023 16:18 Ответить
е росія зайва на цій землі!
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30.11.2023 16:20 Ответить
Прийшов дохлий к1нь об1срав ОБСЕ
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30.11.2023 17:19 Ответить
ОБСЄ сумнівається в доцільності існування рашки.
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30.11.2023 18:08 Ответить
конь так рвався на це засідання

щоб пи₴данути якусь х#йню
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30.11.2023 19:05 Ответить
Есть предложение россию вышвырнуть из всех цивилизованных объединений, чтобы не гадили атмосферу и воздух.
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30.11.2023 19:36 Ответить
 
 