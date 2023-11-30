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Новости За рубежом
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Лавров (2204) ОБСЕ (4790) Блинкен (745)

Блинкен покинул встречу ОБСЕ до прибытия Лаврова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен покинул министерскую встречу ОБСЕ до прибытия на нее министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По данным издания, украинская делегация еще накануне знала о таком шаге США. Впрочем, американская дипломатическая служба не хотела публично представлять это изменение графика как бойкот министерской встречи из-за российского участия.

В преддверии Блинкен в Скопье провел встречу с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи. Также американский госсекретарь принял участие в рабочем ужине, организованном на полях саммита, после которого покинул Скопье.

После поездки в Северную Македонию в Блинкен запланирован визит в Израиль.

Ранее сообщалось, что главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы будут бойкотировать заседание ОБСЕ из-за участия Лаврова. Также отмечалось, что Украина  будет бойкотировать заседание ОБСЕ из-за присутствия Лаврова. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что к бойкоту заседания присоединятся еще некоторые министры.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Россия может превратить ОБСЕ в "мертвую голову".

Читайте: Польша присоединилась к бойкоту заседания ОБСЕ из-за участия в нем Лаврова
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Топ комментарии
+17
Це більш витончено, ніж просто бойкот. Респект !
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30.11.2023 09:53
+6
Гут.
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30.11.2023 09:49
+6
Шкапу проігнорили.
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30.11.2023 10:04
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Гут.
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30.11.2023 09:49 Ответить
Це більш витончено, ніж просто бойкот. Респект !
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30.11.2023 09:53 Ответить
дякуємо Тоні !

в Києві таки має бути вулиця Блінкіна
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30.11.2023 11:15 Ответить
І бульвар Джавелінів.
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30.11.2023 12:26 Ответить
Генрі Кіссінджер помер.
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30.11.2023 09:56 Ответить
деда и так уже лет 10 на том свете со свечкой искали
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30.11.2023 10:00 Ответить
Правильно зробив. 👍
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30.11.2023 10:00 Ответить
Шкапу проігнорили.
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30.11.2023 10:04 Ответить
узкіє підри заявлять що він іспугался кастрованої лошІді і удрал
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30.11.2023 10:06 Ответить
Іспугался страшной Машки.
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30.11.2023 10:08 Ответить
унылая, дбльная блдь, лошадь лярвов и без того ходит как обосраная... теперь же оно будет хватать за руку каждого, кто не успеет отбежать и делать максимум фото улыбаясь на всю вставную челюсть импортными зубами
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30.11.2023 10:11 Ответить
Сцикун. Міг би й плюнути в конячу мордяку.
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30.11.2023 10:22 Ответить
А він саме це й зробив! Тільки в "дипломатичній манері"...
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30.11.2023 10:31 Ответить
Втік до прибуття, а не дочекався і демонстративно повернувшись спиною до коняки попрощався з іншими присутніми і пішов - оце був би дипломатичний плювок.
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30.11.2023 10:38 Ответить
Излишне провоцировать загнанного зверя с ядерной дубинкой, всегда нужно иметь запасной ход.
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30.11.2023 10:47 Ответить
Хіба це можна назвати провокацією? Провокація це якби підводний човен типу "Огайо" виринув десь посеред Ладоги чи Іваньківського водосховища Демонстративно повернутись сракою до покидька не провокація, а лише демонстрація зневаги до його погроз і краще діє як заспокійливе на гопника ніж стійка боксера. Але це коли гопник знає, шо ти боксер. Це з життєвого досвіду, перевірено, дарую, користуйся.
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01.12.2023 14:14 Ответить
А ти глянь на це по-іншому: Лавруха приїхав і збирався "понадувать щоки" А Блінкена - НЕМА! (сумніваюся що про такий "розклад" кацапів повідомляли) І з ким йому тепер говорить? Перед ким "бульби дуть" і "гребеня стовбурчить"? Перед тими що залишилися? Так вони побачили як американці "ні в хєр" не поставили Росію і "поклали болт" на спілкування з її представниками! Тому якщо і будуть контактувать - то лише "ввчіливо посміхаючись"
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30.11.2023 10:54 Ответить
Я ж не заперечую - дипломатичний хід Блінкен зробив, але це лише демарш, це як оті санкції - напівміра, від якої користі нуль, це ще й сигнал для менш вагомих міжнародних гравців, що кінці необрубані і є шанс "дагаваріться" навіть з цим покидьком. Для нас це недобре, це стримує потік і якість озброєння, нам потрібен плювок (дипломатичний чи справжній не важно) від держдепу в мордяку рашизму або щоб черевиком запустили. Сцикуни дивляться один на одного і всі бояться зробити перший крок. Хвала Богу і низький уклін від України за Боріса Джонсона, а то б ці сцикуни до цієї пори переглядались впусту. Боріс Джонсон поки єдиний політичний і державний діяч, який харканув в рило *****, відправивши нам літаки зі зброєю. чим дав штурхана Байдену, щоб зашевелився, І заодно плюнув прямо в писок Шольцу, запустивши їх в обліт Німеччини.
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01.12.2023 12:23 Ответить
Ти якщо не тямиш - то не "впирайся рогом" "Дипломатія" - надто "слизька" штука Це тобі не "розборки" з сусідом по під"їзду Байден повів себе дипломатично - "сказав усе", не сказавши ні слова А щодо Джонсона - так і американці немало "Джавелінів" привезли взимку в Україну Там літаки сідали і британські і американські - навпереміну
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01.12.2023 12:35 Ответить
І які перші літаки прилетіли? До Джонсона Байден спромігся тільки попереджувати - наших гнид про вторгнення, ***** про старшні наслідки - слова, а коли побачив що Джонсон почав діяти, зрозумів, що негоже світовому лідеру пасти задніх. Я ні в якому не применшую підтримку США, але рішучості Байдену забракло. Цей брак нерішучості є досі і навіть Трамп вказав на нього.
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01.12.2023 13:38 Ответить
"Івашкевич"! Ти мені нагадуєш одного форумного "довбня", який мені спочатку доводив, що Т-34 у 1941-му "не було", а коли я йому довів зворотнє - став доводить, що 1105 штук Т-34, це і є "не було" - тому що, "коли в домі залишився один окраєць хліба - то це в домі його НЕМА!"
А якщо я тобі "включу дурня", та скажу, що для доставки в Європу вантажів британцям досить перелетіть через Ла-Манш, а американцям треба летіть через океан - що ти скажеш?
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01.12.2023 13:48 Ответить
Скажу що ти мені нагадуєш одного форумного "довбня", який тобі спочатку доводив ... ( далі по тексту). Не "включай дурня", бо справа навіть не в 9-10 годинній різниці часу польоту, - в США є і було достаньо зброї (можливо навіть більше ніж у бритів загалом) на базах набагато ближчих до України ніж Британія
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01.12.2023 14:31 Ответить
Івашкевич! Ти взагалі - служив у армії? А техніку зі складів зберігання отримував? Це тобі не дістать з кишені гаманець! Там купа процедур та узгоджень! У передових баз - "найсвіжіші" ********** Їх ніхто видавать не буде Бо вони призначені для передових частин які приймають на себе перший удар! Будуть видавать з тилового резерву А він - на території США
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01.12.2023 14:46 Ответить
Інфа шо де лежиь прямо з Пентагону чи сам здогадався? Брити теж не на польсько- українському кордоні зберігають, Я офіцер запасу, техніку зі складів зберігання не отримував, але було шо виправляв недоліки зберігання і консервації в в/ч резерву. Часом не ти там накосячив? Багато недоліків було в армії при совєтах, але мушу відмітити, що під час перевірки 90-та одиниць різної різної війської техніки, які вже десяток і більше років стояли на колодках з повними під кришку баками пального, всі завелись з першої спроби після встановлення акумуляторів. Не думаю, що на складах Пентагону бардак і металолом, там не було українських прапорщиків.
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01.12.2023 21:07 Ответить
https://censor.net/ua/news/3459113/*****************************************************************************************
Як бачиш сам генерал Ходжес виступив на моєму боці в нашій дискусії.
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01.12.2023 21:29 Ответить
Івашкевич! Ти не тільки ідіот! Ти ще й маніпулятор! Суперечка у нас виникла з-за того що ти сказав "Хвала Богу і низький уклін від України за Боріса Джонсона, а то б ці сцикуни до цієї пори переглядались впусту. Боріс Джонсон поки єдиний політичний і державний діяч, який харканув в рило *****, відправивши нам літаки зі зброєю. чим дав штурхана Байдену, щоб зашевелився, І заодно плюнув прямо в писок Шольцу, запустивши їх в обліт Німеччини. "
А я тобі вказав що британці й американці практично поперемінно присилали взимку 2022 року літаки з ПТРК
Про Атакамс" (і навіть про "Хаймерс") тоді й мова не велася! То до чого твоє: " Як бачиш сам генерал Ходжес виступив на моєму боці в нашій дискусії."?
До речі - я теж офіцер Тільки у відставці І у свій час не тільки отримував техніку та ********** зі зберігання але й займався питаннями логістики та та перевірками якості їх збереження Так що не розказуй мені "Химині кури"
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01.12.2023 22:23 Ответить
Генерал зазначає, що він ніколи не чув, щоб президент Джо Байден чи Конгрес заявляли, що хочуть перемоги України. Джерело: https://censor.net/ua/n3459113"Вони кажуть: "Ми з вами стільки, скільки буде потрібно". Що це означає? Думаю, що є нерішучість Джерело: https://censor.net/ua/n345911Розумієш прочитане? Нерішучість Байдена це ж стрижень нашої суперечки. а ти маніпуляцію видумав. Поки Джонсон не відгрузив кілька літаків, дід Байден навіть не заїкався про допомогу зброєю. Заперечувати очевидне це нерозумно.
Нерви в тебе геть нікудишні, психуєш і хамиш. У відставку вигнали? Тільки чесно - кого з генералів обматюкав?
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01.12.2023 23:22 Ответить
Івашкевич! У тебе лексика прищавого пацана - а не "офіцера запасу" Висновок : ти - брнхун З брехунами розмова коротка:
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01.12.2023 23:24 Ответить
Поняв. Значить тебе таки за недостойну поведінку виперли.
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01.12.2023 23:56 Ответить
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02.12.2023 00:49 Ответить
Тим більше - БРЕХУН! Ти навіть не знаєш терміну, яким іменується подібне в армійському середовищі! З тебе такий "офіцер запасу", як я - балерина! Написать: "за недостойну поведінку" може тільки "піджак", який ніколи не служив у армії!
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02.12.2023 00:55 Ответить
Втік до прибуття, а не дочекався... Пам`ятаете агiт потяг нацiоналiстiв до Криму - ось це срам i стид, бо здали Крим без супротиву. А пам`ятаете, як нацiоналiсти оголили одну з дiлянок фронту, поiхали додому, в Карпати. iз-за цього стала можливою окупацiя луганско-донецького регiону в тих маштабах, в яких тее сталося. А пам`ятаете вiдхiд з Чонгару, з його розмiнуванням... Ось це i е стид сором i кримiнал.
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30.11.2023 11:00 Ответить
Ви трохи не по темі та я відповім, не повністю, щоб не залазати в хащі, але вичерпно - окупація лугансько-донецького регіону стала можливою в результаті того, що банду Гіркіна випустили з оточення в Слов'янську, де її планомірно знищували, на простори Донбасу. По Криму маю таку думку, що Турчинов сцикнув, - як це кваліфікувати нехай займаються судді і прокурори, але, виконуючи в той час обов'язки президента, він їх не виконав як належить згідно Конституції, а значить, як мінімум, порушив Закон. Я 15 років жив в Криму і повір знаю, що потрібно було віддавати наказ на збройний спротив в/ч частинам в Керчі, Феодосії, Перевальному, морпіхам в долині Кизилташ і іншим, які тримали оборону і чекали наказу, а також озброювати в першу чергу кримських татар і проукраїнське населення - ***** відсмоктав би ще в Криму, незважаючи на ЧФ і зрадників адміралів. Як аргумент - ще в 90-ті татари підняли бунт проти бандитів, беззбройні вони загнали гоблінів-аксьонових під плінтус разом з мінтами, які їх кришували. До татар приєдналось і інше населення сіл і селищ. Про це мабуть не знайдеш в інтернеті. Тоді обісралась вся кримська влада від голів сільрад до уряду Криму, хоч бунт мав ніби локальний характер, і розрулював конфлікт Київ, маю на увазі центральну владу. Бунт ніби погасили, нагнавши спецпризначенців з різних регіонів, але придушили і бандитів, позлітали з нагрітих місць мінти і посадовці, були відкриті урядові програми для допомоги татарам, що повернулись на батьківщину після сталінського виселення.
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01.12.2023 13:20 Ответить
молодца... дипломатично харкнул в лошадинную харю
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30.11.2023 10:27 Ответить
Ну не треба вподоблятись рашистськый поведінці.

Рашисти в українських помешканнях серуть на стіл
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30.11.2023 10:29 Ответить
Страна-изгой. По-другому - никак.
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30.11.2023 10:32 Ответить
А за семью морями есть страна-
страна изгой, как падший ангел
С колен не приподнимается она,
Хоть будь там президентом сам архангел.
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30.11.2023 10:34 Ответить
ОБСЄ то є в даний момент структура яка нічого не вирішує . І приймати в ній участь то є трата в першу чергу коштів і також часу дипломатів.
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30.11.2023 10:40 Ответить
РЕМЕЙК.
Скажи , ведь павшая страна то есть обитель зла и фальши.
Я помню эти времена, Я помню все, что было раньше.
Там волчьей модою - грызня: пример тому - все партсобранья
и горизонтов светлых побасенки там сидят глубоко в подсознаньи .
Что овцы, люди верили Там законам социализма времени:
ты -мне , а я -тебе, товарищ-БРАТ… здесь не уместно прение.
А не со мною брат - он враг, но в Библии - другое мнение...
С волками жить - по волчьи выть... и преуспели ведь в своем козлином блеяньи....
Партай-геноссе - братство там, любовь там подменялась сексом саун ,
а к людям по ТВ вторили : « даешь стране угля: поддайка жару, даун»...
И ведь усердствовали там : и вор-бандит , подлец, и мент -работали там на общую СИСТЕМУ
и не секрет, что все Фемиду там боялись похлеще огненной гиены.
Там генов сбой был уж таков, что Павликов Морозовых СИСТЕМА
повергла в шок всех матерей Чечни и как теперь им донести,
что в генах - сбой: случилася подмена…
А по ТВ - все тот ремейк: наш ВВП парит , но Рай нам не сулит
Запомню эти времена, увижу все, и не забуду. Не лги,
скажи, ведь падшая страна и есть обитель зла и фальши.
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30.11.2023 10:42 Ответить
і правильно зробив. Це висококультурна людина. І навіть рок і блюз грає...
А стара кляча своїм гівном смердить і по-фєнє ботає
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30.11.2023 11:00 Ответить
Нерукопожатному руку не жмут (в дипломатии), с законтаченным не контачат ( в стране -зоне)
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30.11.2023 12:23 Ответить
 
 