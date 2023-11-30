Блинкен покинул встречу ОБСЕ до прибытия Лаврова
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Госсекретарь США Энтони Блинкен покинул министерскую встречу ОБСЕ до прибытия на нее министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По данным издания, украинская делегация еще накануне знала о таком шаге США. Впрочем, американская дипломатическая служба не хотела публично представлять это изменение графика как бойкот министерской встречи из-за российского участия.
В преддверии Блинкен в Скопье провел встречу с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи. Также американский госсекретарь принял участие в рабочем ужине, организованном на полях саммита, после которого покинул Скопье.
После поездки в Северную Македонию в Блинкен запланирован визит в Израиль.
Ранее сообщалось, что главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы будут бойкотировать заседание ОБСЕ из-за участия Лаврова. Также отмечалось, что Украина будет бойкотировать заседание ОБСЕ из-за присутствия Лаврова. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что к бойкоту заседания присоединятся еще некоторые министры.
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Россия может превратить ОБСЕ в "мертвую голову".
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в Києві таки має бути вулиця Блінкіна
А якщо я тобі "включу дурня", та скажу, що для доставки в Європу вантажів британцям досить перелетіть через Ла-Манш, а американцям треба летіть через океан - що ти скажеш?
Як бачиш сам генерал Ходжес виступив на моєму боці в нашій дискусії.
А я тобі вказав що британці й американці практично поперемінно присилали взимку 2022 року літаки з ПТРК
Про Атакамс" (і навіть про "Хаймерс") тоді й мова не велася! То до чого твоє: " Як бачиш сам генерал Ходжес виступив на моєму боці в нашій дискусії."?
До речі - я теж офіцер Тільки у відставці І у свій час не тільки отримував техніку та ********** зі зберігання але й займався питаннями логістики та та перевірками якості їх збереження Так що не розказуй мені "Химині кури"
Нерви в тебе геть нікудишні, психуєш і хамиш. У відставку вигнали? Тільки чесно - кого з генералів обматюкав?
Рашисти в українських помешканнях серуть на стіл
страна изгой, как падший ангел
С колен не приподнимается она,
Хоть будь там президентом сам архангел.
Скажи , ведь павшая страна то есть обитель зла и фальши.
Я помню эти времена, Я помню все, что было раньше.
Там волчьей модою - грызня: пример тому - все партсобранья
и горизонтов светлых побасенки там сидят глубоко в подсознаньи .
Что овцы, люди верили Там законам социализма времени:
ты -мне , а я -тебе, товарищ-БРАТ… здесь не уместно прение.
А не со мною брат - он враг, но в Библии - другое мнение...
С волками жить - по волчьи выть... и преуспели ведь в своем козлином блеяньи....
Партай-геноссе - братство там, любовь там подменялась сексом саун ,
а к людям по ТВ вторили : « даешь стране угля: поддайка жару, даун»...
И ведь усердствовали там : и вор-бандит , подлец, и мент -работали там на общую СИСТЕМУ
и не секрет, что все Фемиду там боялись похлеще огненной гиены.
Там генов сбой был уж таков, что Павликов Морозовых СИСТЕМА
повергла в шок всех матерей Чечни и как теперь им донести,
что в генах - сбой: случилася подмена…
А по ТВ - все тот ремейк: наш ВВП парит , но Рай нам не сулит
Запомню эти времена, увижу все, и не забуду. Не лги,
скажи, ведь падшая страна и есть обитель зла и фальши.
А стара кляча своїм гівном смердить і по-фєнє ботає