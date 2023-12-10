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Оккупанты атаковали Никополь из тяжелой артиллерии и тремя дронами-камикадзе: повреждено предприятие и ЛЭП
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В течение 10 декабря российские оккупанты атаковали Никополь из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Три БпЛА направили на Никопольщину российские захватчики. Дроны-камикадзе попали в районный центр.
Ударили по нему и из тяжелой артиллерии. Повредили помещение одного из предприятий и линию электропередач.
Но главное – люди целы", - написал он.
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