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Оккупанты атаковали Никополь из тяжелой артиллерии и тремя дронами-камикадзе: повреждено предприятие и ЛЭП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нікополь

В течение 10 декабря российские оккупанты атаковали Никополь из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Три БпЛА направили на Никопольщину российские захватчики. Дроны-камикадзе попали в районный центр.

Ударили по нему и из тяжелой артиллерии. Повредили помещение одного из предприятий и линию электропередач.

Но главное – люди целы", - написал он.

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касапи спалили приміщення підприємства в Нікопольському районі - то це ніби вже й закономірність. Якось звично, будь вона проклята, ця війна, з її касапами...

А от в Дніпрі місцев уночі спалили меморіал пам'яті загиблим від ракетного удару по багатоповерхівці, який стався 14 січня цього року....

Відео згарища і фото меморіалу напередодні - за цією ссиллю.
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10.12.2023 18:52 Ответить
 
 