Оккупанты атаковали Никополь из тяжелой артиллерии и тремя дронами-камикадзе: повреждено предприятие и ЛЭП

В течение 10 декабря российские оккупанты атаковали Никополь из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Три БпЛА направили на Никопольщину российские захватчики. Дроны-камикадзе попали в районный центр.

Ударили по нему и из тяжелой артиллерии. Повредили помещение одного из предприятий и линию электропередач.

Но главное – люди целы", - написал он.

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