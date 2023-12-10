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Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії та трьома дронами-камікадзе: пошкоджено підприємство і ЛЕП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нікополь

Протягом 10 грудня російські окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії та дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Три БпЛА скерували на Нікопольщину російські загарбники. Дрони-камікадзе поцілили по районному центру.

Вдарили по ньому й з важкої артилерії. Пошкодили приміщення одного з підприємств і лінію електропередач.

Та головне – люди цілі", - написав він.

Також дивіться: Вночі окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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касапи спалили приміщення підприємства в Нікопольському районі - то це ніби вже й закономірність. Якось звично, будь вона проклята, ця війна, з її касапами...

А от в Дніпрі місцев уночі спалили меморіал пам'яті загиблим від ракетного удару по багатоповерхівці, який стався 14 січня цього року....

Відео згарища і фото меморіалу напередодні - за цією ссиллю.
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10.12.2023 18:52 Відповісти
 
 