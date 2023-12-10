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Союзники Орбана будут продвигать в США прекращение помощи Украине, - The Guardian

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

орбан

Союзники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проведут закрытую встречу с республиканцами в Вашингтоне, чтобы добиться прекращения военной поддержки Украины со стороны США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом стало известно изданию The Guardian.

Заместитель госсекретаря политического офиса премьер-министра Венгрии Мартон Угрошди, и ведущий ученый, который поддерживает Орбана, Аттила Демко вместе с членами посольства Венгрии в Вашингтоне в понедельник начнут двухдневное мероприятие, организованное консервативным аналитическим центром Heritage Foundation.

Первый день будет включать панельные речи о войне в Украине, а также такие темы, как трансатлантические культурные войны. Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать такие гости, как Келли Карри, бывшая посол при тогдашнем президенте Дональде Трампе, и Магор Эрньеи, международный директор Центра фундаментальных прав.

Согласно источнику среди республиканцев, некоторых присутствующих, в том числе членов Конгресса от республиканцев, пригласили присоединиться к переговорам за закрытыми дверями на следующий день.

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Встреча состоится на фоне напряженных дебатов в Вашингтоне относительно будущего Украины. На прошлой неделе Белый дом предупредил, что без действий Конгресса деньги на закупку дополнительного оружия и оборудования для Киева закончатся до конца года.

Дипломатический источник, близкий к посольству Венгрии, сообщил: "Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет в Конгрессе. Поэтому он также пытается заблокировать помощь со стороны ЕС".

Heritage Foundation возглавляет "Проект 2025" – коалицию, которая готовится к следующей консервативной президентской администрации. Этот аналитический центр также выступал резко против помощи США Украине.

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Топ комментарии
+44
Потужно ЗЄ поговорив з Орбаном...
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10.12.2023 19:18
+29
З яких пір Угорщина стала цінним суб'єктом геополітики?

Окрім путінської Угорщини американцям нема в кого спитати поради?
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10.12.2023 19:20
+27
то ж сколько русские заплатили орбану за такую ненависть к Украине, и куда же смотрят евр. суды, самые честные и некоррупционные суды в мире?
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10.12.2023 19:21
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Наша діаспора побіжить голосувати за Трампа. Ці емігранти дуже боять ся інших емігрантів. А ще бояться геями стати.
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10.12.2023 22:44 Ответить
АФЕРИСТ И ТЕРРОРИСТ !!!
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10.12.2023 21:42 Ответить
До чого тут якийсь закон, чи то про мову, чи ще про щось, що прийме Україна із забаганок орбана?? Так цю ворожу наволоч не зупинити?Тут напевно багато чого, продажна політична проституція, мародерство на війні без честі і совісті, путінське бабло, обіцяне Закарпаття після путінської перемоги, все буде робитись для ослаблення, падіння, знищення України, ненависть до українців аж пре і Світ це бачить, і мовчить..???
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11.12.2023 06:01 Ответить
Угорці тупі , заробити собі статус ватних посіпак, ну за фашистів воювати їм не звикати
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10.12.2023 21:44 Ответить
та шо ви всі переживаєте? зеленський всі суперечності з орбаном порішав за хвилину, тому всіляким депутатам ***** їздити за кордон для підняття свого рейтингу.
А для фіцо так взагалі одного єрмака вистачить.
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10.12.2023 22:03 Ответить
Все дуже просто!
Цей орбан договорився з кацапами відірвати шмат України, якщо ми програємо, щоб створити другу недоімперію мадярів!
Іншого пояснення не може бути. І тоді і решті європейців не поздоровиться. Чому ЄС і НАТО не бачать чи не реагують відповідно на цю реальну загрозу не розумі!!!....
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10.12.2023 22:37 Ответить
Це результат базару Бубачки з Орбаном? Не скажу, що неочікувано.
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10.12.2023 23:00 Ответить
якийсь жирний орк із села кіпішу наробив більше ніж шольц і макрон
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11.12.2023 00:22 Ответить
Хто такий Орбан, чи його союзники?
Зараз у конгресі усе вирішує Трамп.
Вдастся йому дотиснути Байдена у питанні з кордоном та міграцією , підпишуть допомогу. Якщо ні , то ні.
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11.12.2023 03:25 Ответить
Нехай не пнеться, бо обсереться, нікчему слухають тільки нікчеми. АРХ М
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11.12.2023 04:50 Ответить
Чому Європа і США дозволяють Орбану вести таку "політику"?

Напевно, тому що умовний Захід "гдє то во глубінє душі" - лукавий, боягузливий, продажний, корумпований Кремлем, опортуністичний, а Орбану доручена таку специфічну роль європейського "цапа відбувайла".
А поляки і словаки з їх блокуванням границі?
Все по Фрейду...
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11.12.2023 06:51 Ответить
Фашистські прихвосні, помилка природи
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11.12.2023 21:25 Ответить
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