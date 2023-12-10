Союзники Орбана будут продвигать в США прекращение помощи Украине, - The Guardian
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Союзники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проведут закрытую встречу с республиканцами в Вашингтоне, чтобы добиться прекращения военной поддержки Украины со стороны США.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом стало известно изданию The Guardian.
Заместитель госсекретаря политического офиса премьер-министра Венгрии Мартон Угрошди, и ведущий ученый, который поддерживает Орбана, Аттила Демко вместе с членами посольства Венгрии в Вашингтоне в понедельник начнут двухдневное мероприятие, организованное консервативным аналитическим центром Heritage Foundation.
Первый день будет включать панельные речи о войне в Украине, а также такие темы, как трансатлантические культурные войны. Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать такие гости, как Келли Карри, бывшая посол при тогдашнем президенте Дональде Трампе, и Магор Эрньеи, международный директор Центра фундаментальных прав.
Согласно источнику среди республиканцев, некоторых присутствующих, в том числе членов Конгресса от республиканцев, пригласили присоединиться к переговорам за закрытыми дверями на следующий день.
Встреча состоится на фоне напряженных дебатов в Вашингтоне относительно будущего Украины. На прошлой неделе Белый дом предупредил, что без действий Конгресса деньги на закупку дополнительного оружия и оборудования для Киева закончатся до конца года.
Дипломатический источник, близкий к посольству Венгрии, сообщил: "Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет в Конгрессе. Поэтому он также пытается заблокировать помощь со стороны ЕС".
Heritage Foundation возглавляет "Проект 2025" – коалицию, которая готовится к следующей консервативной президентской администрации. Этот аналитический центр также выступал резко против помощи США Украине.
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А для фіцо так взагалі одного єрмака вистачить.
Цей орбан договорився з кацапами відірвати шмат України, якщо ми програємо, щоб створити другу недоімперію мадярів!
Іншого пояснення не може бути. І тоді і решті європейців не поздоровиться. Чому ЄС і НАТО не бачать чи не реагують відповідно на цю реальну загрозу не розумі!!!....
Зараз у конгресі усе вирішує Трамп.
Вдастся йому дотиснути Байдена у питанні з кордоном та міграцією , підпишуть допомогу. Якщо ні , то ні.
Напевно, тому що умовний Захід "гдє то во глубінє душі" - лукавий, боягузливий, продажний, корумпований Кремлем, опортуністичний, а Орбану доручена таку специфічну роль європейського "цапа відбувайла".
А поляки і словаки з їх блокуванням границі?
Все по Фрейду...