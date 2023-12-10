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Союзники Орбана просуватимуть у США припинення допомоги Україні, - The Guardian

Новини Цензор.НЕТ Події

орбан

Союзники прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана проведуть закриту зустріч з республіканцями у Вашингтоні, щоб домогтися припинення військової підтримки України з боку США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це стало відомо виданню The Guardian.

Заступник держсекретаря політичного офісу прем’єр-міністра Угорщини Мартон Угрошді і провідний науковець Аттіла Демко, який підтримує Орбана, разом із членами посольства Угорщини у Вашингтоні у понеділок розпочнуть дводенний захід, організований консервативним аналітичним центром Heritage Foundation.

Перший день включатиме панельні промови про війну в Україні, а також такі теми, як трансатлантичні культурні війни. Очікується, що на заході будуть присутні такі гості, як Келлі Каррі, колишня посол при тодішньому президенті Дональді Трампі, і Магор Ерньєі, міжнародний директор Центру фундаментальних прав.

Згідно з джерелом серед республіканців, деяких присутніх, у тому числі членів Конгресу від республіканців, запросили приєднатися до переговорів за зачиненими дверима наступного дня.

Також читайте: Євросоюз знайде спосіб надати фінансову підтримку Україні попри позицію Угорщини, - Reuters

Зустріч відбудеться на тлі напружених дебатів у Вашингтоні щодо майбутнього України. Минулого тижня Білий дім попередив, що без дій Конгресу гроші на закупівлю додаткової зброї та обладнання для Києва закінчаться до кінця року.

Дипломатичне джерело, близьке до посольства Угорщини, повідомило: "Орбан упевнений, що допомога Україні не пройде в Конгресі. Тому він також намагається заблокувати допомогу з боку ЄС".

Heritage Foundation очолює "Проєкт 2025" - коаліцію, яка готується до наступної консервативної президентської адміністрації. Цей аналітичний центр також виступав різко проти допомоги США Україні.

Читайте: Республіканці проголосують за пакет фінансової допомоги Україні лише після того, як демократи погодяться на посилення південного кордону

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+44
Потужно ЗЄ поговорив з Орбаном...
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10.12.2023 19:18
+29
З яких пір Угорщина стала цінним суб'єктом геополітики?

Окрім путінської Угорщини американцям нема в кого спитати поради?
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10.12.2023 19:20
+27
то ж сколько русские заплатили орбану за такую ненависть к Украине, и куда же смотрят евр. суды, самые честные и некоррупционные суды в мире?
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10.12.2023 19:21
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Наша діаспора побіжить голосувати за Трампа. Ці емігранти дуже боять ся інших емігрантів. А ще бояться геями стати.
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10.12.2023 22:44 Відповісти
АФЕРИСТ И ТЕРРОРИСТ !!!
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10.12.2023 21:42 Відповісти
До чого тут якийсь закон, чи то про мову, чи ще про щось, що прийме Україна із забаганок орбана?? Так цю ворожу наволоч не зупинити?Тут напевно багато чого, продажна політична проституція, мародерство на війні без честі і совісті, путінське бабло, обіцяне Закарпаття після путінської перемоги, все буде робитись для ослаблення, падіння, знищення України, ненависть до українців аж пре і Світ це бачить, і мовчить..???
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11.12.2023 06:01 Відповісти
Угорці тупі , заробити собі статус ватних посіпак, ну за фашистів воювати їм не звикати
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10.12.2023 21:44 Відповісти
та шо ви всі переживаєте? зеленський всі суперечності з орбаном порішав за хвилину, тому всіляким депутатам ***** їздити за кордон для підняття свого рейтингу.
А для фіцо так взагалі одного єрмака вистачить.
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10.12.2023 22:03 Відповісти
Все дуже просто!
Цей орбан договорився з кацапами відірвати шмат України, якщо ми програємо, щоб створити другу недоімперію мадярів!
Іншого пояснення не може бути. І тоді і решті європейців не поздоровиться. Чому ЄС і НАТО не бачать чи не реагують відповідно на цю реальну загрозу не розумі!!!....
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10.12.2023 22:37 Відповісти
Це результат базару Бубачки з Орбаном? Не скажу, що неочікувано.
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10.12.2023 23:00 Відповісти
якийсь жирний орк із села кіпішу наробив більше ніж шольц і макрон
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11.12.2023 00:22 Відповісти
Хто такий Орбан, чи його союзники?
Зараз у конгресі усе вирішує Трамп.
Вдастся йому дотиснути Байдена у питанні з кордоном та міграцією , підпишуть допомогу. Якщо ні , то ні.
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11.12.2023 03:25 Відповісти
Нехай не пнеться, бо обсереться, нікчему слухають тільки нікчеми. АРХ М
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11.12.2023 04:50 Відповісти
Чому Європа і США дозволяють Орбану вести таку "політику"?

Напевно, тому що умовний Захід "гдє то во глубінє душі" - лукавий, боягузливий, продажний, корумпований Кремлем, опортуністичний, а Орбану доручена таку специфічну роль європейського "цапа відбувайла".
А поляки і словаки з їх блокуванням границі?
Все по Фрейду...
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11.12.2023 06:51 Відповісти
Фашистські прихвосні, помилка природи
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11.12.2023 21:25 Відповісти
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