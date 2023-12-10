Союзники Орбана просуватимуть у США припинення допомоги Україні, - The Guardian

Союзники прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана проведуть закриту зустріч з республіканцями у Вашингтоні, щоб домогтися припинення військової підтримки України з боку США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це стало відомо виданню The Guardian.

Заступник держсекретаря політичного офісу прем’єр-міністра Угорщини Мартон Угрошді і провідний науковець Аттіла Демко, який підтримує Орбана, разом із членами посольства Угорщини у Вашингтоні у понеділок розпочнуть дводенний захід, організований консервативним аналітичним центром Heritage Foundation.

Перший день включатиме панельні промови про війну в Україні, а також такі теми, як трансатлантичні культурні війни. Очікується, що на заході будуть присутні такі гості, як Келлі Каррі, колишня посол при тодішньому президенті Дональді Трампі, і Магор Ерньєі, міжнародний директор Центру фундаментальних прав.

Згідно з джерелом серед республіканців, деяких присутніх, у тому числі членів Конгресу від республіканців, запросили приєднатися до переговорів за зачиненими дверима наступного дня.

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Зустріч відбудеться на тлі напружених дебатів у Вашингтоні щодо майбутнього України. Минулого тижня Білий дім попередив, що без дій Конгресу гроші на закупівлю додаткової зброї та обладнання для Києва закінчаться до кінця року.

Дипломатичне джерело, близьке до посольства Угорщини, повідомило: "Орбан упевнений, що допомога Україні не пройде в Конгресі. Тому він також намагається заблокувати допомогу з боку ЄС".

Heritage Foundation очолює "Проєкт 2025" - коаліцію, яка готується до наступної консервативної президентської адміністрації. Цей аналітичний центр також виступав різко проти допомоги США Україні.

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