Союзники Орбана просуватимуть у США припинення допомоги Україні, - The Guardian
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Союзники прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана проведуть закриту зустріч з республіканцями у Вашингтоні, щоб домогтися припинення військової підтримки України з боку США.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це стало відомо виданню The Guardian.
Заступник держсекретаря політичного офісу прем’єр-міністра Угорщини Мартон Угрошді і провідний науковець Аттіла Демко, який підтримує Орбана, разом із членами посольства Угорщини у Вашингтоні у понеділок розпочнуть дводенний захід, організований консервативним аналітичним центром Heritage Foundation.
Перший день включатиме панельні промови про війну в Україні, а також такі теми, як трансатлантичні культурні війни. Очікується, що на заході будуть присутні такі гості, як Келлі Каррі, колишня посол при тодішньому президенті Дональді Трампі, і Магор Ерньєі, міжнародний директор Центру фундаментальних прав.
Згідно з джерелом серед республіканців, деяких присутніх, у тому числі членів Конгресу від республіканців, запросили приєднатися до переговорів за зачиненими дверима наступного дня.
Зустріч відбудеться на тлі напружених дебатів у Вашингтоні щодо майбутнього України. Минулого тижня Білий дім попередив, що без дій Конгресу гроші на закупівлю додаткової зброї та обладнання для Києва закінчаться до кінця року.
Дипломатичне джерело, близьке до посольства Угорщини, повідомило: "Орбан упевнений, що допомога Україні не пройде в Конгресі. Тому він також намагається заблокувати допомогу з боку ЄС".
Heritage Foundation очолює "Проєкт 2025" - коаліцію, яка готується до наступної консервативної президентської адміністрації. Цей аналітичний центр також виступав різко проти допомоги США Україні.
Будь ласка, зачекайте...
А для фіцо так взагалі одного єрмака вистачить.
Цей орбан договорився з кацапами відірвати шмат України, якщо ми програємо, щоб створити другу недоімперію мадярів!
Іншого пояснення не може бути. І тоді і решті європейців не поздоровиться. Чому ЄС і НАТО не бачать чи не реагують відповідно на цю реальну загрозу не розумі!!!....
Зараз у конгресі усе вирішує Трамп.
Вдастся йому дотиснути Байдена у питанні з кордоном та міграцією , підпишуть допомогу. Якщо ні , то ні.
Напевно, тому що умовний Захід "гдє то во глубінє душі" - лукавий, боягузливий, продажний, корумпований Кремлем, опортуністичний, а Орбану доручена таку специфічну роль європейського "цапа відбувайла".
А поляки і словаки з їх блокуванням границі?
Все по Фрейду...