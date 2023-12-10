В Черновцах задержали пьяного водителя автобуса - алкоголь в его крови превышал норму в 11 раз, - Нацполиция
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В Черновцах стражи порядка задержали пьяного водителя маршрутного автобуса, который возил людей. О том, что водитель находится под хмельком, сообщили пассажиры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черновицкой области.
Правоохранители получили сообщение о том, что водитель нарушает ПДД, в воскресенье примерно в 15:00. Автобус остановили на автовокзале по улице Русской.
Во время остановки в салоне автобуса находились пассажиры. В ходе проверки документов патрульные выяснили, что 59-летний водитель имел признаки алкогольного опьянения. А результат проверки с помощью "Драгера" показал положительный результат - 2,28 промилле, что более чем в 11 раз превышает допустимую норму алкоголя в крови.
Водителя отстранили от управления и составили протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.
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... на вулиці Руській