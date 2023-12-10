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Новости Происшествия
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алкоголь (1656) Черновцы (653)

В Черновцах задержали пьяного водителя автобуса - алкоголь в его крови превышал норму в 11 раз, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

автобус

В Черновцах стражи порядка задержали пьяного водителя маршрутного автобуса, который возил людей. О том, что водитель находится под хмельком, сообщили пассажиры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черновицкой области.

Правоохранители получили сообщение о том, что водитель нарушает ПДД, в воскресенье примерно в 15:00. Автобус остановили на автовокзале по улице Русской.

Во время остановки в салоне автобуса находились пассажиры. В ходе проверки документов патрульные выяснили, что 59-летний водитель имел признаки алкогольного опьянения. А результат проверки с помощью "Драгера" показал положительный результат - 2,28 промилле, что более чем в 11 раз превышает допустимую норму алкоголя в крови.

Водителя отстранили от управления и составили протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Читайте также: Латвия передаст Украине еще 20 автомобилей, конфискованных за "пьяное вождение"
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Топ комментарии
+13
Та в нас в державних органах наркомани роками керують і немає навіть статті, за якою їх можна відсторонити від керма
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11.12.2023 00:00
+7
"Добрые армянские блюстители морали не изнасиловали, а только обрили российскую блогершу, сходившую по нужде в центре Еревана. ВИДЕО

В Ереване местные жители, члены движения "Хайтарак", побрили наголо и облили марганцовкой блогершу Юлию Финесс.

"Как мы и говорили, любая мразь, осквернившая нашу землю, будет наказана", - приводит "Телеграм"-канал Baza слова активистов, недовольных поведением блогерши в столице Армении.
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11.12.2023 00:04
+6
автобус конфіскують на користь ЗСУ?
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10.12.2023 23:44
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60 років, а мізків - нуль
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10.12.2023 23:39 Ответить
Правильно , так делают в Латвий . Никто там не интересуется сел за баранку выпивший ... автомобиль твой или друга, или компаний .... конфискация !. Атам твоё дела ,расплачиваися . И в Украине ,так надо делать. Быстро но поучительно.
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11.12.2023 02:02 Ответить
автобус конфіскують на користь ЗСУ?
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10.12.2023 23:44 Ответить
Досвід не проп'єш! Мій батя, на підпитку, геніальні діагнози ставив!
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10.12.2023 23:49 Ответить
А лікарі тверезі бувають?))
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11.12.2023 00:50 Ответить
Бувають) Деякі його коллеги, зовсім не пили. Але я не хотів би у них лікуватися)))
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11.12.2023 09:25 Ответить
Мастерство позволяет.
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10.12.2023 23:59 Ответить
Та в нас в державних органах наркомани роками керують і немає навіть статті, за якою їх можна відсторонити від керма
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11.12.2023 00:00 Ответить
"Добрые армянские блюстители морали не изнасиловали, а только обрили российскую блогершу, сходившую по нужде в центре Еревана. ВИДЕО

В Ереване местные жители, члены движения "Хайтарак", побрили наголо и облили марганцовкой блогершу Юлию Финесс.

"Как мы и говорили, любая мразь, осквернившая нашу землю, будет наказана", - приводит "Телеграм"-канал Baza слова активистов, недовольных поведением блогерши в столице Армении.
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11.12.2023 00:04 Ответить
"Я убью тебя, водочник!"
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11.12.2023 00:05 Ответить
Кров хоть була в венах,чи тільки одна горілка?
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11.12.2023 00:07 Ответить
А що, існує норма алкоголю? Яка?
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11.12.2023 00:17 Ответить
0,2 промилле
Это в среднем бутылка пива или 100грамм водки. То есть это чудо выжрало примерно литр водяры
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11.12.2023 01:12 Ответить
0,5 пива=0'05 водки
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11.12.2023 05:57 Ответить
2.28 это средней тяжести опьянение.
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11.12.2023 02:07 Ответить
Дивлячись на те як їздять по дорогах то у половини треба забрати права і ніколи їх не віддавати
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11.12.2023 04:15 Ответить
Є такі: - дрон комікадзе, - з топтобусом на фронт, - протрезвіє. АРХ М
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11.12.2023 04:44 Ответить
Така важлива новина.
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11.12.2023 04:52 Ответить
Затримали під час спроби завести автобус до себе в гараж.
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11.12.2023 07:40 Ответить
А ви бачили, шо на дорогах коїться? Я тверезий їздити боюся.
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11.12.2023 07:50 Ответить
Так выпей для храбрости!😄
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11.12.2023 09:01 Ответить
Я так і роблю
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11.12.2023 09:12 Ответить
"автовокзале по улице Русской"

Ну и название...😕
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11.12.2023 08:20 Ответить
Дислексия?

... на вулиці Руській
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11.12.2023 08:45 Ответить
 
 