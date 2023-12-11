Зеленский о встрече с Орбаном: Говорил максимально откровенно

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении Зеленского.

"На полях инаугурации говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном максимально откровенно. И понятно, что о наших европейских делах", - говорится в видеообращении.

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