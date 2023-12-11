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Зеленский (16563) Виктор Орбан (227)

Зеленский о встрече с Орбаном: Говорил максимально откровенно

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

орбан,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении Зеленского.

"На полях инаугурации говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном максимально откровенно. И понятно, что о наших европейских делах", - говорится в видеообращении.

Смотрите: Мы действительно ценим свободу, - Зеленский провел встречу с новоизбранным президентом Аргентины Милеем. ВИДЕО
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Топ комментарии
+15
Нацюцюрнику ***** пох на балачки бубачкі. Послухав і забув.
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11.12.2023 06:28
+10
Зеленський про зустріч з Орбаном: Говорив максимально відверто

І що з того?
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11.12.2023 06:28
+7
- Ну шо, Вітьок ?!
- Нормуль, Вован.
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11.12.2023 07:48
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Зеленський про зустріч з Орбаном: Говорив максимально відверто

І що з того?
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11.12.2023 06:28 Ответить
як що???
домовився...
орбан блокує всі питання щодо України
ВСІ, БЯТЬ!!!
домовився з Дудою
домовився з сенаторами...
залишилось лиш підписати відносини з кабе верде!!!
і параші пісдєц
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11.12.2023 09:03 Ответить
Так відверто і потужно,що орбан усе заблокував відносно України, та ще і кампанію проти в США веде. Результативно говорити потрібно
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11.12.2023 09:04 Ответить
Нікуа не відверто. Відверта розмова повинна була початись з правого хука.
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11.12.2023 11:07 Ответить
Нацюцюрнику ***** пох на балачки бубачкі. Послухав і забув.
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11.12.2023 06:28 Ответить
там є що слухати?
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11.12.2023 06:48 Ответить
Це вже використали?
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11.12.2023 06:38 Ответить
"Це вже використали?" Так, і доволі успішно. Орбан вже направив делегацію у США, переконувати американців, щоб припинили допомогу Україні. А від самого Орбана чекаємо коментаря після "максимально відвертої розмови" сонцесяйного. Буде щось на кшалт заяви Орбана і його чиновника (вже не пам'ятаю, якого, але той висловився схоже), що Україну не можна й близько підпускати до ЄС.
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11.12.2023 08:05 Ответить
ригоШапіто
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11.12.2023 06:40 Ответить
Епітети йому сценаристи кварталу пишуть...
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11.12.2023 06:47 Ответить
Говорив максимально відверто, але ніхто не чув... Тай не прислухався: не Єрмак, з цим земляним черв'яком нема чого час марнувати
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11.12.2023 06:50 Ответить
Яке їхало, таке здибало.
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11.12.2023 07:11 Ответить
Максимально відверто розповів про зелений деребан.
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11.12.2023 07:18 Ответить
для цього прийшлось загнати орбана в куток
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11.12.2023 07:23 Ответить
Якою мовою цікаво
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11.12.2023 07:24 Ответить
треба було уявити що орбан це рояль
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11.12.2023 07:33 Ответить
Можна подробиці цієї бесіди чи там знов ніс пургу типа" фініш на нашому путі далеко , але ми його бачимо той фініш"...
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11.12.2023 07:45 Ответить
Передавал планы ВСУ. Как ни как а канал связи прямой.
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11.12.2023 08:34 Ответить
- Ну шо, Вітьок ?!
- Нормуль, Вован.
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11.12.2023 07:48 Ответить
Мадярська свиня клала на всі переговори. Їй пообіцяли Закарпаття, якщо орки захоплять Україну, от вона і працює на них.
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11.12.2023 07:51 Ответить
Що кремлівським холуям вірить, що зеленим - себе не поважати. І ті і інші одним миром мазані.
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11.12.2023 07:59 Ответить
В ходе этого откровенного разговора Вовчик просил Витю передать пламенный привет Вове и заверить его, что оманский договорняк в силе и он всеми силами пытается выполнить свои обязательства в его рамках, но мешают ему в этом хохлы и генералы во главе с Залужным.
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11.12.2023 08:32 Ответить
Воно. І українською думки не може сформулювати. Стісняюсь спитати, якою мовою він "максимально відверто" зміг висловитись? Це було щось схоже на "Ракети будуть полностью"©?
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11.12.2023 08:34 Ответить
можна повірити.... але орбан це робить не тому, що він щось не розуміє, а тому що в нього інші цілі та завдання - розвалити ЄС, заблокувати усіляку допомогу УкраЇні..., змусити танцювати під свою дудку то ЄС, а насправді під дудку кремлівського старця..., й все це не просто так, а за гроші...
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11.12.2023 09:04 Ответить
Зустріч - це коли одна сторона приймає іншу, а це не зустрілись, це привітались.
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11.12.2023 09:19 Ответить
Це - "перемога"!
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11.12.2023 09:37 Ответить
***** аплодує. Стоячи.
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11.12.2023 10:22 Ответить
Зеленський провів розмову з Орбаном на інавгурації президента Аргентини Мілея. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/p3460696

Агов, дЄрмаківське кодло у СБУ

У вас там нема підозри ,що розмова Зеленського з Орбаном може бути використана спецслужбами РФ для створення інформаційно-психологічної спецоперації проти України.
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11.12.2023 09:59 Ответить
НІ!!! То підозрювали Пороха,а тут все як потрібно,відмова на всіх фронтах.
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11.12.2023 12:54 Ответить
Краще б ти мовчав.
Хоча, якщо метою було відмова в євроінтергації і 50 млрд Україні, то мети досягнуто.
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11.12.2023 10:21 Ответить
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11.12.2023 13:49 Ответить
 
 