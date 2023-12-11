13 794 32
Зеленский о встрече с Орбаном: Говорил максимально откровенно
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении Зеленского.
"На полях инаугурации говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном максимально откровенно. И понятно, что о наших европейских делах", - говорится в видеообращении.
Топ комментарии
+15 Gary Grant
показать весь комментарий11.12.2023 06:28
+10 Алекс Скела
показать весь комментарий11.12.2023 06:28
+7 Colt
показать весь комментарий11.12.2023 07:48
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
І що з того?
домовився...
орбан блокує всі питання щодо України
ВСІ, БЯТЬ!!!
домовився з Дудою
домовився з сенаторами...
залишилось лиш підписати відносини з кабе верде!!!
і параші пісдєц
- Нормуль, Вован.
Агов, дЄрмаківське кодло у СБУ
У вас там нема підозри ,що розмова Зеленського з Орбаном може бути використана спецслужбами РФ для створення інформаційно-психологічної спецоперації проти України.
Хоча, якщо метою було відмова в євроінтергації і 50 млрд Україні, то мети досягнуто.