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Зеленський про зустріч з Орбаном: Говорив максимально відверто
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном під час церемонії інавгурації президента Аргентини Хав’єра Мілея.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Зеленського.
"На полях інавгурації говорив з прем’єр-міністром Угорщини Орбаном максимально відверто. І зрозуміло, що про наші європейські справи", - йдеться у відеозверненні.
Топ коментарі
+15 Gary Grant
показати весь коментар11.12.2023 06:28
+10 Алекс Скела
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+7 Colt
показати весь коментар11.12.2023 07:48
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Будь ласка, зачекайте...
І що з того?
домовився...
орбан блокує всі питання щодо України
ВСІ, БЯТЬ!!!
домовився з Дудою
домовився з сенаторами...
залишилось лиш підписати відносини з кабе верде!!!
і параші пісдєц
- Нормуль, Вован.
Агов, дЄрмаківське кодло у СБУ
У вас там нема підозри ,що розмова Зеленського з Орбаном може бути використана спецслужбами РФ для створення інформаційно-психологічної спецоперації проти України.
Хоча, якщо метою було відмова в євроінтергації і 50 млрд Україні, то мети досягнуто.