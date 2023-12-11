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Зеленський про зустріч з Орбаном: Говорив максимально відверто

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

орбан,зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном під час церемонії інавгурації президента Аргентини Хав’єра Мілея.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Зеленського.

 "На полях інавгурації говорив з прем’єр-міністром Угорщини Орбаном максимально відверто. І зрозуміло, що про наші європейські справи", - йдеться у відеозверненні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми справді цінуємо свободу, - Зеленський провів зустріч з новообраним президентом Аргентини Мілеєм. ВIДЕО

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+15
Нацюцюрнику ***** пох на балачки бубачкі. Послухав і забув.
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11.12.2023 06:28
+10
Зеленський про зустріч з Орбаном: Говорив максимально відверто

І що з того?
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11.12.2023 06:28
+7
- Ну шо, Вітьок ?!
- Нормуль, Вован.
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11.12.2023 07:48
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Зеленський про зустріч з Орбаном: Говорив максимально відверто

І що з того?
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11.12.2023 06:28 Відповісти
як що???
домовився...
орбан блокує всі питання щодо України
ВСІ, БЯТЬ!!!
домовився з Дудою
домовився з сенаторами...
залишилось лиш підписати відносини з кабе верде!!!
і параші пісдєц
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11.12.2023 09:03 Відповісти
Так відверто і потужно,що орбан усе заблокував відносно України, та ще і кампанію проти в США веде. Результативно говорити потрібно
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11.12.2023 09:04 Відповісти
Нікуа не відверто. Відверта розмова повинна була початись з правого хука.
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11.12.2023 11:07 Відповісти
Нацюцюрнику ***** пох на балачки бубачкі. Послухав і забув.
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11.12.2023 06:28 Відповісти
там є що слухати?
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11.12.2023 06:48 Відповісти
Це вже використали?
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11.12.2023 06:38 Відповісти
"Це вже використали?" Так, і доволі успішно. Орбан вже направив делегацію у США, переконувати американців, щоб припинили допомогу Україні. А від самого Орбана чекаємо коментаря після "максимально відвертої розмови" сонцесяйного. Буде щось на кшалт заяви Орбана і його чиновника (вже не пам'ятаю, якого, але той висловився схоже), що Україну не можна й близько підпускати до ЄС.
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11.12.2023 08:05 Відповісти
ригоШапіто
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11.12.2023 06:40 Відповісти
Епітети йому сценаристи кварталу пишуть...
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11.12.2023 06:47 Відповісти
Говорив максимально відверто, але ніхто не чув... Тай не прислухався: не Єрмак, з цим земляним черв'яком нема чого час марнувати
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11.12.2023 06:50 Відповісти
Яке їхало, таке здибало.
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11.12.2023 07:11 Відповісти
Максимально відверто розповів про зелений деребан.
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11.12.2023 07:18 Відповісти
для цього прийшлось загнати орбана в куток
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11.12.2023 07:23 Відповісти
Якою мовою цікаво
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11.12.2023 07:24 Відповісти
треба було уявити що орбан це рояль
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11.12.2023 07:33 Відповісти
Можна подробиці цієї бесіди чи там знов ніс пургу типа" фініш на нашому путі далеко , але ми його бачимо той фініш"...
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11.12.2023 07:45 Відповісти
Передавал планы ВСУ. Как ни как а канал связи прямой.
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11.12.2023 08:34 Відповісти
- Ну шо, Вітьок ?!
- Нормуль, Вован.
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11.12.2023 07:48 Відповісти
Мадярська свиня клала на всі переговори. Їй пообіцяли Закарпаття, якщо орки захоплять Україну, от вона і працює на них.
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11.12.2023 07:51 Відповісти
Що кремлівським холуям вірить, що зеленим - себе не поважати. І ті і інші одним миром мазані.
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11.12.2023 07:59 Відповісти
В ходе этого откровенного разговора Вовчик просил Витю передать пламенный привет Вове и заверить его, что оманский договорняк в силе и он всеми силами пытается выполнить свои обязательства в его рамках, но мешают ему в этом хохлы и генералы во главе с Залужным.
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11.12.2023 08:32 Відповісти
Воно. І українською думки не може сформулювати. Стісняюсь спитати, якою мовою він "максимально відверто" зміг висловитись? Це було щось схоже на "Ракети будуть полностью"©?
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11.12.2023 08:34 Відповісти
можна повірити.... але орбан це робить не тому, що він щось не розуміє, а тому що в нього інші цілі та завдання - розвалити ЄС, заблокувати усіляку допомогу УкраЇні..., змусити танцювати під свою дудку то ЄС, а насправді під дудку кремлівського старця..., й все це не просто так, а за гроші...
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11.12.2023 09:04 Відповісти
Зустріч - це коли одна сторона приймає іншу, а це не зустрілись, це привітались.
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11.12.2023 09:19 Відповісти
Це - "перемога"!
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11.12.2023 09:37 Відповісти
***** аплодує. Стоячи.
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11.12.2023 10:22 Відповісти
Зеленський провів розмову з Орбаном на інавгурації президента Аргентини Мілея. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/p3460696

Агов, дЄрмаківське кодло у СБУ

У вас там нема підозри ,що розмова Зеленського з Орбаном може бути використана спецслужбами РФ для створення інформаційно-психологічної спецоперації проти України.
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11.12.2023 09:59 Відповісти
НІ!!! То підозрювали Пороха,а тут все як потрібно,відмова на всіх фронтах.
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11.12.2023 12:54 Відповісти
Краще б ти мовчав.
Хоча, якщо метою було відмова в євроінтергації і 50 млрд Україні, то мети досягнуто.
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11.12.2023 10:21 Відповісти
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11.12.2023 13:49 Відповісти
 
 