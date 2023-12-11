Зеленський про зустріч з Орбаном: Говорив максимально відверто

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном під час церемонії інавгурації президента Аргентини Хав’єра Мілея.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Зеленського.

"На полях інавгурації говорив з прем’єр-міністром Угорщини Орбаном максимально відверто. І зрозуміло, що про наші європейські справи", - йдеться у відеозверненні.

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