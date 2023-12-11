Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне 12 декабря

Президент США Джо Байден встретится с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне 12 декабря. Будут обсуждать ситуацию с американской помощью Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом на встречу во вторник, 12 декабря", – говорится в сообщении.

Далее объясняется, что лидеры планируют обсудить "срочные потребности Украины и важность продолжения поддержки Соединенных Штатов".

Как сообщал Цензор.НЕТ, 11 декабря Президент Украины Владимир Зеленский начнет свой визит в США.

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