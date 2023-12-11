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Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне 12 декабря
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джо Байден встретится с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне 12 декабря. Будут обсуждать ситуацию с американской помощью Украине.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом на встречу во вторник, 12 декабря", – говорится в сообщении.
Далее объясняется, что лидеры планируют обсудить "срочные потребности Украины и важность продолжения поддержки Соединенных Штатов".
Как сообщал Цензор.НЕТ, 11 декабря Президент Украины Владимир Зеленский начнет свой визит в США.
Топ комментарии
+2 Олексій Гедз afc45b03
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+2 Гарик Неинженер 728d2b05
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+2 Lidiya Ivanova
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- І що? Так прямо - без рук?!!! А чи нема тут якоїсь кібернетичної хитрості?
"Блазень":
- Нет-нет! Только член и умение виртуозно им управлять!
а між іншим європа і сша купляють у китаю товарів на близько трильйон, за який той купляє російську нафту зокрема.
що хоче захід від україни в цих умовах не зрозуміло.