РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6163 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
2 002 10
Байден (2385) Зеленский (16563)

Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне 12 декабря

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден,зеленський

Президент США Джо Байден встретится с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне 12 декабря. Будут обсуждать ситуацию с американской помощью Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом на встречу во вторник, 12 декабря", – говорится в сообщении.

Далее объясняется, что лидеры планируют обсудить "срочные потребности Украины и важность продолжения поддержки Соединенных Штатов".

Как сообщал Цензор.НЕТ, 11 декабря Президент Украины Владимир Зеленский начнет свой визит в США.

Читайте: Зеленский о встрече с Орбаном: Говорил максимально откровенно
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
Будуть ставити тупорилому ішаку клізму.
показать весь комментарий
11.12.2023 07:28
+2
Клізма потрібна потужна ,ведерна, щоб з вух полізло
показать весь комментарий
11.12.2023 07:50
+2
Подивимось, - чи буде шипіти лагідною гадюкою, чи буде бикувати. Байден оцінить здібності перевтілення. А нам з цим жити!
показать весь комментарий
11.12.2023 09:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
11.12.2023 06:50 Ответить
Байден:
- І що? Так прямо - без рук?!!! А чи нема тут якоїсь кібернетичної хитрості?
"Блазень":
- Нет-нет! Только член и умение виртуозно им управлять!
показать весь комментарий
11.12.2023 07:16 Ответить
як завжди, хороших новин у нас немає. мені не зрозуміло, поки китай і індія відправляють сотні млрд у росію, а сша не може нашкребти нещасні 60 млрд, то здається чим далі, тим буде гірше. бо і цих грошей об'єктивно ледве вистачає для захисту.
а між іншим європа і сша купляють у китаю товарів на близько трильйон, за який той купляє російську нафту зокрема.
що хоче захід від україни в цих умовах не зрозуміло.
показать весь комментарий
11.12.2023 07:25 Ответить
Знаете слоган про волк сыт и овцы -целы, тока наоборот: и вовк охляв, i вiвцi ледь на ногах тримаються, шобы тау китайские братья всем стали пофиг , бо все люди станут братьями, все бабы - сестрами( на небесах)... моря, пустыни, звезды - все меж собов в равню превратиццо (лунный пейзаж).
показать весь комментарий
11.12.2023 07:41 Ответить
Будуть ставити тупорилому ішаку клізму.
показать весь комментарий
11.12.2023 07:28 Ответить
Клізма потрібна потужна ,ведерна, щоб з вух полізло
показать весь комментарий
11.12.2023 07:50 Ответить
Байден почастує гостя шаурмою. А потім скаже з чого вона була.
показать весь комментарий
11.12.2023 07:47 Ответить
Може Байден допомогу взамін на єрмаковський балаган поміняє?
показать весь комментарий
11.12.2023 08:15 Ответить
Подивимось, - чи буде шипіти лагідною гадюкою, чи буде бикувати. Байден оцінить здібності перевтілення. А нам з цим жити!
показать весь комментарий
11.12.2023 09:46 Ответить
 
 