2 002 10
Байден зустрінеться з Зеленським у Вашингтоні 12 грудня
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент США Джо Байден зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні 12 грудня. Обговорюватимуть ситуацію з американською допомогою Україні.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Байден запросив президента України Володимира Зеленського до Білого дому на зустріч у вівторок, 12 грудня", – йдеться у повідомленні.
Далі пояснюється, що лідери планують обговорити "термінові потреби України та життєву важливість продовження підтримки Сполучених Штатів".
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочне свій візит до США.
Топ коментарі
+2 Олексій Гедз afc45b03
показати весь коментар11.12.2023 07:28
+2 Гарик Неинженер 728d2b05
показати весь коментар11.12.2023 07:50
+2 Lidiya Ivanova
показати весь коментар11.12.2023 09:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
- І що? Так прямо - без рук?!!! А чи нема тут якоїсь кібернетичної хитрості?
"Блазень":
- Нет-нет! Только член и умение виртуозно им управлять!
а між іншим європа і сша купляють у китаю товарів на близько трильйон, за який той купляє російську нафту зокрема.
що хоче захід від україни в цих умовах не зрозуміло.