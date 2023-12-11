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Байден зустрінеться з Зеленським у Вашингтоні 12 грудня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден,зеленський

Президент США Джо Байден зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні 12 грудня. Обговорюватимуть ситуацію з американською допомогою Україні.

Про це йдеться в  повідомленні пресслужби Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Байден запросив президента України Володимира Зеленського до Білого дому на зустріч у вівторок, 12 грудня", – йдеться у повідомленні.

Далі пояснюється, що лідери планують обговорити "термінові потреби України та життєву важливість продовження підтримки Сполучених Штатів".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочне свій візит до США.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+2
Будуть ставити тупорилому ішаку клізму.
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11.12.2023 07:28
+2
Клізма потрібна потужна ,ведерна, щоб з вух полізло
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11.12.2023 07:50
+2
Подивимось, - чи буде шипіти лагідною гадюкою, чи буде бикувати. Байден оцінить здібності перевтілення. А нам з цим жити!
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11.12.2023 09:46
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11.12.2023 06:50 Відповісти
Байден:
- І що? Так прямо - без рук?!!! А чи нема тут якоїсь кібернетичної хитрості?
"Блазень":
- Нет-нет! Только член и умение виртуозно им управлять!
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11.12.2023 07:16 Відповісти
як завжди, хороших новин у нас немає. мені не зрозуміло, поки китай і індія відправляють сотні млрд у росію, а сша не може нашкребти нещасні 60 млрд, то здається чим далі, тим буде гірше. бо і цих грошей об'єктивно ледве вистачає для захисту.
а між іншим європа і сша купляють у китаю товарів на близько трильйон, за який той купляє російську нафту зокрема.
що хоче захід від україни в цих умовах не зрозуміло.
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11.12.2023 07:25 Відповісти
Знаете слоган про волк сыт и овцы -целы, тока наоборот: и вовк охляв, i вiвцi ледь на ногах тримаються, шобы тау китайские братья всем стали пофиг , бо все люди станут братьями, все бабы - сестрами( на небесах)... моря, пустыни, звезды - все меж собов в равню превратиццо (лунный пейзаж).
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11.12.2023 07:41 Відповісти
Будуть ставити тупорилому ішаку клізму.
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11.12.2023 07:28 Відповісти
Клізма потрібна потужна ,ведерна, щоб з вух полізло
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11.12.2023 07:50 Відповісти
Байден почастує гостя шаурмою. А потім скаже з чого вона була.
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11.12.2023 07:47 Відповісти
Може Байден допомогу взамін на єрмаковський балаган поміняє?
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11.12.2023 08:15 Відповісти
Подивимось, - чи буде шипіти лагідною гадюкою, чи буде бикувати. Байден оцінить здібності перевтілення. А нам з цим жити!
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11.12.2023 09:46 Відповісти
 
 