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Новости Война в Украине
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Зеленский (16563) Сенат США (393)

Зеленского пригласили выступить перед сенаторами США, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский может выступить на встрече сенаторов во время визита в США.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что главу государства пригласили выступить на встрече всех сенаторов лидер большинства Чак Шумер и лидер республиканской партии Митч Макконнелл. Также с Зеленским встретится спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

В Белом доме подчеркнули, что визит Зеленского в США и его встреча с президентом Джо Байденом "призваны подчеркнуть непреклонную преданность Соединенных Штатов поддержке народа Украины в его защите от жестокого вторжения России".

Читайте: Зеленский начинает рабочий визит в США, планируется встреча с Байденом, - Офис президента

"Поскольку Россия наращивает свои ракетные и беспилотные удары по Украине, лидеры обсудят срочные потребности Украины и жизненную важность продолжения поддержки Соединенных Штатов в этот критический момент", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский начнет свой визит в США. 12 декабря он должен встретиться с президентом США Джо Байденом.
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Топ комментарии
+20
Без суфльора буде 3.14***ц !
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11.12.2023 08:54
+18
Все-таки не "відкрутився" "Блазень" від "виклику на килим" Зараз буде "большая порка" "Розкладуть на лавці" і "відшмагають різками" Це "просвітлює розум" і "налаштовує на критичне сприйняття реальності"!
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11.12.2023 08:57
+18
Бійці на фронті потерпають від нестачі зброї, а це карликове одоробло мало того, що під коксом виступ перед сенатом скасовує, та ще й опозицію не випускає за кордон для зустрічей з партнерами щодо допомоги Україні, бо мстивого заздрісного недорікуватого дріб'язкового клоуна душить зелена жаба через срані рейтинги.
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11.12.2023 09:04
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розповість як асфальтоукладчик працює
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11.12.2023 08:43 Ответить
цього разу, здається, ЛадімССанич вже не відмажеться )
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11.12.2023 08:44 Ответить
а єслі покаже справку від батьків, шо в нього педікульоз ?
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11.12.2023 08:59 Ответить
Якщо він відмінив свій виступ перед сенаторами через екран, бо знав, що через кілька днів буде в Штатах, то така зустріч наяву буде краща за виступ через тілівізор. А ще якщо після цієї зустрічі проголосують в Конгресі за виділення допомоги Україні, то буде дуже гуд. Принаймні, дуже хочеться в це вірити.
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11.12.2023 09:09 Ответить
ще не було справи, яку б цей вилупок мамми Римми не завалив, бо вирок... Але зебіли, мають право плекати надію на балдибілдера вЗесвіту та завгоспа його.
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11.12.2023 09:43 Ответить
звісно там ніхто з тих сенаторів і конгресменів у своєму голосуванні не буде керуватися тим виступом Вови. там інші чинники впливають на мотивацію їхніх голосувань. тут все-таки швидше йому будуть задані реальні питання і, що дуже ймовірно, крім питань буде ще й вставлений добрячий пістон стосовно корупції, стосовно його некопетентної команди і стосовно тих срачів опи з військовими.
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11.12.2023 09:52 Ответить
"Аж усміхнулася небога... Прокинулась - нема нічого!" (Т.Г.Шевченко)
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11.12.2023 21:29 Ответить
Подать цього наріка нам на сенат, що воно собі удумало?
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11.12.2023 08:48 Ответить
Санич подумає чи зможе дєрмак виступити
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11.12.2023 08:51 Ответить
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11.12.2023 08:57 Ответить
Про убієнного брата буде розказувати.
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11.12.2023 09:29 Ответить
Без суфльора буде 3.14***ц !
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11.12.2023 08:54 Ответить
Це буде пекло для перекладачів. Він навіть українською таке меле, що мало хто розуміє.
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11.12.2023 09:02 Ответить
Зато фотку подобрали..
Только пера в руке не хватает, мыслитель *****...
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11.12.2023 09:06 Ответить
Не сци - безумна перекладе як треба - Залужний в усьому винен, не вінаватая яяя!
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11.12.2023 09:39 Ответить
Тобто оно всраль з переляку тоді, а тепер вторий заход?
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11.12.2023 08:55 Ответить
Все-таки не "відкрутився" "Блазень" від "виклику на килим" Зараз буде "большая порка" "Розкладуть на лавці" і "відшмагають різками" Це "просвітлює розум" і "налаштовує на критичне сприйняття реальності"!
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11.12.2023 08:57 Ответить
І що дасть це шмагання? Йому особисто пох...
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11.12.2023 09:01 Ответить
Американці можуть сказать:
- Вова! "Думай-те!" Ми можемо "закрить очі" на те що одна з бригад ЗСУ прийде на Банкову і приведе до влади "Комітет порятунку Батьківщини" Однак тоді камера в СІЗО буде для тебе порятунком Бо можуть "під гарячу руку" і повісить на Хрещатику!"
А "Блазень" любить власну шкуру більше всього на світі!
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11.12.2023 09:26 Ответить
Та канєшно. Вова дуже слизький пасажир і такі сценарії проробив ще в 2019-му, коли розпродав всю свою нерухомість в Україні...
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11.12.2023 10:08 Ответить
З кожним днем, все більш зрозуміло стає, що це єдиний вихід для перемоги над зеленою сволотою в громадянській війні України з цією пошестю...
Приклад є -- Піночет в Чилі.

Всю зелену сволоту -- на стадіон!!!
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11.12.2023 11:02 Ответить
Бітійо опредєляет сознаніє.
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11.12.2023 09:30 Ответить
Це буде контрольний...
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11.12.2023 08:57 Ответить
Послухають, подивляться - буде знов *******, піде нах…!!!
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11.12.2023 08:58 Ответить
Господи Боже, який то буде сором..слухати притомним людям. А зелень буде все одно слину пускати.
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11.12.2023 09:00 Ответить
И почему мне уже стыдно?(
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11.12.2023 09:02 Ответить
Рояль треба підігнати
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11.12.2023 09:02 Ответить
Може, якось пропетляє? Дотягне до фінішу? Може які пігулки?
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11.12.2023 09:03 Ответить
Бійці на фронті потерпають від нестачі зброї, а це карликове одоробло мало того, що під коксом виступ перед сенатом скасовує, та ще й опозицію не випускає за кордон для зустрічей з партнерами щодо допомоги Україні, бо мстивого заздрісного недорікуватого дріб'язкового клоуна душить зелена жаба через срані рейтинги.
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11.12.2023 09:04 Ответить
А суфлер буде? Бо без суфлера-ні-ні! На бубочку припадок нападе.. А може все таки дублер? Він такий потужний, скрізь свого носа стромляє, все знає.. і жодної відповідальності..
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11.12.2023 09:04 Ответить
Ермак з Подоляком з Найвеличнішим? Тоді встромлять йому мікрофона та буде тільки рота роззявляти. Аби не збився.
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11.12.2023 09:09 Ответить
Вова, не хочеш виступати? Подавай зараз же у відставку! Може пронесе..
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11.12.2023 09:06 Ответить
Пізно! Він такого вже натворив - що Януковичу до нього вже далеко! Тепер - тільки "пожиттєве"! Або мотузка на Хрещатику!
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11.12.2023 09:29 Ответить
Цього разу вже примусово запросили
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11.12.2023 09:07 Ответить
може хоч американські дорослі вередливого, самозакоханого сорокарічного малюка "поставлять у куток на гречку", бо українські дорослі зв'язані війною
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11.12.2023 09:08 Ответить
Вот где-то тут народ Украины должен принять решение по вопросу что делать с зелеными коммунистами. Это наши партнеты создали казус Белли для замены зеленского.
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11.12.2023 09:13 Ответить
Пианино настроили, пианиста пригласили.
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11.12.2023 09:15 Ответить
І мишоловку, пофарбовану в біло-чорну смужку, та зі зведеною пружиною, на клавіатуру виставили ...
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11.12.2023 09:35 Ответить
Після вересневого фіаско Зеленського у США та Канаді, місцевий стендапер жартував, що Зеленський навіть не кінь цезаря, бо його в Сенат не пустили.
Дивлячись як "вдало" пройшли переговори з Орбаном, буде черговий "потужний прорив" з обов'язковим підписанням протоколу про наміри.
Турист, однім словом.
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11.12.2023 09:17 Ответить
Те що наш Найвечніший їде в США це непогано для України і йому можливо прочистять мізки
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11.12.2023 09:17 Ответить
Найвечніший??? Ще так віслюка ніхто не називав...
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11.12.2023 10:01 Ответить
вибачаюсь,"найвеличніший "
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11.12.2023 10:39 Ответить
Ти справді не розумієш, що це вже неможливо? Я на рахунок прочищення. Прочистити ще можна було між Оманом і 24.02.2022го, а наразі всьо - пастка закрита.
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11.12.2023 13:23 Ответить
Покаже номер з вастави 95 кварталу . Зіграє Наполеона.
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11.12.2023 09:23 Ответить
Боже, бережи Америку!
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11.12.2023 09:28 Ответить
І Україну.
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11.12.2023 13:16 Ответить
Піста вовке мамаріма памагі
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11.12.2023 09:34 Ответить
Подивимось на чергову гру біля стовпа ганьби. Сором дурні не відчувають.
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11.12.2023 09:37 Ответить
не стреляйте пианиста , он играет чем умеет
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11.12.2023 09:40 Ответить
несите пианину
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11.12.2023 09:39 Ответить
зустріч із президентом Джо Байденом "покликана підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України у його захисті від жорстокого вторгнення Росії".

Раз тиснуть на емоції, то значить буде щось неприємне.
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11.12.2023 09:40 Ответить
Дубль-2, ну ок... Шура запускайте Берлагу
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11.12.2023 09:52 Ответить
Дав би Пороху провести перемовини, не було б потреби ганьбитися. Так ні, лаврів хотілось, оплесків. Отримуй.
Боже, Україну бережи,
Господи, помилуй нас
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11.12.2023 09:57 Ответить
Ему надо помыться, побриться, надеть костюм и не нести всякую ахинею, тогда, может быть, что то получится, но это его последний шанс что то сделать для Украины, если он снова покажет себя неадекватом - хана.
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11.12.2023 09:58 Ответить
Підозрюю, що на Кабо-Верде вже і викупали, і проінструктували, але не панікуй - нема шкоди без добра.
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11.12.2023 13:14 Ответить
Після аргентинського "кокосу" це має бути феєрверк-шоу )
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11.12.2023 10:02 Ответить
Це ошеломітєльная перемога президента вільного світу! Сам на сам,він вправить мозгі єтім бундючним сєнаторам.
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11.12.2023 10:39 Ответить
Маленька проблема... Які ж кеди одягнуть на зустріч з сенаторами.. !?
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11.12.2023 10:58 Ответить
Та да. Ще й без шкарпеток.
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11.12.2023 13:09 Ответить
Мій сценарій для Зеленої шмарклі такий: Боневтік Оманський, після отримання 3,14здюлів від США має подати Пороха на прем'єра, ВР затверждує, а сам піти у відставку - тоді Порох стає першою людиною в державі. Аналогічним чином, товста жаба Стефанчук подає у відставку і на його місце голосують когось із партії ЄС, а зелена монобільшість перефарбовується на деякий час і тупо голосує всі ті постанови, що надає партія ЄС. Потім, з зеленіми посіпаками розберуться, але Безглузду в першу чергу
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11.12.2023 11:35 Ответить
Герберт Веллс, ти себе видав.
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11.12.2023 13:08 Ответить
Ну всьо. Момент істини. Скоро дізнаємось що було на Кабо-Верде - просто пляж чи Оман-2?
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11.12.2023 13:02 Ответить
 
 