Зеленского пригласили выступить перед сенаторами США, - CNN

Президент Украины Владимир Зеленский может выступить на встрече сенаторов во время визита в США.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что главу государства пригласили выступить на встрече всех сенаторов лидер большинства Чак Шумер и лидер республиканской партии Митч Макконнелл. Также с Зеленским встретится спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

В Белом доме подчеркнули, что визит Зеленского в США и его встреча с президентом Джо Байденом "призваны подчеркнуть непреклонную преданность Соединенных Штатов поддержке народа Украины в его защите от жестокого вторжения России".

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"Поскольку Россия наращивает свои ракетные и беспилотные удары по Украине, лидеры обсудят срочные потребности Украины и жизненную важность продолжения поддержки Соединенных Штатов в этот критический момент", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский начнет свой визит в США. 12 декабря он должен встретиться с президентом США Джо Байденом.