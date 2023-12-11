Зеленского пригласили выступить перед сенаторами США, - CNN
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Президент Украины Владимир Зеленский может выступить на встрече сенаторов во время визита в США.
Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что главу государства пригласили выступить на встрече всех сенаторов лидер большинства Чак Шумер и лидер республиканской партии Митч Макконнелл. Также с Зеленским встретится спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
В Белом доме подчеркнули, что визит Зеленского в США и его встреча с президентом Джо Байденом "призваны подчеркнуть непреклонную преданность Соединенных Штатов поддержке народа Украины в его защите от жестокого вторжения России".
"Поскольку Россия наращивает свои ракетные и беспилотные удары по Украине, лидеры обсудят срочные потребности Украины и жизненную важность продолжения поддержки Соединенных Штатов в этот критический момент", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский начнет свой визит в США. 12 декабря он должен встретиться с президентом США Джо Байденом.
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Только пера в руке не хватает, мыслитель *****...
- Вова! "Думай-те!" Ми можемо "закрить очі" на те що одна з бригад ЗСУ прийде на Банкову і приведе до влади "Комітет порятунку Батьківщини" Однак тоді камера в СІЗО буде для тебе порятунком Бо можуть "під гарячу руку" і повісить на Хрещатику!"
А "Блазень" любить власну шкуру більше всього на світі!
Приклад є -- Піночет в Чилі.
Всю зелену сволоту -- на стадіон!!!
Дивлячись як "вдало" пройшли переговори з Орбаном, буде черговий "потужний прорив" з обов'язковим підписанням протоколу про наміри.
Турист, однім словом.
Раз тиснуть на емоції, то значить буде щось неприємне.
Боже, Україну бережи,
Господи, помилуй нас