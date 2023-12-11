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Зеленського запросили виступити перед сенаторами США, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський може виступити на зустрічі сенаторів під час візиту до США.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що главу держави запросили виступити на зустрічі всіх сенаторів лідер більшості Чак Шумер та лідер республіканської партії Мітч Макконнелл. Також з Зеленським зустрінеться спікер Палати представників Майк Джонсон.

У Білому домі наголосили, що візит Зеленського до США та його зустріч із президентом Джо Байденом "покликана підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України у його захисті від жорстокого вторгнення Росії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський розпочинає робочий візит до США, планується зустріч з Байденом, - Офіс президента

"Оскільки Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєву важливість продовження підтримки Сполучених Штатів у цей критичний момент", - заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочне свій візит до США. 12 грудня він має зустрітися з президентом США Джо Байденом.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+20
Без суфльора буде 3.14***ц !
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11.12.2023 08:54
+18
Все-таки не "відкрутився" "Блазень" від "виклику на килим" Зараз буде "большая порка" "Розкладуть на лавці" і "відшмагають різками" Це "просвітлює розум" і "налаштовує на критичне сприйняття реальності"!
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11.12.2023 08:57
+18
Бійці на фронті потерпають від нестачі зброї, а це карликове одоробло мало того, що під коксом виступ перед сенатом скасовує, та ще й опозицію не випускає за кордон для зустрічей з партнерами щодо допомоги Україні, бо мстивого заздрісного недорікуватого дріб'язкового клоуна душить зелена жаба через срані рейтинги.
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11.12.2023 09:04
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розповість як асфальтоукладчик працює
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11.12.2023 08:43 Відповісти
цього разу, здається, ЛадімССанич вже не відмажеться )
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11.12.2023 08:44 Відповісти
а єслі покаже справку від батьків, шо в нього педікульоз ?
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11.12.2023 08:59 Відповісти
Якщо він відмінив свій виступ перед сенаторами через екран, бо знав, що через кілька днів буде в Штатах, то така зустріч наяву буде краща за виступ через тілівізор. А ще якщо після цієї зустрічі проголосують в Конгресі за виділення допомоги Україні, то буде дуже гуд. Принаймні, дуже хочеться в це вірити.
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11.12.2023 09:09 Відповісти
ще не було справи, яку б цей вилупок мамми Римми не завалив, бо вирок... Але зебіли, мають право плекати надію на балдибілдера вЗесвіту та завгоспа його.
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11.12.2023 09:43 Відповісти
звісно там ніхто з тих сенаторів і конгресменів у своєму голосуванні не буде керуватися тим виступом Вови. там інші чинники впливають на мотивацію їхніх голосувань. тут все-таки швидше йому будуть задані реальні питання і, що дуже ймовірно, крім питань буде ще й вставлений добрячий пістон стосовно корупції, стосовно його некопетентної команди і стосовно тих срачів опи з військовими.
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11.12.2023 09:52 Відповісти
"Аж усміхнулася небога... Прокинулась - нема нічого!" (Т.Г.Шевченко)
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11.12.2023 21:29 Відповісти
Подать цього наріка нам на сенат, що воно собі удумало?
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11.12.2023 08:48 Відповісти
Санич подумає чи зможе дєрмак виступити
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11.12.2023 08:51 Відповісти
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11.12.2023 08:57 Відповісти
Про убієнного брата буде розказувати.
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11.12.2023 09:29 Відповісти
Без суфльора буде 3.14***ц !
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11.12.2023 08:54 Відповісти
Це буде пекло для перекладачів. Він навіть українською таке меле, що мало хто розуміє.
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11.12.2023 09:02 Відповісти
Зато фотку подобрали..
Только пера в руке не хватает, мыслитель *****...
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11.12.2023 09:06 Відповісти
Не сци - безумна перекладе як треба - Залужний в усьому винен, не вінаватая яяя!
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11.12.2023 09:39 Відповісти
Тобто оно всраль з переляку тоді, а тепер вторий заход?
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11.12.2023 08:55 Відповісти
Все-таки не "відкрутився" "Блазень" від "виклику на килим" Зараз буде "большая порка" "Розкладуть на лавці" і "відшмагають різками" Це "просвітлює розум" і "налаштовує на критичне сприйняття реальності"!
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11.12.2023 08:57 Відповісти
І що дасть це шмагання? Йому особисто пох...
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11.12.2023 09:01 Відповісти
Американці можуть сказать:
- Вова! "Думай-те!" Ми можемо "закрить очі" на те що одна з бригад ЗСУ прийде на Банкову і приведе до влади "Комітет порятунку Батьківщини" Однак тоді камера в СІЗО буде для тебе порятунком Бо можуть "під гарячу руку" і повісить на Хрещатику!"
А "Блазень" любить власну шкуру більше всього на світі!
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11.12.2023 09:26 Відповісти
Та канєшно. Вова дуже слизький пасажир і такі сценарії проробив ще в 2019-му, коли розпродав всю свою нерухомість в Україні...
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11.12.2023 10:08 Відповісти
З кожним днем, все більш зрозуміло стає, що це єдиний вихід для перемоги над зеленою сволотою в громадянській війні України з цією пошестю...
Приклад є -- Піночет в Чилі.

Всю зелену сволоту -- на стадіон!!!
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11.12.2023 11:02 Відповісти
Бітійо опредєляет сознаніє.
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11.12.2023 09:30 Відповісти
Це буде контрольний...
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11.12.2023 08:57 Відповісти
Послухають, подивляться - буде знов *******, піде нах…!!!
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11.12.2023 08:58 Відповісти
Господи Боже, який то буде сором..слухати притомним людям. А зелень буде все одно слину пускати.
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11.12.2023 09:00 Відповісти
И почему мне уже стыдно?(
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11.12.2023 09:02 Відповісти
Рояль треба підігнати
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11.12.2023 09:02 Відповісти
Може, якось пропетляє? Дотягне до фінішу? Може які пігулки?
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11.12.2023 09:03 Відповісти
Бійці на фронті потерпають від нестачі зброї, а це карликове одоробло мало того, що під коксом виступ перед сенатом скасовує, та ще й опозицію не випускає за кордон для зустрічей з партнерами щодо допомоги Україні, бо мстивого заздрісного недорікуватого дріб'язкового клоуна душить зелена жаба через срані рейтинги.
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11.12.2023 09:04 Відповісти
А суфлер буде? Бо без суфлера-ні-ні! На бубочку припадок нападе.. А може все таки дублер? Він такий потужний, скрізь свого носа стромляє, все знає.. і жодної відповідальності..
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11.12.2023 09:04 Відповісти
Ермак з Подоляком з Найвеличнішим? Тоді встромлять йому мікрофона та буде тільки рота роззявляти. Аби не збився.
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11.12.2023 09:09 Відповісти
Вова, не хочеш виступати? Подавай зараз же у відставку! Може пронесе..
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11.12.2023 09:06 Відповісти
Пізно! Він такого вже натворив - що Януковичу до нього вже далеко! Тепер - тільки "пожиттєве"! Або мотузка на Хрещатику!
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11.12.2023 09:29 Відповісти
Цього разу вже примусово запросили
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11.12.2023 09:07 Відповісти
може хоч американські дорослі вередливого, самозакоханого сорокарічного малюка "поставлять у куток на гречку", бо українські дорослі зв'язані війною
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11.12.2023 09:08 Відповісти
Вот где-то тут народ Украины должен принять решение по вопросу что делать с зелеными коммунистами. Это наши партнеты создали казус Белли для замены зеленского.
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11.12.2023 09:13 Відповісти
Пианино настроили, пианиста пригласили.
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11.12.2023 09:15 Відповісти
І мишоловку, пофарбовану в біло-чорну смужку, та зі зведеною пружиною, на клавіатуру виставили ...
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11.12.2023 09:35 Відповісти
Після вересневого фіаско Зеленського у США та Канаді, місцевий стендапер жартував, що Зеленський навіть не кінь цезаря, бо його в Сенат не пустили.
Дивлячись як "вдало" пройшли переговори з Орбаном, буде черговий "потужний прорив" з обов'язковим підписанням протоколу про наміри.
Турист, однім словом.
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11.12.2023 09:17 Відповісти
Те що наш Найвечніший їде в США це непогано для України і йому можливо прочистять мізки
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11.12.2023 09:17 Відповісти
Найвечніший??? Ще так віслюка ніхто не називав...
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11.12.2023 10:01 Відповісти
вибачаюсь,"найвеличніший "
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11.12.2023 10:39 Відповісти
Ти справді не розумієш, що це вже неможливо? Я на рахунок прочищення. Прочистити ще можна було між Оманом і 24.02.2022го, а наразі всьо - пастка закрита.
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11.12.2023 13:23 Відповісти
Покаже номер з вастави 95 кварталу . Зіграє Наполеона.
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11.12.2023 09:23 Відповісти
Боже, бережи Америку!
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11.12.2023 09:28 Відповісти
І Україну.
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11.12.2023 13:16 Відповісти
Піста вовке мамаріма памагі
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11.12.2023 09:34 Відповісти
Подивимось на чергову гру біля стовпа ганьби. Сором дурні не відчувають.
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11.12.2023 09:37 Відповісти
не стреляйте пианиста , он играет чем умеет
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11.12.2023 09:40 Відповісти
несите пианину
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11.12.2023 09:39 Відповісти
зустріч із президентом Джо Байденом "покликана підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України у його захисті від жорстокого вторгнення Росії".

Раз тиснуть на емоції, то значить буде щось неприємне.
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11.12.2023 09:40 Відповісти
Дубль-2, ну ок... Шура запускайте Берлагу
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11.12.2023 09:52 Відповісти
Дав би Пороху провести перемовини, не було б потреби ганьбитися. Так ні, лаврів хотілось, оплесків. Отримуй.
Боже, Україну бережи,
Господи, помилуй нас
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11.12.2023 09:57 Відповісти
Ему надо помыться, побриться, надеть костюм и не нести всякую ахинею, тогда, может быть, что то получится, но это его последний шанс что то сделать для Украины, если он снова покажет себя неадекватом - хана.
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11.12.2023 09:58 Відповісти
Підозрюю, що на Кабо-Верде вже і викупали, і проінструктували, але не панікуй - нема шкоди без добра.
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11.12.2023 13:14 Відповісти
Після аргентинського "кокосу" це має бути феєрверк-шоу )
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11.12.2023 10:02 Відповісти
Це ошеломітєльная перемога президента вільного світу! Сам на сам,він вправить мозгі єтім бундючним сєнаторам.
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11.12.2023 10:39 Відповісти
Маленька проблема... Які ж кеди одягнуть на зустріч з сенаторами.. !?
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11.12.2023 10:58 Відповісти
Та да. Ще й без шкарпеток.
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11.12.2023 13:09 Відповісти
Мій сценарій для Зеленої шмарклі такий: Боневтік Оманський, після отримання 3,14здюлів від США має подати Пороха на прем'єра, ВР затверждує, а сам піти у відставку - тоді Порох стає першою людиною в державі. Аналогічним чином, товста жаба Стефанчук подає у відставку і на його місце голосують когось із партії ЄС, а зелена монобільшість перефарбовується на деякий час і тупо голосує всі ті постанови, що надає партія ЄС. Потім, з зеленіми посіпаками розберуться, але Безглузду в першу чергу
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11.12.2023 11:35 Відповісти
Герберт Веллс, ти себе видав.
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11.12.2023 13:08 Відповісти
Ну всьо. Момент істини. Скоро дізнаємось що було на Кабо-Верде - просто пляж чи Оман-2?
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11.12.2023 13:02 Відповісти
 
 