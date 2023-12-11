Зеленського запросили виступити перед сенаторами США, - CNN

Президент України Володимир Зеленський може виступити на зустрічі сенаторів під час візиту до США.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що главу держави запросили виступити на зустрічі всіх сенаторів лідер більшості Чак Шумер та лідер республіканської партії Мітч Макконнелл. Також з Зеленським зустрінеться спікер Палати представників Майк Джонсон.

У Білому домі наголосили, що візит Зеленського до США та його зустріч із президентом Джо Байденом "покликана підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України у його захисті від жорстокого вторгнення Росії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський розпочинає робочий візит до США, планується зустріч з Байденом, - Офіс президента

"Оскільки Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєву важливість продовження підтримки Сполучених Штатів у цей критичний момент", - заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочне свій візит до США. 12 грудня він має зустрітися з президентом США Джо Байденом.