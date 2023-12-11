Зеленського запросили виступити перед сенаторами США, - CNN
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Президент України Володимир Зеленський може виступити на зустрічі сенаторів під час візиту до США.
Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що главу держави запросили виступити на зустрічі всіх сенаторів лідер більшості Чак Шумер та лідер республіканської партії Мітч Макконнелл. Також з Зеленським зустрінеться спікер Палати представників Майк Джонсон.
У Білому домі наголосили, що візит Зеленського до США та його зустріч із президентом Джо Байденом "покликана підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України у його захисті від жорстокого вторгнення Росії".
"Оскільки Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєву важливість продовження підтримки Сполучених Штатів у цей критичний момент", - заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочне свій візит до США. 12 грудня він має зустрітися з президентом США Джо Байденом.
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Только пера в руке не хватает, мыслитель *****...
- Вова! "Думай-те!" Ми можемо "закрить очі" на те що одна з бригад ЗСУ прийде на Банкову і приведе до влади "Комітет порятунку Батьківщини" Однак тоді камера в СІЗО буде для тебе порятунком Бо можуть "під гарячу руку" і повісить на Хрещатику!"
А "Блазень" любить власну шкуру більше всього на світі!
Приклад є -- Піночет в Чилі.
Всю зелену сволоту -- на стадіон!!!
Дивлячись як "вдало" пройшли переговори з Орбаном, буде черговий "потужний прорив" з обов'язковим підписанням протоколу про наміри.
Турист, однім словом.
Раз тиснуть на емоції, то значить буде щось неприємне.
Боже, Україну бережи,
Господи, помилуй нас