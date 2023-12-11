Зеленський розпочинає робочий візит до США, планується зустріч з Байденом, - Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський 11 грудня розпочинає візит до США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Офісу президента.
У повідомленні зазначається: "11 грудня Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Президент України зустрінеться з Президентом США Джозефом Байденом, проведе низку зустрічей і переговорів.
Володимир Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації.
Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році".
Будь ласка, зачекайте...
дипломати нової формації
Те ,как правило ,в отличных костюмах
Выбриты идеально
А тут сидит бомж какой - то
Немытый
В жеваной одежде
Стыдно даже...
Молодець Зєля! Здібний учень нашого улюбленого Пороха.
Думаю, що для 73% зі його 73% було несподіванкою, що Зєля веде політику Пороха.
Ані ж, голосуючи за Зєлю, галасували за рускій мір.
А тут таке сталосє. Ще гірше як з Кучмою.
Байден заявив, що готовий на компроміс по кордону, що є зеленим світлом для України. Візит Зеленського - трюк для українського глядача.
Росія "сильнішає" через війну в Україні, а панування Заходу "добігає кінця", - Лавров
10.12.2023, 22:22•88• 0
Міністр закордонних справ РФ вважає, що Захід веде проти Росії "гібридну війну".
Росія стала сильнішою в результаті "конфлікту" в Україні - так само, як вона стала сильнішою, здобувши перемогу над Гітлером і Наполеоном.
Як передає Sky News, таку заяву зробив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, інформує UAINFO.org з посиланням на УНІАН.
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Зокрема, він заявив, що "гібридна війна", яку Захід нібито веде проти Росії, базується на "культурі знищення", і "500-річне панування Заходу над світом" добігає кінця. При цьому, за словами Лаврова, Захід намагається виснажити Росію в Україні.
"Українці повинні визнати, наскільки глибоко вони в ямі, куди їх заклали американці", - сказав голова МЗС РФ.
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На запитання, які шанси дипломатії досягти припинення вогню чи миру, він сказав: "Треба буде телефонувати пану Зеленському, тому що він півтора року тому підписав указ про заборону будь-яких переговорів з Путіним".
Снарядiв бiльше - це факт.
Дронiв, як iмпортних так i власних бiльше - це факт.
Ракет, що виготовляються в три змiни бiльше - це факт.
Заводи працюють, населення працюе, iнфраструктура не зруйнована, союзники е, у влади все добре. Це теж факти.
А ти й далi продовжуй постити фотки лошадi, i фантазувати про агонiю парашi, поки в самих ТЦКшники вже будь-кого забирають на м'ясо.
ибо в очередной раз делать день Д и спасать Европу от *банутых оно им не надо
А якщо вже так закортіло , то може на передову битися піде?
Нацбанк Украины включит станок
И завтра доллар будет минимум 50
А то и больше
Если кто еще не купил шампанское,шпроты и конфеты
Поторопитесь
Они могут подорожать
Сильно
переговірної групи демократів-республіканців погодити позиції близький до 100. І це для України дуже добре. Сподіваємось!
Путч:
Навіщо було летіти через пів-світу, щоб поговорити з премʼєром-сусідом? Краще було б не затримувати Порошенка!
І найголовніше питання - куди дивиться СБУ?! ІПСО просто на очах у журналістів. Як вони тільки могли випустити Зеленського - це підстава! Якщо серйозно, то десятки помийних телеграм-каналів Банкової репетували, мов навіжені , що з Орбаном говорити не можна, а тепер чомусь глухо мовчать.
Павло Нусс:
І, як результат, блискавична новина одразу після цієї розмови, - союзники Орбана проведуть найближчими днями закриту зустріч із Республіканцями у Вашингтоні, щоб домогтися припинення американської військової підтримки України.
Фактично констатуємо, що заборонивши виїзд п'ятого Президента України Петра Порошенка у Вашингтон для участі у форумі Демократичного Союзу, а після цього, відмовившись від виступу Зеленського перед сенаторами США, влада вчинила диверсію проти України.
Відмова в останній момент від закритого брифінгу з сенаторами - збентежила і навіть образила американських політиків, навіть тих, хто міг стати на сторону України.
Заборона виїзду до США Петра Порошенка, який навіть у безнадійних ситуаціях умів досягти дипломатичних успіхів, фактично запрограмувала зрив голосування за допомогу Україні. Тому відповідальність за цей провал лежить на діючій українській владі.
Нема сил дивитись на тих всіх наших лахтонів,ще й у бейсболках.
Это условие США, Запада и нарогда Украины.
а хер с ним поеду на работу после 11 хоть отосплюсь
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/12/10/statement-from-press-secretary-karine-jean-pierre-on-the-visit-of-president-volodymyr-zelenskyy-of-ukraine/
Тоді можна воювати і ПРОГНОЗУВАТИ результат.
Інакше, якщо Аргентина - це Оман ✓2, важко щось прогнозувати.
Володимир Зеленський зустрівся в Аргентині «на ногах» із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
І, як результат, блискавична новина одразу після цієї розмови, - союзники Орбана проведуть найближчими днями закриту зустріч із Республіканцями у Вашингтоні, щоб домогтися припинення американської військової підтримки України.
Фактично констатуємо, що заборонивши виїзд п'ятого Президента України Петра Порошенка у Вашингтон для участі у форумі Демократичного Союзу, а після цього, відмовившись від виступу Зеленського перед сенаторами США, влада вчинила диверсію проти України.
Відмова в останній момент від закритого брифінгу з сенаторами - збентежила і навіть образила американських політиків, навіть тих, хто міг стати на сторону України.
Заборона виїзду до США Петра Порошенка, який навіть у безнадійних ситуаціях умів досягти дипломатичних успіхів, фактично запрограмувала зрив голосування за допомогу Україні. Тому відповідальність за цей провал лежить на діючій українській владі.
0) Спочатку будуть переговори не президентів. Президенти взагалі будуть там (майже) маріонетками, у одного вік такий, інший з дитинства такий. Тому спочатку буде 2 на 2, із наших Єрмак і ще хтось, із штатовських Саліван і ще хтось, можливо Блінкен, військових не буде.
1) Штатівська команда спочатку пояснить українській деякі штатовські реалії. Що в штатах політиками стають довго, перестають бути також довго. А тому уважно слідкують як те чи інше проявиться для них, сьогодні, завтра, чи навіть через 20 років. Закрити південний кордон, як того хочуть республіканці, означає для них гарантовано програти наступні вибори, не тільки президентські, а й всі інші, на роки вперед. Якщо ж не йти на поступки республіканцям, то вони втрачають в Україні, свій статус, також погано для їх політичного майбутнього.
2) Потім штатівські перейдуть безпосередньо до війни. Що і там їх притиснули республіканці, своїми питаннями про плани. Тобто, питання війни стало для них таким собі їжаком. Як мінімум його потрібно пригладити. Щоб потім не тикали його голками ще 20 років. - Ви зрозуміли, хлопці?, - спитають вони. - А що тут не розуміти, - подумають про себе хлопці і мовчки кивнуть головами.
3) Раз так, скажуть штатівські, то поговоримо про війну більш конкретно. Знаєте, скажуть вони, нам не дуже подобається, що війна переходить в якийсь афганський формат, ми тільки що із нього вийшли, 20 років тримали, і нас не зрозуміють, коли ми знову почнемо таке. Тут наші хлопці почнуть "нам також не подобається, давно пора це припинити, дайте зброю, дайте достатньо зброї, все інше ми зробимо самі...". Штатівські подивляться на них... "хлопці, по-перше, ви вже показали і показуєте, як ви вмієте зробити 100% прибутку на любій допомозі, це дійсно вражає, але не путіна, по-друге, в наші плани ніколи не входило і не входить робити путіна сильнішим чи великим другом великого Китаю, а ви от воюєте і воно так і виходить". Тут хлопці почнуть про втрати росіян, а штатівські почнуть про розгортання військової економіки і політики росіян. Хлопці про санкції, штатівські що не весь світ під їх контролем. Хлопці про F18, штатівські "щоб вони навчились їх збивати?"................................