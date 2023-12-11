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Новости Война в Украине
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Визит Зеленского в США будет способствовать росту общественной поддержки, - Politico

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден,зеленський

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена является последней попыткой Белого дома оказывать давление на Конгресс, где соглашение о предоставлении экстренной помощи Украине зашло в тупик.

Об этом пишет Politico со ссылкой на должностных лиц, потребовавших остаться анонимными, информирует Цензор.НЕТ.

Сотрудники Белого дома давно заметили, что общественная поддержка Украины растет либо после серьезных событий в войне, либо после "момента с участием Зеленского, возвращающего войну в заголовки".

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, новый визит Зеленского в Вашингтон может сделать это снова, что создаст давление на Республиканскую партию.

Это также может подтолкнуть основных республиканцев выступить против руководства и членов партии, не желающих поддерживать Украину. В Белом доме считают, что большинство республиканцев до сих пор выступает за помощь Киеву и визит Зеленского в канун Рождества может возобновить импульс.

Читайте: В США осталось около 1 млрд долларов для собственной безопасности, - Белый дом

"Каждый раз, когда он приезжает сюда, это возможность опубликовать новости на первых страницах, чтобы напомнить людям, что именно поставлено на карту, которая сейчас происходит в Украине, почему это все еще важно для американского народа", - сказал второй чиновник администрации.
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Топ комментарии
+5
Будь ласка, не задавайте йому питань....буде біда...
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11.12.2023 11:12
+4
Співробітники Білого дому давно помітили, що суспільна підтримка України зростає або після серйозних подій у війні, або після "моменту за участі Зеленського, який повертає війну в заголовки".
Всё с точностью до наоборот. Вопрос оружия для Украины в США рещён, поэтому Зеле осталось на нём попиариться.
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11.12.2023 11:14
+3
Може й допоможе, якщо не бовкне щось на кшталт - Ми гроші американських платників податків не крадемо, а тільки українських, і з корупцією у нас все нормально, нам з Єрмаком нравітся.
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11.12.2023 11:20
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Якщо надалі обливатиме брудом Головкома ЗСУ генерала Залужного, то буде лише падіння суспільної підтримки у США
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11.12.2023 11:02 Ответить
Politico - притулок "анонімщиків".
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11.12.2023 11:02 Ответить
Поки американці не відчують путінський фаллос у своєй дупі, доти їм та Україна як набридлива комаха, від якої потрібно відмахуватись.
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11.12.2023 11:09 Ответить
це як що покається та буде просити сенаторів допомогти
а як що скаже, я нікому нічого не должен крім своїх батьків????
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11.12.2023 11:10 Ответить
Воно недолуге і хворе на голову, вважає краще поїхати на інавгурацію в Аргентину, ніж до штатів
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11.12.2023 11:12 Ответить
Йому там нову цяцьку подарували, як же не поїхати?
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11.12.2023 11:20 Ответить
Ох вже цей Байден. Як пагане кошеня, взяли за шкірку і поволокли до Конгресу відповідати на запитання. А мріяв кайфонути без проблем.
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11.12.2023 14:46 Ответить
Будь ласка, не задавайте йому питань....буде біда...
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11.12.2023 11:12 Ответить
Співробітники Білого дому давно помітили, що суспільна підтримка України зростає або після серйозних подій у війні, або після "моменту за участі Зеленського, який повертає війну в заголовки".
Всё с точностью до наоборот. Вопрос оружия для Украины в США рещён, поэтому Зеле осталось на нём попиариться.
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11.12.2023 11:14 Ответить
Може й допоможе, якщо не бовкне щось на кшталт - Ми гроші американських платників податків не крадемо, а тільки українських, і з корупцією у нас все нормально, нам з Єрмаком нравітся.
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11.12.2023 11:20 Ответить
Так, занадто великі сподівання на такого недолугого політика. Хоч би з папірчика читав і нічого не імпровізував, бо буде біда. Так вже виглядаємо у світі як злидні, що не мають ні розуму, ні пам'яті.
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11.12.2023 11:31 Ответить
кому він там сильно треба
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11.12.2023 11:36 Ответить
недоразвитий,амбітний квартальщик,який голим знімався в рекламі,та ху*м грав на піаніно і оце чмо поїде в США....бінго!
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11.12.2023 12:04 Ответить
Чому б вам у Штати не з'їздити, може у вас краще вийде??,), вАНЯ,,),
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11.12.2023 12:23 Ответить
Краще вийде у професіоналів, спеціалістів з досвідом.
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11.12.2023 14:48 Ответить
"У Білому домі вважають,,,,,,,,,,,,,!!!,,",, -- а Ви вважаєте, що краще знаєте, кого хочуть бачити в Білому Домі, а кого ні???,,
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11.12.2023 14:57 Ответить
Це не я вважаю, це істина безвідносно до прізвищ. А у Білому домі не мають вибору, бо вимущені запрошувати голову держави, якого "мудрий нарід" вибрав на демократичних виборах.
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11.12.2023 21:10 Ответить
"Співробітники Білого дому давно помітили, що суспільна підтримка України зростає або після серйозних подій у війні, або після "моменту за участі Зеленського, який повертає війну в заголовки",-

ключове слово "давно"!
Це було минуло року, коли Героєм України був строковик, що з ПКМа у небі Київщини Ка52 знищив.
Херой 2024-це Рєзніков, що офіційно 2 млрд$ вкрав і йому за це аплодувала ВР.
Як казав той же преЗЕдент: ЄнтадругоЕ.
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11.12.2023 12:20 Ответить
Лишь бы Вова не пи^данул там что-то в свойственной ему манере. Он этим, ****, тысячи людей убьёт.
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11.12.2023 12:46 Ответить
В кулуарах Госдепа США Голобородьку называют Гуффи....есть мультфильм такой...🤪
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11.12.2023 13:11 Ответить
https://youtu.be/ICwdZDIF3zA?si=2N5WTtkM3_1pEu8q....ссылка про Гуффи🤪
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11.12.2023 13:13 Ответить
Клас! Дякуємо.
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11.12.2023 21:27 Ответить
Далі виступ у Конгресі та 60 ярдів на перемогу
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11.12.2023 13:25 Ответить
Наразі солдатам у шанцях під Авдіївкою, Куп"янськом, Роботіним потрібна не суспільна, а військова підтримка. Конкретніше - ******* зброя і **********.
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11.12.2023 21:25 Ответить
 
 