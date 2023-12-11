Визит Зеленского в США будет способствовать росту общественной поддержки, - Politico

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена является последней попыткой Белого дома оказывать давление на Конгресс, где соглашение о предоставлении экстренной помощи Украине зашло в тупик.

Об этом пишет Politico со ссылкой на должностных лиц, потребовавших остаться анонимными, информирует Цензор.НЕТ.

Сотрудники Белого дома давно заметили, что общественная поддержка Украины растет либо после серьезных событий в войне, либо после "момента с участием Зеленского, возвращающего войну в заголовки".

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, новый визит Зеленского в Вашингтон может сделать это снова, что создаст давление на Республиканскую партию.

Это также может подтолкнуть основных республиканцев выступить против руководства и членов партии, не желающих поддерживать Украину. В Белом доме считают, что большинство республиканцев до сих пор выступает за помощь Киеву и визит Зеленского в канун Рождества может возобновить импульс.

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"Каждый раз, когда он приезжает сюда, это возможность опубликовать новости на первых страницах, чтобы напомнить людям, что именно поставлено на карту, которая сейчас происходит в Украине, почему это все еще важно для американского народа", - сказал второй чиновник администрации.