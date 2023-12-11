Візит Зеленського до США сприятиме зростанню суспільної підтримки, - Politico
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена є останньою спробою Білого дому чинити тиск на Конгрес, де угода про надання екстреної допомоги Україні зайшла в глухий кут.
Про це пише Politico з посиланням на посадовців, які зажадали залишитися анонімними, інформує Цензор.НЕТ.
Співробітники Білого дому давно помітили, що суспільна підтримка України зростає або після серйозних подій у війні, або після "моменту за участі Зеленського, який повертає війну в заголовки".
За словами високопоставленого чиновника Білого дому, новий візит Зеленського до Вашингтона може зробити це знову, що створить тиск на Республіканську партію.
Це також може підштовхнути основних республіканців виступити проти керівництва та членів партії, які не бажають підтримувати Україну. У Білому домі вважають, що більшість республіканців досі виступає за допомогу Києву і візит Зеленського напередодні Різдва може відновити імпульс.
"Щоразу, коли він приїжджає сюди, це можливість опублікувати новини на перших шпальтах, щоб нагадати людям, що саме поставлено на карту, що зараз відбувається в Україні, чому це все ще важливо для американського народу", - сказав інший чиновник адміністрації.
Будь ласка, зачекайте...
а як що скаже, я нікому нічого не должен крім своїх батьків????
Всё с точностью до наоборот. Вопрос оружия для Украины в США рещён, поэтому Зеле осталось на нём попиариться.
ключове слово "давно"!
Це було минуло року, коли Героєм України був строковик, що з ПКМа у небі Київщини Ка52 знищив.
Херой 2024-це Рєзніков, що офіційно 2 млрд$ вкрав і йому за це аплодувала ВР.
Як казав той же преЗЕдент: ЄнтадругоЕ.