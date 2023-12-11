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Візит Зеленського до США сприятиме зростанню суспільної підтримки, - Politico

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден,зеленський

Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена є останньою спробою Білого дому чинити тиск на Конгрес, де угода про надання екстреної допомоги Україні зайшла в глухий кут.

Про це пише  Politico з посиланням на посадовців, які зажадали залишитися анонімними, інформує Цензор.НЕТ.

Співробітники Білого дому давно помітили, що суспільна підтримка України зростає або після серйозних подій у війні, або після "моменту за участі Зеленського, який повертає війну в заголовки".

За словами високопоставленого чиновника Білого дому, новий візит Зеленського до Вашингтона може зробити це знову, що створить тиск на Республіканську партію.

Це також може підштовхнути основних республіканців виступити проти керівництва та членів партії, які не бажають підтримувати Україну. У Білому домі вважають, що більшість республіканців досі виступає за допомогу Києву і візит Зеленського напередодні Різдва може відновити імпульс.

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"Щоразу, коли він приїжджає сюди, це можливість опублікувати новини на перших шпальтах, щоб нагадати людям, що саме поставлено на карту, що зараз відбувається в Україні, чому це все ще важливо для американського народу", - сказав інший чиновник адміністрації.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
Будь ласка, не задавайте йому питань....буде біда...
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11.12.2023 11:12
+4
Співробітники Білого дому давно помітили, що суспільна підтримка України зростає або після серйозних подій у війні, або після "моменту за участі Зеленського, який повертає війну в заголовки".
Всё с точностью до наоборот. Вопрос оружия для Украины в США рещён, поэтому Зеле осталось на нём попиариться.
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11.12.2023 11:14
+3
Може й допоможе, якщо не бовкне щось на кшталт - Ми гроші американських платників податків не крадемо, а тільки українських, і з корупцією у нас все нормально, нам з Єрмаком нравітся.
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11.12.2023 11:20
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Якщо надалі обливатиме брудом Головкома ЗСУ генерала Залужного, то буде лише падіння суспільної підтримки у США
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11.12.2023 11:02 Відповісти
Politico - притулок "анонімщиків".
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11.12.2023 11:02 Відповісти
Поки американці не відчують путінський фаллос у своєй дупі, доти їм та Україна як набридлива комаха, від якої потрібно відмахуватись.
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11.12.2023 11:09 Відповісти
це як що покається та буде просити сенаторів допомогти
а як що скаже, я нікому нічого не должен крім своїх батьків????
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11.12.2023 11:10 Відповісти
Воно недолуге і хворе на голову, вважає краще поїхати на інавгурацію в Аргентину, ніж до штатів
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11.12.2023 11:12 Відповісти
Йому там нову цяцьку подарували, як же не поїхати?
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11.12.2023 11:20 Відповісти
Ох вже цей Байден. Як пагане кошеня, взяли за шкірку і поволокли до Конгресу відповідати на запитання. А мріяв кайфонути без проблем.
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11.12.2023 14:46 Відповісти
Будь ласка, не задавайте йому питань....буде біда...
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11.12.2023 11:12 Відповісти
Співробітники Білого дому давно помітили, що суспільна підтримка України зростає або після серйозних подій у війні, або після "моменту за участі Зеленського, який повертає війну в заголовки".
Всё с точностью до наоборот. Вопрос оружия для Украины в США рещён, поэтому Зеле осталось на нём попиариться.
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11.12.2023 11:14 Відповісти
Може й допоможе, якщо не бовкне щось на кшталт - Ми гроші американських платників податків не крадемо, а тільки українських, і з корупцією у нас все нормально, нам з Єрмаком нравітся.
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11.12.2023 11:20 Відповісти
Так, занадто великі сподівання на такого недолугого політика. Хоч би з папірчика читав і нічого не імпровізував, бо буде біда. Так вже виглядаємо у світі як злидні, що не мають ні розуму, ні пам'яті.
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11.12.2023 11:31 Відповісти
кому він там сильно треба
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11.12.2023 11:36 Відповісти
недоразвитий,амбітний квартальщик,який голим знімався в рекламі,та ху*м грав на піаніно і оце чмо поїде в США....бінго!
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11.12.2023 12:04 Відповісти
Чому б вам у Штати не з'їздити, може у вас краще вийде??,), вАНЯ,,),
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11.12.2023 12:23 Відповісти
Краще вийде у професіоналів, спеціалістів з досвідом.
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11.12.2023 14:48 Відповісти
"У Білому домі вважають,,,,,,,,,,,,,!!!,,",, -- а Ви вважаєте, що краще знаєте, кого хочуть бачити в Білому Домі, а кого ні???,,
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11.12.2023 14:57 Відповісти
Це не я вважаю, це істина безвідносно до прізвищ. А у Білому домі не мають вибору, бо вимущені запрошувати голову держави, якого "мудрий нарід" вибрав на демократичних виборах.
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11.12.2023 21:10 Відповісти
"Співробітники Білого дому давно помітили, що суспільна підтримка України зростає або після серйозних подій у війні, або після "моменту за участі Зеленського, який повертає війну в заголовки",-

ключове слово "давно"!
Це було минуло року, коли Героєм України був строковик, що з ПКМа у небі Київщини Ка52 знищив.
Херой 2024-це Рєзніков, що офіційно 2 млрд$ вкрав і йому за це аплодувала ВР.
Як казав той же преЗЕдент: ЄнтадругоЕ.
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11.12.2023 12:20 Відповісти
Лишь бы Вова не пи^данул там что-то в свойственной ему манере. Он этим, ****, тысячи людей убьёт.
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11.12.2023 12:46 Відповісти
В кулуарах Госдепа США Голобородьку называют Гуффи....есть мультфильм такой...🤪
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11.12.2023 13:11 Відповісти
https://youtu.be/ICwdZDIF3zA?si=2N5WTtkM3_1pEu8q....ссылка про Гуффи🤪
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11.12.2023 13:13 Відповісти
Клас! Дякуємо.
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11.12.2023 21:27 Відповісти
Далі виступ у Конгресі та 60 ярдів на перемогу
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11.12.2023 13:25 Відповісти
Наразі солдатам у шанцях під Авдіївкою, Куп"янськом, Роботіним потрібна не суспільна, а військова підтримка. Конкретніше - ******* зброя і **********.
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11.12.2023 21:25 Відповісти
 
 