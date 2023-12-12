Рашисты назначили руководителей "судов" на оккупированных территориях, - ЦНС
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Россияне завершают подготовку к формированию так называемых "органов судебной власти" на оккупированных территориях востока и юга Украины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне завершают формирование репрессивного аппарата на временно оккупированных территориях. Так, оккупанты назначили ответственных за "судебную власть" на захваченных землях. В частности: Александр Синельников - (ВОТ Донетчины); Александр Садовый – (ВОТ Луганщины); Сергей Мовчан - (ВОТ Запорожья)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что именно эти люди будут нести ответственность за "судопроизводство" в регионах, где так называемые суды нужны оккупантам, чтобы имитировать легализацию репрессий местного населения.
"Нередко работники оккупационных администраций несут ответственность за свои преступления благодаря активному Движению сопротивления на ВОТ", - отметили в Центре национального сопротивления.
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Не треба звертати увагу на цю метушню.
Вони в Загальцях людям казали в перших числах березня,22 : виєзжайте со своіх домов,теперь ми тут будем жіть,перепісивайте свою недвіжімость на нас.....
Ну,і де ті узкозлазі?....
Нищимо ворога пташками,донатимо на ЗСУ,особливо під ялинку кожен українець щедро розкошелиться та наблизить перемогу
над ворогом.