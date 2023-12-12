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Новости За рубежом
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Байден (2386) импичмент (536) Конгресс США (963)

Палата представителей США планирует проголосовать за формализацию процедуры импичмента Байдена, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

байден

В среду, 13 декабря, Палата представителей Конгресса США, контролируемая республиканцами, планирует проголосовать за формализацию процедуры импичмента президента-демократа Джо Байдена. Республиканцы обвиняют президента и его семью в получении неправомерной выгоды от политических решений, в принятии которых Байден принимал участие в качестве вице-президента во время работы администрации Барака Обамы в 2009-2017 годах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на помощника лидера республиканцев на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в понедельник один из республиканских законодателей заявил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон раскрыл планы голосования в четверг на закрытом заседании.

В четверг Палата представителей должна покинуть Вашингтон на более чем трехнедельные каникулы.

Как отмечается, республиканцы обвиняют президента и его семью в том, что они получают неправомерную выгоду от политических решений, в принятии которых Байден принимал участие в качестве вице-президента во время работы администрации Барака Обамы в 2009-2017 годах.

Читайте также: Республиканцы хотят договариваться о помощи Украине напрямую с Байденом, - Politico

Они также обвиняют Министерство юстиции США в ненадлежащем вмешательстве в расследование в отношении сына Байдена – бизнесмена Хантера Байдена. Министерство юстиции отрицает свою вину.

Представитель республиканцев Келли Армстронг ранее представил 14-страничную резолюцию, которая позволит Палате представителей проголосовать за разрешение на проведение расследования.

Reuters отмечает, что республиканцы в Палате представителей до сих пор не смогли предоставить доказательств, связывающих действия Байдена на должности вице-президента с бизнесом его сына, и маловероятно, что Сенат, где демократы имеют незначительное большинство, проголосует за осуждение президента, если Палата представителей примет статьи об импичменте.

По словам представителя республиканцев Байрона Дональдса, являющегося членом одного из трех комитетов, расследующих деятельность Байдена, он ожидает, что расследование завершится в течение следующих двух месяцев, а Палата представителей подготовит проект статей об импичменте ориентировочно весной.

Также читайте: Байдену может грозить импичмент, если демократы проиграют выборы, - Newsweek
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Топ комментарии
+13
Перше, про що зранку дізнаються сенатори США перед візитом до них Зеленського, це те, що делегація країни, яка просить в них $40-60 млрд. поселилась в 6 кімнатах готелю (назва не розголошується з питань безпеки, вимога США), де ціни починаються від 45 000$, а одного з 68 000$ за добу.

так переможемо!
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12.12.2023 13:28
+10
Бубочка чудово з'їздів до Штатів!
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12.12.2023 13:30
+8
Хлопчик-катастрофа відвідав США!
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12.12.2023 13:54
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Правила форума Совет форумчан
Перше, про що зранку дізнаються сенатори США перед візитом до них Зеленського, це те, що делегація країни, яка просить в них $40-60 млрд. поселилась в 6 кімнатах готелю (назва не розголошується з питань безпеки, вимога США), де ціни починаються від 45 000$, а одного з 68 000$ за добу.

так переможемо!
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12.12.2023 13:28 Ответить
Факты где? Ляпальщик языком *****
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12.12.2023 15:19 Ответить
какіх тєбє фактов, *****, нє хватаєт
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12.12.2023 15:21 Ответить
А якби президент оселився в дешевому клоповнику, то ти перший би кричав, - Яка ганьба!
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12.12.2023 16:41 Ответить
І? Для державної делегації - ціни нормальні. Вашингтон - місце не дешеве.
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12.12.2023 18:06 Ответить
Іноді демократія із-за своєї природи саме себе знищує навіть без допомоги диктатури, у якій необхідні рішення приймаються швидко
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12.12.2023 13:29 Ответить
Бубочка чудово з'їздів до Штатів!
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12.12.2023 13:30 Ответить
Импичмент за то, что Байден 8 лет помогал Обаме ссать в подъездах парашников?
Или за то, что сам стал это делать в последние годы?
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12.12.2023 13:37 Ответить
Віслюка Апокаліпсису треба закрити в бункері і нікуди не відпускати. Бо іще інопланетяни прилетять, курва!
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12.12.2023 13:45 Ответить
Набагато більше шансів була на імпічмент Трампа ніж зараз Байдена, але тоді всі переконались, що у ******** політичних реаліях імпічмент нереальний.
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12.12.2023 13:53 Ответить
Хлопчик-катастрофа відвідав США!
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12.12.2023 13:54 Ответить
Краще б він у Маскву з'їздив з такими вміннями. ***** б точно здохло.
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12.12.2023 15:15 Ответить
Первый итог поездки бедосика в США
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12.12.2023 14:29 Ответить
Трамп та його шобла аішли ва -банк..
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12.12.2023 14:30 Ответить
Ще питання, хто сяде раніше: рудий чи сивий. Отож не рій яму іншому.
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12.12.2023 15:00 Ответить
трампу можна красти і махлювати і ніхто нічого,
а Байдену за щось можливе вже бігом імпічмент склепати,
хтось дуже хоче прибрати президента
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12.12.2023 19:06 Ответить
 
 