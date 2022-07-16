Байдену может грозить импичмент, если демократы проиграют выборы, - Newsweek
Президенту США Джо Байдену может грозить импичмент, если его Демократическая партия лишится контроля над Сенатом и Палатой представителей по итогам осенних выборов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
В случае проигрыша выборов, Байдену может грозить импичмент, поскольку ведущие республиканцы уже заявляли о намерении инициировать его.
В частности, в январе сенатор-республиканец Тед Круз говорил, что для импичмента Байдена будет "множество оснований". А в апреле его представитель Кен Бак заявлял, что судебный комитет Палаты представителей "проведет слушания, чтобы определить, уместен ли импичмент".
Согласно майскому опросу Массачусетского университета, 68% республиканцев и 66% консерваторов поддерживают импичмент.
Статьи об импичменте могут быть приняты простым большинством в Палате представителей, но президента могут отстранить только большинством в две трети голосов в Сенате. Такого еще никогда не было, и маловероятно, что республиканцы получат необходимое количество мест в 2023 году.
Против Дональда Трампа, когда он был президентом, дважды была начата процедура импичмента – в 2020 и 2021 годах – и оба раза Сенат оправдал его. Поэтому в случае победы республиканцев на выборах ничто не помешает им в Палате представителей инициировать процедуру, даже если мало шансов.
По мнению почетного профессора правительства и политики США в Центре изучения демократии Вестминстерского университета в Британии Джона Оуэнса, демократы по итогам выборов сохранят Сенат и Палату представителей.
В то же время по словам профессора факультета политики Биркбека Лондонского университета Роберта Сингха, если республиканцы вернут себе Палату представителей, но не Сенат, то любая попытка объявления импичмента Байдену будет выглядеть как политический "набор очков".
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President Joe Biden said he gave Russian President Vladimir Putin a list of 16 critical infrastructure sectors, from energy to water, that should not be the subject of malicious cyber activity during a meeting between the two men in Geneva on Wednesday.
https://www.washingtontimes.com/news/2021/jun/16/biden-gives-putin-list-us-infrastructure-limits-cy/
Байден заявив, що якщо рашка вчинить атаки на найбільші американські м'ясокомбінати (о ні, 16 таємних об'єктів!!! 😂), системи водо- та газозабезпечення чи енергетичні системи, то США нанесуть відповідь 😀
"The president also warned ... that the U.S. has "significant cyber capability" to respond to attacks."
"16 U.S. sectors, including energy grids and water systems, must remain free from the types of cyberattacks that disrupted a U.S. gas pipeline and a major meat producer in recent months."
І що ж тоді заспівають ЗЕлені коломойки?
час таких ліваків як Байден ще остаточно не настав
Над демократизацією американців потрібно ще працювати та працювати☝
Капітани Очевидностей.
труливосторожен...ему до Рейгана или МакКейна,как до Пекина рачки.
чи ти думаєш , що Маккейн не занв би по кодлу зеєрмака?
Більше того, для запуску процедури імпічменту має бути позитивний висновок судового органу про таке правопорушення (згадайте останню процедуру імпічменту у Трампа). Байдену таке не загрожує, тому що: НЕМА правопрушення, і не буде.
все буде добре
То може обсудимо деталі можливого міжзоряного перельоту?
Вимоги Трампа повернути Росію до G7 спричинили скандал на саміті "сімки"
https://www.bbc.com/ukrainian/news-49471978
Трамп вдавав критику Путіна перед камерами
https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/29/7308762/
37 РАЗІВ, КОЛИ ТРАМП СТАВ НА БІК МОСКОВІЇ
https://www.radiolemberg.com/ru/ua-articles/ua-allarticles/37-raziv-koli-tramp-stav-na-bik-moskoviji
"Чому б нам не вийти з Альянсу?": головне про Путіна, НАТО і Трампа
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/06/23/7111435/
Як США [при Трампі] відмовляли Порошенку та шантажували Зеленського
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/06/25/7111507/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/05/28/7140197/
Цікаво, хто більш проукраїнських з-поміж двох президентів США - "цуцик путіна" Трамп чи Байден, який постачає нам хаймарси? Хто скаже, що "постачає замало" - Трамп би і цього не поставив.
Але продовжуйте цю маячню про проукраїнського Трампа. Кремль, наприклад, теж підтримував Трампа: https://news.liga.net/ua/world/news/guardian-opublikoval-sekretnyy-otchet-kremlya-o-podderjke-psihicheski-nestabilnogo-trampa
Смотрю на всё это и не понимаю - это проплаченные боты нам навязывают поддержку Трампа, или у народа действительно память - как у
рыбки гуппихомячков.
А они сорвали танковое наступление.
Спасибо Байдену.
Був би Трамп, війни б в Україні не було б, як і не було її при ньому, бо він на відміну від Байдена тримав ціну на нафту низькою.
Там запасы есть, а биомасса приучена терпеть.
Это данность.
І новина - нікчемна.