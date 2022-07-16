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Байдену может грозить импичмент, если демократы проиграют выборы, - Newsweek

байден

Президенту США Джо Байдену может грозить импичмент, если его Демократическая партия лишится контроля над Сенатом и Палатой представителей по итогам осенних выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

В случае проигрыша выборов, Байдену может грозить импичмент, поскольку ведущие республиканцы уже заявляли о намерении инициировать его.

В частности, в январе сенатор-республиканец Тед Круз говорил, что для импичмента Байдена будет "множество оснований". А в апреле его представитель Кен Бак заявлял, что судебный комитет Палаты представителей "проведет слушания, чтобы определить, уместен ли импичмент".

Согласно майскому опросу Массачусетского университета, 68% республиканцев и 66% консерваторов поддерживают импичмент.

Статьи об импичменте могут быть приняты простым большинством в Палате представителей, но президента могут отстранить только большинством в две трети голосов в Сенате. Такого еще никогда не было, и маловероятно, что республиканцы получат необходимое количество мест в 2023 году.

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Против Дональда Трампа, когда он был президентом, дважды была начата процедура импичмента – в 2020 и 2021 годах – и оба раза Сенат оправдал его. Поэтому в случае победы республиканцев на выборах ничто не помешает им в Палате представителей инициировать процедуру, даже если мало шансов.

По мнению почетного профессора правительства и политики США в Центре изучения демократии Вестминстерского университета в Британии Джона Оуэнса, демократы по итогам выборов сохранят Сенат и Палату представителей.

В то же время по словам профессора факультета политики Биркбека Лондонского университета Роберта Сингха, если республиканцы вернут себе Палату представителей, но не Сенат, то любая попытка объявления импичмента Байдену будет выглядеть как политический "набор очков".

Байден Джо (2787) импичмент (543) Конгресс США (1232)


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Топ комментарии
+39
А мне нихуя не загрожуе Но перед кадыркой извиниться не помешает
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16.07.2022 20:47
+13
просто... мода какая-то... на импичменты... (или таки камрма у бедоносца?))))
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16.07.2022 20:52
+11
Це шанс для кацапії, Байден лендліз підписав, а трампісти (в тому числі і його син) цілими днями ниють що бідне США не повинне допомагати України.

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16.07.2022 21:02
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А мне нихуя не загрожуе Но перед кадыркой извиниться не помешает
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16.07.2022 20:47 Ответить
Піпець, а в нас все зелене шобло-бобло треба утілізовати і зразу до перемоги залишиться на половину меньше, бо ця наша біда гірше за самих кацапів.
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16.07.2022 21:47 Ответить
просто... мода какая-то... на импичменты... (или таки камрма у бедоносца?))))
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16.07.2022 20:52 Ответить
Республіканці почали говорити про імпічмент Байдену після його першої зустрічі з путіним, коли путін перший раз стягнув війська до України, під час цієї зустрічі Байден дав путіну список з 19 найважливіших об'єктів в Америці, які він просив Путіна не атакувати кібератаками, це звичайно повний ідіотизм ,це як взяти і дати злочинцеві в руки всі об'єкти, які йому потрібно знищити, щоб покласти економіку і розвідку Америки.
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16.07.2022 20:53 Ответить
де пруф про 19 об'єктів? я вдже мовчу що несповнарозуму Байден навряд чи той список склав би самотужки
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16.07.2022 20:59 Ответить
які пруфи? це одна з байок зайвохромосомних істот з паРаші для інших зайвохромосомних істот вже не тільки з паРаші.
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16.07.2022 21:16 Ответить
та п'здить вона.
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16.07.2022 21:17 Ответить
как вы тупые мавпы надоели. на читай если мовой володаешь:
President Joe Biden said he gave Russian President Vladimir Putin a list of 16 critical infrastructure sectors, from energy to water, that should not be the subject of malicious cyber activity during a meeting between the two men in Geneva on Wednesday.
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16.07.2022 21:31 Ответить
а тепер, істота, само спробуй порівняти те, що ти тут цитуєш з маячнею своєї рідні по зайвій хромосомі
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16.07.2022 21:34 Ответить
не мешай стекломой с пивом
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16.07.2022 21:39 Ответить
твій досвід, в таких важливих у вас на паРаші питаннях, нікому в Україні не цікавий. геть на свою помийку.
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16.07.2022 21:42 Ответить
Там трохи вирвано із контексту. Насправді Байден заявив, що у випадку атакти РФ на певні об'єкти інфраструктури США, Штати нанесуть свою відповідь. Мова йде про об'єкти енергетики, водозабезпечення і т.п., тобто про об'єкти цивільної інфраструктури, які впливають на життя цивільних.
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16.07.2022 21:54 Ответить
вот линк, читайте сами:
https://www.washingtontimes.com/news/2021/jun/16/biden-gives-putin-list-us-infrastructure-limits-cy/
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16.07.2022 22:05 Ответить
Ви окрім заголовків ще статті би читали 😄 🤣

Байден заявив, що якщо рашка вчинить атаки на найбільші американські м'ясокомбінати (о ні, 16 таємних об'єктів!!! 😂), системи водо- та газозабезпечення чи енергетичні системи, то США нанесуть відповідь 😀

"The president also warned ... that the U.S. has "significant cyber capability" to respond to attacks."

"16 U.S. sectors, including energy grids and water systems, must remain free from the types of cyberattacks that disrupted a U.S. gas pipeline and a major meat producer in recent months."
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16.07.2022 22:18 Ответить
что за публика тут обитает. Байден передал список, передал. Просил не трогать, просил. и не надо больше никаких фантазий.
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16.07.2022 22:25 Ответить
Це на ваші розумові здібності коктейль "стекломой с пивом", який ви тут рекламували, повпливав? 😂
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16.07.2022 22:39 Ответить
а Землі може загрожувати гибель від зіткнення з астероїдом...якщо зіткнення відбудеться.
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16.07.2022 20:54 Ответить
Опапа!!!
І що ж тоді заспівають ЗЕлені коломойки?
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16.07.2022 20:54 Ответить
як завжды .на голову ще раз нам насруть ,та будуть посмыхатися
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16.07.2022 21:00 Ответить
все ж таки пуританська Америка сімейних цінностей і вільного володіння зброї здебільшого проти гей-цінностей і цілування ніг неграм.

час таких ліваків як Байден ще остаточно не настав

Над демократизацією американців потрібно ще працювати та працювати☝
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16.07.2022 20:55 Ответить
Что ты несешь. Байден классический центрист. Это первое. Второе - современная Америка в будущем будет однопартийной, так как респы деграднули. Не из-за Трамп или ********, кстати.
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16.07.2022 21:00 Ответить
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16.07.2022 20:55 Ответить
прарвьомся
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16.07.2022 21:01 Ответить
А якщо в путіна в дупі розірветься граната, то йому може загрожувати смерть.
Капітани Очевидностей.
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16.07.2022 20:56 Ответить
это шанс для Украины.
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16.07.2022 20:56 Ответить
Це шанс для кацапії, Байден лендліз підписав, а трампісти (в тому числі і його син) цілими днями ниють що бідне США не повинне допомагати України.

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16.07.2022 21:02 Ответить
и где тот лендлиз?
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16.07.2022 21:15 Ответить
Jesli bil Tramp Ukraina nepolucila oruzyja.Mozet tolko dlia fona.DLia Trumpa vet putler bil samim umnim politikom,eto on tak skazal.Ne odnogo ploxogo slova pro putlera s Trampa ja neslysal
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16.07.2022 21:20 Ответить
именно при Трампе начались поставки оружия, и именно Байден начал с того, что урезал военную помощь Украине.
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16.07.2022 21:27 Ответить
Sto Himars ,******* dal eto urezal?Nicego by nepolucili poxozego s Trampa i tem samim drugyje strani bi nedali.Amerikanskaja pomoc jest ocen bolsaja imeno pro Bidene
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16.07.2022 21:31 Ответить
ти зараз намагаєшся дискутувати з зайвохромосомною потворою з паРаші.
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16.07.2022 21:35 Ответить
дал после месяцев войны под давление конгресса и народа.
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16.07.2022 21:46 Ответить
Якби не республіканці, то взагалі ніякого лендлізу в не було б, бо саме республіканці внесли цей законопроект в Конгрес ще 19 січня. До речі, не хочете Байдена спитати, що він прислав нам по тому лендлізу. 60 днів надані йому на створення механізмів передачі минули 9 липня.
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16.07.2022 23:59 Ответить
Проблема в тому, що у республіканців є два крила. І доки одне крило займає проукраїнську позицію, то інше дуже любить олігархів і ху*ла.
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17.07.2022 10:03 Ответить
У тому крилі, яке ***** любить, там Хабад керує. Донька Трампа - хабадниця, товаришує з усіма дружинами та коханками расєйських олігархів. Вона очолює жіночу секту Хабаду.
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17.07.2022 11:39 Ответить
вброс говна на вентилятор....
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16.07.2022 20:56 Ответить
Бідоносець і тут нашкодив, тепер ще й завдяки ньому можуть прибрати президента який Україні допомагає
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16.07.2022 20:58 Ответить
Байден слишком трулив осторожен...ему до Рейгана или МакКейна,как до Пекина рачки.
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16.07.2022 21:01 Ответить
ДА, жаль Маккейн ушел так рано из жизни. Был был Джон сейчас живой - все было бы совсем иначе, в плане военной помощи. То был реально черт и кацапов не навидел неистово, более того, в молодости он лично их ****** на войне
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16.07.2022 21:09 Ответить
от якраз Вікторія Спартц - переконана рейганістка, тобто маккейністка.
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16.07.2022 21:14 Ответить
Нагадали. Дійсно жаль, що він пішов...
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16.07.2022 21:19 Ответить
С чого така впевненість ?

чи ти думаєш , що Маккейн не занв би по кодлу зеєрмака?
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16.07.2022 21:28 Ответить
Для імпічменту потрібно, щоб в сенаті США було 67 зі ста переконаних сенатора в тому, що Байден вчинив правопорушення. Навряд чи республіканці завоюють на виборах 17 додаткових місць; я вже не кажу про всіх переконаних в його адмінпорушенні (за злочин - не йдеться).

Більше того, для запуску процедури імпічменту має бути позитивний висновок судового органу про таке правопорушення (згадайте останню процедуру імпічменту у Трампа). Байдену таке не загрожує, тому що: НЕМА правопрушення, і не буде.
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16.07.2022 21:05 Ответить
это оп-а так тонко намекает, что зря спартц на дерьмака и его братву наехала. она корень зла америки в прошлом, будущем и настоящем!
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16.07.2022 21:06 Ответить
А потом они повестки роздают на улице. А тартарову когда с елдаком вручат? с пикаловым и кошидрищем? Устроили тут концлагерь понимаешь. воевать так все. без исключений. Чота люди у которых национальность зеленского (пишу так дабы не забанили) ни разу не пошли воевать
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16.07.2022 21:14 Ответить
портянку он выпустили, а ему 48 лет всего, молодой еще. У меня дружище танкистом под Изюмом щас 59 лет танкистом херачит. Как кстати и каломойше. ему тоже 59 лет. Шо за панибратство?
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16.07.2022 21:20 Ответить
..просто кто-то захотел подсластить хйлу его "жест доброй воли"..
все буде добре
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16.07.2022 21:18 Ответить
Коломойскому повестку. И ИНТЕРЕСНО ГДЕ ЭТА СВОЛОЧЬ ОТСИЖИВАЕТСЯ
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16.07.2022 21:21 Ответить
По ка у власти сделай Байден себя ка путинХуйло всевсё царём!а не жилающих в топку!
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16.07.2022 21:27 Ответить
а шо трампа за путч не збираються закривати і імпічмент на все життя не впроваджують?
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16.07.2022 21:30 Ответить
Стиць пздиць. Чим дідусь їм не до вподоби. Добре гутарить, обзиває вовочку падлюкою. Його права рука не знає що робить ліва коли творить добро. Хз.
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16.07.2022 21:33 Ответить
Віслюк оманський всіх під монастир підводить, розпочав з України, а тепер і до Байдена добрався.
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16.07.2022 21:34 Ответить
В тих штатах,де демократи беруть більшість,економіка то значно погіршилась.Плюс людей дістали блм,антіфа і інші дурості,які саме демократи і підтримували. Байдена навряд чи знімуть так.Думаю,що до кінця своє каденції,він буде президентом.
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16.07.2022 21:48 Ответить
ну і добре...
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16.07.2022 22:00 Ответить
демократи - це зло, яке завжди заглядує у дупу путлєру
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16.07.2022 22:07 Ответить
Журналістика вже настільки деградувала, що обговорюються вже події, яки можуть статися?
То може обсудимо деталі можливого міжзоряного перельоту?
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16.07.2022 22:17 Ответить
Продовжуйте мріяти про Трампа і республіканців! Путін мріє про те саме.

Вимоги Трампа повернути Росію до G7 спричинили скандал на саміті "сімки"
https://www.bbc.com/ukrainian/news-49471978

Трамп вдавав критику Путіна перед камерами
https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/29/7308762/

37 РАЗІВ, КОЛИ ТРАМП СТАВ НА БІК МОСКОВІЇ
https://www.radiolemberg.com/ru/ua-articles/ua-allarticles/37-raziv-koli-tramp-stav-na-bik-moskoviji

"Чому б нам не вийти з Альянсу?": головне про Путіна, НАТО і Трампа
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/06/23/7111435/

Як США [при Трампі] відмовляли Порошенку та шантажували Зеленського
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/06/25/7111507/
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16.07.2022 22:36 Ответить
Трамп: США слід фінансувати безпечні школи, а потім Україну
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/05/28/7140197/

Цікаво, хто більш проукраїнських з-поміж двох президентів США - "цуцик путіна" Трамп чи Байден, який постачає нам хаймарси? Хто скаже, що "постачає замало" - Трамп би і цього не поставив.
Але продовжуйте цю маячню про проукраїнського Трампа. Кремль, наприклад, теж підтримував Трампа: https://news.liga.net/ua/world/news/guardian-opublikoval-sekretnyy-otchet-kremlya-o-podderjke-psihicheski-nestabilnogo-trampa
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16.07.2022 22:42 Ответить
вы наверно любите ушами? Трамп много чего всякого говорил, но делал он все что нужно. и сидело при нем ***** ровно. И цена на нефть была в минусе, и экономика на подъеме. именно он заставил европейцев платить взносы в НАТО, именно он призывал немцев отказаться от закупок российского газа, именно он прихлопнул сп2. поставки оружия начались именно при нем, а не при хозяине Байдена Обаме.
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16.07.2022 22:56 Ответить
Я люблю глазами, которыми смотрю на действия. И в статьях перечислены действия. А слова подкреплены голосованиями хоть и части, но тем не менее однопартийцев Трампа и "трампистов" среди них.

Смотрю на всё это и не понимаю - это проплаченные боты нам навязывают поддержку Трампа, или у народа действительно память - как у рыбки гуппи хомячков.
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16.07.2022 23:11 Ответить
Вот только ЛИЧНО Трамп был против поставок Джавелинов.
А они сорвали танковое наступление.
Спасибо Байдену.
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16.07.2022 23:36 Ответить
Для чого ви тут подаєте ці посилання на заангажовані лівацькі медіа? Щоб далі українців тримати задурманеними? Щодо НАТО Трамп піднімав питання, бо багато років саме США несли головні витрати на НАТО сплачуючи 5ввдсотки від свого валового продукту, в той час як інші країни не платили належних по домовленостям 2 відсотки. Також він ставив питання Меркель, чому американські солдати мають захищати Німеччину від Росії в той час коли німці платять мільярди доларів Путіну за газ, які він потім використовує на свою армію. Трамп якраз змусив інші країни блоку виділяти більше грошей на НАТО чим в зміцнив його. Він також повернув 5 американський флот в Балтійське море та американці побудували базу в Польщі.
Був би Трамп, війни б в Україні не було б, як і не було її при ньому, бо він на відміну від Байдена тримав ціну на нафту низькою.
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17.07.2022 00:12 Ответить
Цена на нефть не влияет на аппетиты кремля.
Там запасы есть, а биомасса приучена терпеть.
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17.07.2022 00:55 Ответить
что за глупость. без денег войны не ведуться.
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17.07.2022 09:05 Ответить
Так вот в Росси деньги есть.
Это данность.
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17.07.2022 12:59 Ответить
Зная историю с импичментом Трампу, беспокоиться нет причин. Он до конца срока досидит пока они бумажки закончат оформлять.
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16.07.2022 23:12 Ответить
Шоза бляху йня? Вход через Твиттер - наххера это всё городить?
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16.07.2022 23:34 Ответить
От ї.онуті совки,американці сперечаються хто більше принесе користі Америці,а тут гниди один перед одним хизуються. )
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17.07.2022 00:05 Ответить
Це смішно.

І новина - нікчемна.
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17.07.2022 03:32 Ответить
 
 