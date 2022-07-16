Байдену може загрожувати імпічмент, якщо демократи програють вибори, - Newsweek
Президенту США Джо Байдену може загрожувати імпічмент, якщо його Демократична партія втратить контроль над Сенатом і Палатою представників за підсумками осінніх виборів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.
У разі програшу виборів Байдену може загрожувати імпічмент, оскільки провідні республіканці вже заявляли про намір ініціювати його.
Зокрема, в січні сенатор-республіканець Тед Круз говорив, що для імпічменту Байдена буде "безліч підстав". А в квітні його представник Кен Бак заявляв, що судовий комітет Палати представників "проведе слухання, щоб визначити, чи доречний імпічмент".
Згідно з травневим опитуванням Массачусетського університету, 68% республіканців і 66% консерваторів підтримують імпічмент.
Статті про імпічмент можуть бути прийняті простою більшістю в Палаті представників, але президента можуть відсторонити тільки більшістю в дві третини голосів у Сенаті. Такого ще ніколи не було, і малоймовірно, що республіканці отримають необхідну кількість місць у 2023 році.
Проти Дональда Трампа, коли він був президентом, двічі було почато процедуру імпічменту - в 2020 і 2021 роках - і обидва рази Сенат виправдав його. Тому в разі перемоги республіканців на виборах ніщо не завадить їм у Палаті представників ініціювати процедуру, навіть якщо шансів мало.
На думку почесного професора уряду і політики США в Центрі вивчення демократії Вестмінстерського університету в Британії Джона Оуенса, демократи за підсумками виборів збережуть за собою Сенат і Палату представників.
Водночас за словами професора факультету політики Біркбека Лондонського університету Роберта Сінгха, якщо республіканці повернуть собі Палату представників, але не Сенат, то будь-яка спроба оголошення імпічменту Байдену матиме вигляд політичного "набору очок".
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President Joe Biden said he gave Russian President Vladimir Putin a list of 16 critical infrastructure sectors, from energy to water, that should not be the subject of malicious cyber activity during a meeting between the two men in Geneva on Wednesday.
https://www.washingtontimes.com/news/2021/jun/16/biden-gives-putin-list-us-infrastructure-limits-cy/
Байден заявив, що якщо рашка вчинить атаки на найбільші американські м'ясокомбінати (о ні, 16 таємних об'єктів!!! 😂), системи водо- та газозабезпечення чи енергетичні системи, то США нанесуть відповідь 😀
"The president also warned ... that the U.S. has "significant cyber capability" to respond to attacks."
"16 U.S. sectors, including energy grids and water systems, must remain free from the types of cyberattacks that disrupted a U.S. gas pipeline and a major meat producer in recent months."
І що ж тоді заспівають ЗЕлені коломойки?
час таких ліваків як Байден ще остаточно не настав
Над демократизацією американців потрібно ще працювати та працювати☝
Капітани Очевидностей.
труливосторожен...ему до Рейгана или МакКейна,как до Пекина рачки.
чи ти думаєш , що Маккейн не занв би по кодлу зеєрмака?
Більше того, для запуску процедури імпічменту має бути позитивний висновок судового органу про таке правопорушення (згадайте останню процедуру імпічменту у Трампа). Байдену таке не загрожує, тому що: НЕМА правопрушення, і не буде.
все буде добре
То може обсудимо деталі можливого міжзоряного перельоту?
Вимоги Трампа повернути Росію до G7 спричинили скандал на саміті "сімки"
https://www.bbc.com/ukrainian/news-49471978
Трамп вдавав критику Путіна перед камерами
https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/29/7308762/
37 РАЗІВ, КОЛИ ТРАМП СТАВ НА БІК МОСКОВІЇ
https://www.radiolemberg.com/ru/ua-articles/ua-allarticles/37-raziv-koli-tramp-stav-na-bik-moskoviji
"Чому б нам не вийти з Альянсу?": головне про Путіна, НАТО і Трампа
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/06/23/7111435/
Як США [при Трампі] відмовляли Порошенку та шантажували Зеленського
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/06/25/7111507/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/05/28/7140197/
Цікаво, хто більш проукраїнських з-поміж двох президентів США - "цуцик путіна" Трамп чи Байден, який постачає нам хаймарси? Хто скаже, що "постачає замало" - Трамп би і цього не поставив.
Але продовжуйте цю маячню про проукраїнського Трампа. Кремль, наприклад, теж підтримував Трампа: https://news.liga.net/ua/world/news/guardian-opublikoval-sekretnyy-otchet-kremlya-o-podderjke-psihicheski-nestabilnogo-trampa
Смотрю на всё это и не понимаю - это проплаченные боты нам навязывают поддержку Трампа, или у народа действительно память - как у
рыбки гуппихомячков.
А они сорвали танковое наступление.
Спасибо Байдену.
Був би Трамп, війни б в Україні не було б, як і не було її при ньому, бо він на відміну від Байдена тримав ціну на нафту низькою.
Там запасы есть, а биомасса приучена терпеть.
Это данность.
І новина - нікчемна.