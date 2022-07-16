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Байдену може загрожувати імпічмент, якщо демократи програють вибори, - Newsweek

байден

Президенту США Джо Байдену може загрожувати імпічмент, якщо його Демократична партія втратить контроль над Сенатом і Палатою представників за підсумками осінніх виборів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

У разі програшу виборів Байдену може загрожувати імпічмент, оскільки провідні республіканці вже заявляли про намір ініціювати його.

Зокрема, в січні сенатор-республіканець Тед Круз говорив, що для імпічменту Байдена буде "безліч підстав". А в квітні його представник Кен Бак заявляв, що судовий комітет Палати представників "проведе слухання, щоб визначити, чи доречний імпічмент".

Згідно з травневим опитуванням Массачусетського університету, 68% республіканців і 66% консерваторів підтримують імпічмент.

Статті про імпічмент можуть бути прийняті простою більшістю в Палаті представників, але президента можуть відсторонити тільки більшістю в дві третини голосів у Сенаті. Такого ще ніколи не було, і малоймовірно, що республіканці отримають необхідну кількість місць у 2023 році.

Читайте також: Колонка Washington post про договір США стосовно "Північного потоку-2": Байден скоїв щодо України злочин, який карається імпічментом?

Проти Дональда Трампа, коли він був президентом, двічі було почато процедуру імпічменту - в 2020 і 2021 роках - і обидва рази Сенат виправдав його. Тому в разі перемоги республіканців на виборах ніщо не завадить їм у Палаті представників ініціювати процедуру, навіть якщо шансів мало.

На думку почесного професора уряду і політики США в Центрі вивчення демократії Вестмінстерського університету в Британії Джона Оуенса, демократи за підсумками виборів збережуть за собою Сенат і Палату представників.

Водночас за словами професора факультету політики Біркбека Лондонського університету Роберта Сінгха, якщо республіканці повернуть собі Палату представників, але не Сенат, то будь-яка спроба оголошення імпічменту Байдену матиме вигляд політичного "набору очок".

Автор: 

Байден Джо (2885) імпічмент (279) Конгрес США (1226)


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Топ коментарі
+39
А мне нихуя не загрожуе Но перед кадыркой извиниться не помешает
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16.07.2022 20:47
+13
просто... мода какая-то... на импичменты... (или таки камрма у бедоносца?))))
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16.07.2022 20:52
+11
Це шанс для кацапії, Байден лендліз підписав, а трампісти (в тому числі і його син) цілими днями ниють що бідне США не повинне допомагати України.

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16.07.2022 21:02
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А мне нихуя не загрожуе Но перед кадыркой извиниться не помешает
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16.07.2022 20:47 Відповісти
Піпець, а в нас все зелене шобло-бобло треба утілізовати і зразу до перемоги залишиться на половину меньше, бо ця наша біда гірше за самих кацапів.
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16.07.2022 21:47 Відповісти
просто... мода какая-то... на импичменты... (или таки камрма у бедоносца?))))
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16.07.2022 20:52 Відповісти
Республіканці почали говорити про імпічмент Байдену після його першої зустрічі з путіним, коли путін перший раз стягнув війська до України, під час цієї зустрічі Байден дав путіну список з 19 найважливіших об'єктів в Америці, які він просив Путіна не атакувати кібератаками, це звичайно повний ідіотизм ,це як взяти і дати злочинцеві в руки всі об'єкти, які йому потрібно знищити, щоб покласти економіку і розвідку Америки.
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16.07.2022 20:53 Відповісти
де пруф про 19 об'єктів? я вдже мовчу що несповнарозуму Байден навряд чи той список склав би самотужки
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16.07.2022 20:59 Відповісти
які пруфи? це одна з байок зайвохромосомних істот з паРаші для інших зайвохромосомних істот вже не тільки з паРаші.
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16.07.2022 21:16 Відповісти
та п'здить вона.
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16.07.2022 21:17 Відповісти
как вы тупые мавпы надоели. на читай если мовой володаешь:
President Joe Biden said he gave Russian President Vladimir Putin a list of 16 critical infrastructure sectors, from energy to water, that should not be the subject of malicious cyber activity during a meeting between the two men in Geneva on Wednesday.
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16.07.2022 21:31 Відповісти
а тепер, істота, само спробуй порівняти те, що ти тут цитуєш з маячнею своєї рідні по зайвій хромосомі
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16.07.2022 21:34 Відповісти
не мешай стекломой с пивом
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16.07.2022 21:39 Відповісти
твій досвід, в таких важливих у вас на паРаші питаннях, нікому в Україні не цікавий. геть на свою помийку.
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16.07.2022 21:42 Відповісти
Там трохи вирвано із контексту. Насправді Байден заявив, що у випадку атакти РФ на певні об'єкти інфраструктури США, Штати нанесуть свою відповідь. Мова йде про об'єкти енергетики, водозабезпечення і т.п., тобто про об'єкти цивільної інфраструктури, які впливають на життя цивільних.
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16.07.2022 21:54 Відповісти
вот линк, читайте сами:
https://www.washingtontimes.com/news/2021/jun/16/biden-gives-putin-list-us-infrastructure-limits-cy/
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16.07.2022 22:05 Відповісти
Ви окрім заголовків ще статті би читали 😄 🤣

Байден заявив, що якщо рашка вчинить атаки на найбільші американські м'ясокомбінати (о ні, 16 таємних об'єктів!!! 😂), системи водо- та газозабезпечення чи енергетичні системи, то США нанесуть відповідь 😀

"The president also warned ... that the U.S. has "significant cyber capability" to respond to attacks."

"16 U.S. sectors, including energy grids and water systems, must remain free from the types of cyberattacks that disrupted a U.S. gas pipeline and a major meat producer in recent months."
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16.07.2022 22:18 Відповісти
что за публика тут обитает. Байден передал список, передал. Просил не трогать, просил. и не надо больше никаких фантазий.
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16.07.2022 22:25 Відповісти
Це на ваші розумові здібності коктейль "стекломой с пивом", який ви тут рекламували, повпливав? 😂
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16.07.2022 22:39 Відповісти
а Землі може загрожувати гибель від зіткнення з астероїдом...якщо зіткнення відбудеться.
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16.07.2022 20:54 Відповісти
Опапа!!!
І що ж тоді заспівають ЗЕлені коломойки?
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16.07.2022 20:54 Відповісти
як завжды .на голову ще раз нам насруть ,та будуть посмыхатися
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16.07.2022 21:00 Відповісти
все ж таки пуританська Америка сімейних цінностей і вільного володіння зброї здебільшого проти гей-цінностей і цілування ніг неграм.

час таких ліваків як Байден ще остаточно не настав

Над демократизацією американців потрібно ще працювати та працювати☝
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16.07.2022 20:55 Відповісти
Что ты несешь. Байден классический центрист. Это первое. Второе - современная Америка в будущем будет однопартийной, так как респы деграднули. Не из-за Трамп или ********, кстати.
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16.07.2022 21:00 Відповісти
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16.07.2022 20:55 Відповісти
прарвьомся
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16.07.2022 21:01 Відповісти
А якщо в путіна в дупі розірветься граната, то йому може загрожувати смерть.
Капітани Очевидностей.
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16.07.2022 20:56 Відповісти
это шанс для Украины.
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16.07.2022 20:56 Відповісти
Це шанс для кацапії, Байден лендліз підписав, а трампісти (в тому числі і його син) цілими днями ниють що бідне США не повинне допомагати України.

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16.07.2022 21:02 Відповісти
и где тот лендлиз?
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16.07.2022 21:15 Відповісти
Jesli bil Tramp Ukraina nepolucila oruzyja.Mozet tolko dlia fona.DLia Trumpa vet putler bil samim umnim politikom,eto on tak skazal.Ne odnogo ploxogo slova pro putlera s Trampa ja neslysal
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16.07.2022 21:20 Відповісти
именно при Трампе начались поставки оружия, и именно Байден начал с того, что урезал военную помощь Украине.
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16.07.2022 21:27 Відповісти
Sto Himars ,******* dal eto urezal?Nicego by nepolucili poxozego s Trampa i tem samim drugyje strani bi nedali.Amerikanskaja pomoc jest ocen bolsaja imeno pro Bidene
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16.07.2022 21:31 Відповісти
ти зараз намагаєшся дискутувати з зайвохромосомною потворою з паРаші.
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16.07.2022 21:35 Відповісти
дал после месяцев войны под давление конгресса и народа.
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16.07.2022 21:46 Відповісти
Якби не республіканці, то взагалі ніякого лендлізу в не було б, бо саме республіканці внесли цей законопроект в Конгрес ще 19 січня. До речі, не хочете Байдена спитати, що він прислав нам по тому лендлізу. 60 днів надані йому на створення механізмів передачі минули 9 липня.
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16.07.2022 23:59 Відповісти
Проблема в тому, що у республіканців є два крила. І доки одне крило займає проукраїнську позицію, то інше дуже любить олігархів і ху*ла.
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17.07.2022 10:03 Відповісти
У тому крилі, яке ***** любить, там Хабад керує. Донька Трампа - хабадниця, товаришує з усіма дружинами та коханками расєйських олігархів. Вона очолює жіночу секту Хабаду.
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17.07.2022 11:39 Відповісти
вброс говна на вентилятор....
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16.07.2022 20:56 Відповісти
Бідоносець і тут нашкодив, тепер ще й завдяки ньому можуть прибрати президента який Україні допомагає
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16.07.2022 20:58 Відповісти
Байден слишком трулив осторожен...ему до Рейгана или МакКейна,как до Пекина рачки.
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16.07.2022 21:01 Відповісти
ДА, жаль Маккейн ушел так рано из жизни. Был был Джон сейчас живой - все было бы совсем иначе, в плане военной помощи. То был реально черт и кацапов не навидел неистово, более того, в молодости он лично их ****** на войне
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16.07.2022 21:09 Відповісти
от якраз Вікторія Спартц - переконана рейганістка, тобто маккейністка.
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16.07.2022 21:14 Відповісти
Нагадали. Дійсно жаль, що він пішов...
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16.07.2022 21:19 Відповісти
С чого така впевненість ?

чи ти думаєш , що Маккейн не занв би по кодлу зеєрмака?
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16.07.2022 21:28 Відповісти
Для імпічменту потрібно, щоб в сенаті США було 67 зі ста переконаних сенатора в тому, що Байден вчинив правопорушення. Навряд чи республіканці завоюють на виборах 17 додаткових місць; я вже не кажу про всіх переконаних в його адмінпорушенні (за злочин - не йдеться).

Більше того, для запуску процедури імпічменту має бути позитивний висновок судового органу про таке правопорушення (згадайте останню процедуру імпічменту у Трампа). Байдену таке не загрожує, тому що: НЕМА правопрушення, і не буде.
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16.07.2022 21:05 Відповісти
это оп-а так тонко намекает, что зря спартц на дерьмака и его братву наехала. она корень зла америки в прошлом, будущем и настоящем!
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16.07.2022 21:06 Відповісти
А потом они повестки роздают на улице. А тартарову когда с елдаком вручат? с пикаловым и кошидрищем? Устроили тут концлагерь понимаешь. воевать так все. без исключений. Чота люди у которых национальность зеленского (пишу так дабы не забанили) ни разу не пошли воевать
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16.07.2022 21:14 Відповісти
портянку он выпустили, а ему 48 лет всего, молодой еще. У меня дружище танкистом под Изюмом щас 59 лет танкистом херачит. Как кстати и каломойше. ему тоже 59 лет. Шо за панибратство?
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16.07.2022 21:20 Відповісти
..просто кто-то захотел подсластить хйлу его "жест доброй воли"..
все буде добре
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16.07.2022 21:18 Відповісти
Коломойскому повестку. И ИНТЕРЕСНО ГДЕ ЭТА СВОЛОЧЬ ОТСИЖИВАЕТСЯ
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16.07.2022 21:21 Відповісти
По ка у власти сделай Байден себя ка путинХуйло всевсё царём!а не жилающих в топку!
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16.07.2022 21:27 Відповісти
а шо трампа за путч не збираються закривати і імпічмент на все життя не впроваджують?
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16.07.2022 21:30 Відповісти
Стиць пздиць. Чим дідусь їм не до вподоби. Добре гутарить, обзиває вовочку падлюкою. Його права рука не знає що робить ліва коли творить добро. Хз.
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16.07.2022 21:33 Відповісти
Віслюк оманський всіх під монастир підводить, розпочав з України, а тепер і до Байдена добрався.
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16.07.2022 21:34 Відповісти
В тих штатах,де демократи беруть більшість,економіка то значно погіршилась.Плюс людей дістали блм,антіфа і інші дурості,які саме демократи і підтримували. Байдена навряд чи знімуть так.Думаю,що до кінця своє каденції,він буде президентом.
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16.07.2022 21:48 Відповісти
ну і добре...
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16.07.2022 22:00 Відповісти
демократи - це зло, яке завжди заглядує у дупу путлєру
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16.07.2022 22:07 Відповісти
Журналістика вже настільки деградувала, що обговорюються вже події, яки можуть статися?
То може обсудимо деталі можливого міжзоряного перельоту?
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16.07.2022 22:17 Відповісти
Продовжуйте мріяти про Трампа і республіканців! Путін мріє про те саме.

Вимоги Трампа повернути Росію до G7 спричинили скандал на саміті "сімки"
https://www.bbc.com/ukrainian/news-49471978

Трамп вдавав критику Путіна перед камерами
https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/29/7308762/

37 РАЗІВ, КОЛИ ТРАМП СТАВ НА БІК МОСКОВІЇ
https://www.radiolemberg.com/ru/ua-articles/ua-allarticles/37-raziv-koli-tramp-stav-na-bik-moskoviji

"Чому б нам не вийти з Альянсу?": головне про Путіна, НАТО і Трампа
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/06/23/7111435/

Як США [при Трампі] відмовляли Порошенку та шантажували Зеленського
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/06/25/7111507/
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16.07.2022 22:36 Відповісти
Трамп: США слід фінансувати безпечні школи, а потім Україну
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/05/28/7140197/

Цікаво, хто більш проукраїнських з-поміж двох президентів США - "цуцик путіна" Трамп чи Байден, який постачає нам хаймарси? Хто скаже, що "постачає замало" - Трамп би і цього не поставив.
Але продовжуйте цю маячню про проукраїнського Трампа. Кремль, наприклад, теж підтримував Трампа: https://news.liga.net/ua/world/news/guardian-opublikoval-sekretnyy-otchet-kremlya-o-podderjke-psihicheski-nestabilnogo-trampa
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16.07.2022 22:42 Відповісти
вы наверно любите ушами? Трамп много чего всякого говорил, но делал он все что нужно. и сидело при нем ***** ровно. И цена на нефть была в минусе, и экономика на подъеме. именно он заставил европейцев платить взносы в НАТО, именно он призывал немцев отказаться от закупок российского газа, именно он прихлопнул сп2. поставки оружия начались именно при нем, а не при хозяине Байдена Обаме.
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16.07.2022 22:56 Відповісти
Я люблю глазами, которыми смотрю на действия. И в статьях перечислены действия. А слова подкреплены голосованиями хоть и части, но тем не менее однопартийцев Трампа и "трампистов" среди них.

Смотрю на всё это и не понимаю - это проплаченные боты нам навязывают поддержку Трампа, или у народа действительно память - как у рыбки гуппи хомячков.
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16.07.2022 23:11 Відповісти
Вот только ЛИЧНО Трамп был против поставок Джавелинов.
А они сорвали танковое наступление.
Спасибо Байдену.
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16.07.2022 23:36 Відповісти
Для чого ви тут подаєте ці посилання на заангажовані лівацькі медіа? Щоб далі українців тримати задурманеними? Щодо НАТО Трамп піднімав питання, бо багато років саме США несли головні витрати на НАТО сплачуючи 5ввдсотки від свого валового продукту, в той час як інші країни не платили належних по домовленостям 2 відсотки. Також він ставив питання Меркель, чому американські солдати мають захищати Німеччину від Росії в той час коли німці платять мільярди доларів Путіну за газ, які він потім використовує на свою армію. Трамп якраз змусив інші країни блоку виділяти більше грошей на НАТО чим в зміцнив його. Він також повернув 5 американський флот в Балтійське море та американці побудували базу в Польщі.
Був би Трамп, війни б в Україні не було б, як і не було її при ньому, бо він на відміну від Байдена тримав ціну на нафту низькою.
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17.07.2022 00:12 Відповісти
Цена на нефть не влияет на аппетиты кремля.
Там запасы есть, а биомасса приучена терпеть.
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17.07.2022 00:55 Відповісти
что за глупость. без денег войны не ведуться.
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17.07.2022 09:05 Відповісти
Так вот в Росси деньги есть.
Это данность.
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17.07.2022 12:59 Відповісти
Зная историю с импичментом Трампу, беспокоиться нет причин. Он до конца срока досидит пока они бумажки закончат оформлять.
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16.07.2022 23:12 Відповісти
Шоза бляху йня? Вход через Твиттер - наххера это всё городить?
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16.07.2022 23:34 Відповісти
От ї.онуті совки,американці сперечаються хто більше принесе користі Америці,а тут гниди один перед одним хизуються. )
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17.07.2022 00:05 Відповісти
Це смішно.

І новина - нікчемна.
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17.07.2022 03:32 Відповісти
 
 