СБУ расследует кибератаку на "Киевстар". Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар". Не исключается версия о причастности спецслужб РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии для СМИ сообщила пресс-служба СБУ.
Производство открыто по восьми статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, это:
- ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);
- ст. 361-1 (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт);
- ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 111 (государственная измена);
- ст. 113 (диверсия);
- ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
- ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);
- ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).
Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы РФ.
"Сразу после возникновения инцидента в офисы компании выехала оперативно-следственная группа СБУ, которая документирует все обстоятельства атаки. Кроме того, по месту происшествия работают киберспециалисты СБУ, оказывающие помощь сотрудникам "Киевстар" и координирующие усилия всех государственных учреждений для скорейшего восстановления сети", – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.
В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.
Пожалуйста, подождите...
А як звать ту людину, яка майже два роки в системі безпеки України клала болт на можливість такої події ?
Десь тисяч 7 років тому створилася перша держава, де завели правило - хто рішає, той і отвічає.
Спустя 7 тисяч років прийшли зелені абізяни і рішили, шо керує країною якісь 80 штук позаштатних придурків, но вони вааще ні за шо не отвічають, бо ні разу не держслужбовці.
Наріду понравилось.
Нарід кайфує.
Наступного разу, якшо він буде, виберуть їх же, або таких же.
Де про посаду Єрмака в Конституції України хоч літера є ?
Ну от і створив.
бо хакнути базу даних майже неможливо, вона за сімома ступенями захисту
Я користуюсь Київстар,а другий оператор на всякий випадок...три місяці не проплачую,але wi-fi є,цього достатньо..
Сьогодні вимушена була заплатить за інший оператор,щоб бути на зв'язку з сином та чоловіком,які приближують нашу перемогу,їх немає поруч зі мною...
За його словами, військові на лінії фронту використовують інший зв'язок.
Це була диверсія ворога із середини компанії.
Скоріш за все заражені інфільтрованою рашистською агентурою не лише технічні департаменти Київстару, але й власна служба безпеки.
Тому і такий масштаб збою.
Якщо впродовж доби зв'язок не відновиться, то це означатиме прямий саботаж в умовах воєнного стану. Тоді треба буде негайно передавати цього мобоператора в державне управління.