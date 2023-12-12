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Киевстар (68) СБУ (18701) кибератака (83)

СБУ расследует кибератаку на "Киевстар". Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

київстар

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар". Не исключается версия о причастности спецслужб РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии для СМИ сообщила пресс-служба СБУ.

Производство открыто по восьми статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, это:

  • ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);
  • ст. 361-1 (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт);
  • ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ст. 111 (государственная измена);
  • ст. 113 (диверсия);
  • ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
  • ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);
  • ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

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Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы РФ.

"Сразу после возникновения инцидента в офисы компании выехала оперативно-следственная группа СБУ, которая документирует все обстоятельства атаки. Кроме того, по месту происшествия работают киберспециалисты СБУ, оказывающие помощь сотрудникам "Киевстар" и координирующие усилия всех государственных учреждений для скорейшего восстановления сети", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.

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Топ комментарии
+9
У викладанні версій головне - значуще надувати щоки та ворушити бровами.
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12.12.2023 15:28
+6
Це не тема часом,того бригадного генерала з держспецсвязку....шо з биткойном в телехфонэ накрили?
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12.12.2023 15:29
+5
Як воврємя !!!!

А як звать ту людину, яка майже два роки в системі безпеки України клала болт на можливість такої події ?
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12.12.2023 15:26
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Як воврємя !!!!

А як звать ту людину, яка майже два роки в системі безпеки України клала болт на можливість такої події ?
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12.12.2023 15:26 Ответить
Це не тема часом,того бригадного генерала з держспецсвязку....шо з биткойном в телехфонэ накрили?
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12.12.2023 15:29 Ответить
Начну сначала.

Десь тисяч 7 років тому створилася перша держава, де завели правило - хто рішає, той і отвічає.

Спустя 7 тисяч років прийшли зелені абізяни і рішили, шо керує країною якісь 80 штук позаштатних придурків, но вони вааще ні за шо не отвічають, бо ні разу не держслужбовці.

Наріду понравилось.

Нарід кайфує.

Наступного разу, якшо він буде, виберуть їх же, або таких же.
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12.12.2023 15:40 Ответить
Президент посадовець, але не держслужбовець. Політична фігура.
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12.12.2023 19:57 Ответить
Скагдалі в Україні Єрмак - президент ?

Де про посаду Єрмака в Конституції України хоч літера є ?
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12.12.2023 20:01 Ответить
Там є про те, що Президент має право утворювати певні структури для забезпечення своєї роботи.

Ну от і створив.
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12.12.2023 22:43 Ответить
Та ви шановний порохобот! Наш Федоров спеціаліст по ботофермах, а не кіберзахисту)
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12.12.2023 15:32 Ответить
У викладанні версій головне - значуще надувати щоки та ворушити бровами.
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12.12.2023 15:28 Ответить
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12.12.2023 15:39 Ответить
Думаю, що це новий епізод війни, ФСБшні хакерські групи пробують віддалено паралізувати комунікаційні мережі операторів, фінансову систему, держустанови
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12.12.2023 15:30 Ответить
алеж все одно якась к....та, таке враження судячи з заяв, що кабельний інтернет та мобільний зв'язок були не просто в одному приміщєні, а в одній шухляді.
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12.12.2023 15:31 Ответить
і шо характєрно, СБУ було на них ваабще пох
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12.12.2023 15:47 Ответить
Зменіть х...са фьодорова на адекватну людину ане аферіста єрмаковского.
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12.12.2023 15:31 Ответить
Люська арєстовіч і в цьому випадку скаже-"пра@балі". В черговий,плять раз.
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12.12.2023 15:37 Ответить
думаю там краще працює відділ інформаційної безпеки
бо хакнути базу даних майже неможливо, вона за сімома ступенями захисту
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12.12.2023 16:02 Ответить
Кугуте, з вилупленням!
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12.12.2023 16:19 Ответить
Може,це конкуренти постарались...
Я користуюсь Київстар,а другий оператор на всякий випадок...три місяці не проплачую,але wi-fi є,цього достатньо..
Сьогодні вимушена була заплатить за інший оператор,щоб бути на зв'язку з сином та чоловіком,які приближують нашу перемогу,їх немає поруч зі мною...
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12.12.2023 16:11 Ответить
гнать надо с киевстара спецов коров пасти
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12.12.2023 16:19 Ответить
СБУ тоже лопухи
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12.12.2023 16:21 Ответить
Збій у роботі «Київстар» жодним чином не вплинув на роботу військових, - начальник пресслужби командування Сухопутних військ Володимир Фітьо.

За його словами, військові на лінії фронту використовують інший зв'язок.
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12.12.2023 16:22 Ответить
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12.12.2023 17:01 Ответить
А тепер пригадуємо: київстар попереджали про бекдури в обладнанні ******, підрозрювали стосовно бенефіциара фрідмана, не добігли до націоналізації першими за спробу включити до наглядової ради компанії помпео - пазл склався. І пригадаємо, коли це почалось? Правильно, рашисти вже давно готувались, а усі - та нє, 3,14здьож, я на пляж, на рибалку, на їб@лку. Доїб@лись? Хто там на і+тб від київстару? Весело тепер? Сам сиджу на воля-кабелі, на цьому гівні мамонта, але ж працює
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12.12.2023 17:02 Ответить
Лише в ОПі купа кацапських кротів, починаючи з дєрьмака з татаровим, подляком та т.і. - то звідки ж справді такі пройопи???
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12.12.2023 18:16 Ответить
друзі,нас знову тримають за тупих лохів? ну,які хакери??! КС це дочірня фірма,якоїсь кацаптелефонної компанії,що належить Фрідману. якщо в цієї компанії в руках всі важелі управління КС-вона може заблокувати? а нам втирають про якихось легендарних хакерів,вони що все заблокували,антени,сервери,номери ?? просто,рубильник виключили на Москві і все. а наступга Водафон,вона теж кацапська...
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12.12.2023 18:39 Ответить
Для СБУ робота є. Але основна версія про хакерів з пітьми - хибна.
Це була диверсія ворога із середини компанії.
Скоріш за все заражені інфільтрованою рашистською агентурою не лише технічні департаменти Київстару, але й власна служба безпеки.
Тому і такий масштаб збою.
Якщо впродовж доби зв'язок не відновиться, то це означатиме прямий саботаж в умовах воєнного стану. Тоді треба буде негайно передавати цього мобоператора в державне управління.
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12.12.2023 18:44 Ответить
Їх акції вже мабуть арештовані.
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12.12.2023 19:59 Ответить
 
 