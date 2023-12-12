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Зеленский прибыл в Конгресс США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зеленський

Президент Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует трансляция Sky News.

Зеленского сопровождали лидеры Демократической и Республиканской фракций в американском Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл.

Ранее сообщалось, что Зеленский во время визита в США встретится с представителями Конгресса, где рассматривается пакет дополнительного финансирования для Украины.

Читайте также: Зеленского пригласили выступить перед сенаторами США, - CNN
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Топ комментарии
+24
Це ж Конгрес, мав би виказати хоч якусь повагу до протоколу, воювака камуфляжний...
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12.12.2023 16:58
+13
Під конвоєм. Доставили.))
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12.12.2023 16:58
+12
Шо, без єрмака ?!
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12.12.2023 16:58
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Памперсів стратегічний запас несуть поруч.
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12.12.2023 16:56 Ответить
Начепіть йому хоч краватку на голу шию, щоб прілічно виглядав 😂
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12.12.2023 17:11 Ответить
Та звідки тій шпані з квартальної підворотні знати, що таке "прілічно"? Ну давайте ж будемо реалістами - їх пристроювали на пару років зібрати подать для ***** і підписати капітуляцію перед рашкою, а про "прілічно" чи ще, не дай Боже, "дипломатично" - це в Буковелі не стояло в списку предметів на вивчення. В тій академії, буковельського розливу, були тільки ази арифметики - відніми і поділись.
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12.12.2023 17:23 Ответить
Там серед істеблішменту є чуваки, котрі розуміють російську. А раптом Зєля з Єрмаком, як завжди, почнуть на людях спілкуватися на вуличній фєні із падваротні, шо у Крівом Рогу̀ ?
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12.12.2023 17:56 Ответить
Невже не ********** А варто було б по голій дупі, або хоча б кришкою рояля по... ну по чому вдасться дістати, по тому вдасться
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12.12.2023 17:35 Ответить
Знов буде казати коли будуть аплодісменти "для мене це забагато" і вже в котрий раз ніхто не скаже цьому буратіно коломойского що аплодують УКРАЇНІ а не тобі дурню
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12.12.2023 18:11 Ответить
пися не торопися.
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12.12.2023 16:57 Ответить
Шо, без єрмака ?!
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12.12.2023 16:58 Ответить
дЄрмак десь поряд маскується......
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12.12.2023 17:08 Ответить
Лєнін - гриб, а

Єрмака - глист,

він у ЗЄлю всередину заліз😕
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12.12.2023 17:12 Ответить
Це ж Конгрес, мав би виказати хоч якусь повагу до протоколу, воювака камуфляжний...
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12.12.2023 16:58 Ответить
Так нема роялю по протокалу а без роялю він для 73% нуль
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12.12.2023 18:13 Ответить
Під конвоєм. Доставили.))
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12.12.2023 16:58 Ответить
Щеневтік?
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12.12.2023 17:28 Ответить
Певне на жалість буде давити, просити притулку для мамиріми та паписаші... щоб потім, у випадку шухєра, на законних підставах воз'єднатися зі своїм виводком...*** 🤔🧐😁😝😝😝😜🤪
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12.12.2023 17:37 Ответить
Так таки так.
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12.12.2023 17:42 Ответить
Ховайся хто може!
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12.12.2023 16:59 Ответить
Ховайте роялі! 🤣
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12.12.2023 17:29 Ответить
А де "хлєпсоль"?
Свято жи ж...
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12.12.2023 16:59 Ответить
Бідоносець прилетів
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12.12.2023 17:00 Ответить
Беру попкорн.
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12.12.2023 17:02 Ответить
Ленка совсем забросила мужа. Приодела бы, что ли
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12.12.2023 17:02 Ответить
будуть питати "коли страта бені?"
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12.12.2023 17:03 Ответить
будуть питати "коли страта дерьмака та інших агентів фсб та клованів?" ))))
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12.12.2023 17:04 Ответить
А ну Вовчик, заставь их плакать..
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12.12.2023 17:05 Ответить
Погода в Вашингтоне вроде нормальная будет. Значит, или астероид, или комета...
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12.12.2023 17:07 Ответить
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12.12.2023 17:09 Ответить
Ти в конгрес США прилетів, чи до латиноамериканських бойовиків?
Що ще за вигляд? Невже так важно на таку зустріч вдягнути пристойний костюм і побритися. На кого цей фарс розрахований?
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12.12.2023 17:11 Ответить
В нього зараз роль така, фротовик, тільки з окопів тільки мівіни пожрав і руки об світер витер
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12.12.2023 18:08 Ответить
Який він в сраку фронтовик?
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12.12.2023 19:14 Ответить
а єрмак де?
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12.12.2023 17:12 Ответить
"При ньому, при ньому"
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12.12.2023 17:31 Ответить
В "десятку" !
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12.12.2023 19:26 Ответить
Певне десь по туалетах шуршить... на останок хоч туалетним папером та пляшечками з рідким милом прибарахляться, жаль там рушників та халатів махрових немає 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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12.12.2023 17:40 Ответить
Фейсконтроль не пройшов.
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12.12.2023 18:41 Ответить
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12.12.2023 17:18 Ответить
Зеля, як поважний міліардер, дуже невибагливий у житті. Тому не вдягається у фраки і краватки не носить.
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12.12.2023 17:18 Ответить
нехай домовляється поки це можливо,
бо якщо виграє трамп, чи йому подібні, буде повна катастрофа не тільки для України, але і світовій безпеці, НАТО насамперед..
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12.12.2023 17:30 Ответить
Не відкрутився!
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12.12.2023 17:44 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1734581410021671132
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12.12.2023 17:50 Ответить
Що відповідатиме, якщо запитають за правки лозового? І інши кроки по боротьбі з корупцією? За розподіл бюджетних коштів по за війну на сумнівні проекти? Це не останній візит, і колись таки запитають…
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12.12.2023 17:55 Ответить
Головне щоб воно не почало промову своєю "коронкою" : "я вам нічєво нє должен..."
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12.12.2023 17:57 Ответить
Правильно.
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13.12.2023 09:25 Ответить
 
 