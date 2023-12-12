5 090 43
Зеленский прибыл в Конгресс США
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует трансляция Sky News.
Зеленского сопровождали лидеры Демократической и Республиканской фракций в американском Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл.
Ранее сообщалось, что Зеленский во время визита в США встретится с представителями Конгресса, где рассматривается пакет дополнительного финансирования для Украины.
Топ комментарии
+24 Сергей Трофимов 7c913dc7
показать весь комментарий12.12.2023 16:58
+13 швеллер
показать весь комментарий12.12.2023 16:58
+12 Hulio
показать весь комментарий12.12.2023 16:58
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Єрмака - глист,
він у ЗЄлю всередину заліз😕
Свято жи ж...
Що ще за вигляд? Невже так важно на таку зустріч вдягнути пристойний костюм і побритися. На кого цей фарс розрахований?
бо якщо виграє трамп, чи йому подібні, буде повна катастрофа не тільки для України, але і світовій безпеці, НАТО насамперед..