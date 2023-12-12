Президент Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует трансляция Sky News.

Зеленского сопровождали лидеры Демократической и Республиканской фракций в американском Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл.

Ранее сообщалось, что Зеленский во время визита в США встретится с представителями Конгресса, где рассматривается пакет дополнительного финансирования для Украины.

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