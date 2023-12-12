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Залужный (535) Безуглая (202) Умеров Рустем (137)

"Слуга народа" Безуглая снова требует отставки Залужного: Увидела фото - поплавило. Не могу уже. Старалась, держалась

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

залужний,сирський,умєров

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Марианна Безуглая требует от министра обороны Рустема Умерова представления президенту об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Безуглой в фейсбуке.

"Рустем Умеров — достаточно Вашего представления на президента об увольнении Главнокомандующего ВС Украины. Вы же знаете, что видения 2024, плана так и нет! Не прикрывайте их, проявляйте лидерство! Показывайте, не молчите, побуждайте! Я в Вас верю. Времени мало", – написала нардеп.

Безуглую также возмутило общее фото Умерова, Залужного и Сырского, которое опубликовало Минобороны.

"Не надо фоточек, что все Ок. Выглядит, как попытки министра выдать желаемое за действительное. Надо решение!"

Как увидела фото — поплавило, сорри. Не могу уже. Старалась, держалась. Но", - сообщила "слуга народа".

Безуглая также перечислила свои претензии к военному руководству Украины:

  • Не назначать командующих мимо Главкома, это нарушение логики и ответственности, которую потом можно друг на друга перебрасывать, привет Машовцу
  • Не держать Сырского на "двух стульях": одновременно управляет целым восточным фронтом и одновременно – командующий Сухопутными войсками ВСУ. Это не о персоналиях, а о СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ и распределении генерации и применения сил и средств!
  • Честная позиция Залужного относительно его избегания и контроля за войсками как военного командующего всеми (!) ВСУ, РЕФОРМЫ В ВСУ НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ И ОБНИМАШЕК; коммуникация с украинцами, а не с иностранцами через блоги-статьи и семейные фото с женой.
  • Реальный, а не для галочки, lessons learned process (анализ проводимых действий), который есть у россиян, а не у нас; и это очень хорошо видят военные в бригадах по неизменному стилю управления от генералов. ИХ НЕ СЛЫШАТ!
  • Переформатирование фронта и ответственность генералов за ошибки, а не обычных мобилизованных.

Читайте также: "Слуга народа" Безуглая обвинила Залужного в "заказной" статье The Economist: "Это Вас, бедного, прессуют?"

Слуга народа Безуглая снова требует отставки Залужного: Увидела фото - поплавило. Не могу уже. Старалась, держалась 01
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Топ комментарии
+86
Якщо вона не заткнулась, значить Зермак схвалює її срач.
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12.12.2023 19:57
+79
Это ее в Опе поплавили. Эта шавка абсолютно несамостоятельна.
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12.12.2023 20:02
+76
Може просто чергове загострення шизи? Реально нагально необхідні судово-психіатричні експертизи отаким діячкам/діячам..
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12.12.2023 20:02
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Страница 4 из 4
Безуглу вже зачекався Бузина.

Той теж ****** дофіга. Але одного ранку щось пішло не так...
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12.12.2023 22:23 Ответить
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12.12.2023 22:28 Ответить
Час цій зебанді йти геть із Банкової 😠
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12.12.2023 23:03 Ответить
Журналісти накручують рейтинг цій безмозглій. Вона свідомо несе всяку дурню щоб про неї говорили, бо скоро вже п'ять років як вона натирає мозолі на сідницях у сесійній залі, а результату нуль. Якщо воно щось там перднуло, то затуліть носа і пройдіть повз. Для чого розносити це у ЗМІ і робити їй піар? Ну хвора людина, нехай психіатри розбираються з її проблемами. А всім форумчанам пропоную під новинами про безмозглу не писати ніяких коментарів і не читати про неї новини. Може вона вампір і їй потрібна енергія для поживи. Не годуйте енергетичного вампіра.
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12.12.2023 22:29 Ответить
Ця ж руда ***** сама нічого не скаже, без копняка від кацапського крота - дєрьмака…
Обрали плять владу зелених довпойопів, злодіїв та зрадників…
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12.12.2023 22:29 Ответить
Дайте відпустку Маркусу , най її заспокоїть .
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12.12.2023 22:31 Ответить
мар'яна розумна і красива і дуже гарно танцює. оболонь, повинна пишатися.
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12.12.2023 22:39 Ответить
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12.12.2023 22:46 Ответить
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13.12.2023 11:24 Ответить
@oles_nevarto

Іван Франко: Замовкніть, брехуни. Запроданці, безсовісні хапуги! Бо риба, кажуть, з голови гниє… Які господарі ви є - Такі ж і ваші слуги…
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12.12.2023 22:43 Ответить
дайте ей селёдки. шариков обойдётся
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12.12.2023 22:46 Ответить
А де и шо делает СБУ? У них тут колаборантка и держзрадныця Безугла под носом? И санитаров ниде нету
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12.12.2023 22:49 Ответить
Два бойових генерала заломили руки останній надії безуглої та ще й Залужний показує, що може щось відрізати - от її і поплавило.
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12.12.2023 22:50 Ответить
Зате є візія довбаного кварталу, за державний бюджет…
***

Голобуцький

В понеділок з'явилась новина, що Олені Кравець з "Кварталу 95" видають з бюджету 27 мільйонів гривень на її власний розважальний проєкт (мали видати 32 мільйони, однак скоротили) - чергове телешоу.

Але розважальне телешоу від геніїв обидлячування і креативників спільнокультурності все одно не зможе перебити популярності навіть тупого примітивного "Слова пацана". І сенс тоді? Їхнє шоу переконає когось піти на фронт? Більше донатити на ЗСУ?

Ніхто ж не сумнівається, що на 27 мільйонів наваяють не "нетлінку", а чергове їхнє понуре гівно (або, як пропонують мовники, "кислі дрислі"). Проте бюджетування ухвалили.
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12.12.2023 22:51 Ответить
От цього безглузда у упор не бачить скільки безпілотників можна зробити за кошти які віддадуть кравець?
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13.12.2023 04:30 Ответить
Яке-ж воно (вона) кончене
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12.12.2023 22:59 Ответить
Тупорылая зелёная уродина.Помойный рот и вакуум под черепом
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12.12.2023 22:59 Ответить
Безмозглій пора валити до Киви , бо щось забагато воно
воно ..... издить 😠
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12.12.2023 22:59 Ответить
ЗЕЛЕНАЯ ДЕРЬМОКРАТИЯ В ДЕЙСТВИИ чем то УГЛОВАТАЯ напоминает ВЕНГРОРБАНА
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12.12.2023 23:08 Ответить
Люди, хто зможе дотягнутися, zламаũme носа чи розбийте ***** цій єрмаковській лярві.
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12.12.2023 23:09 Ответить
Хто нарешті цю безглузду гниду вгамує? Який командувач сповна розуму буде показувати план дій кожній дурепі?
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12.12.2023 23:12 Ответить
Хто нарешті цю безглузду гниду вгамує? Який командувач сповна розуму буде показувати план дій кожній дурепі?
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12.12.2023 23:13 Ответить
Коли вже їй пельку заткнуть, нашо цей внутрішній скигляний рух, чому їй досі повєстку не втулили, вона ж така розумна та плановита.....
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12.12.2023 23:13 Ответить
Хлопці, все норм. Так як Безмозгла закопує Вову більш ніхто не зможе. Так що все іде по плану
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13.12.2023 01:55 Ответить
перепрошую, а це безугла планувала операції по визволенню Харківщини, Київщини, Хорсонщини?? Чи Залужний?? якого дідька роззявлювати свого рота про наміри та плани командування? Залужний виходить з міркувань подальношо отримання допомоги, зброї, планів щодо її постачання нам заходом. Ця ідіотка мені реально нагадує гадю савченко з її марсіанськими "планами", навіть зовнішністю нагадує..
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12.12.2023 23:19 Ответить
вакцинуйте її хтось
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12.12.2023 23:25 Ответить
ПізДно. Там тільки усиплять.
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13.12.2023 01:24 Ответить
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13.12.2023 11:26 Ответить
Якщо толерантно-
"Пані" абсолютно не самостійна. Це гучномовець влади.
І мене бентежить низька активність адекватних громадян...і юристів - кажуть за розкриття моб резерву загрожує відповідальність
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12.12.2023 23:35 Ответить
а що в неї є, крім чорного рота?
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12.12.2023 23:42 Ответить
От же ж чорнорота курва! Все ніяк не заспокоїться
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12.12.2023 23:49 Ответить
Поплавило "солодку парочку"
Безглузда той факт озвучуе
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12.12.2023 23:50 Ответить
ДА ПУСТЬ БЕЗМОЗГЛАЯ ЖОПУ РВЁТ...МЕНЬШЕ ШАНСОВ У ЗЕЛЕНИ РУЛИТЬ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ !
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12.12.2023 23:53 Ответить
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12.12.2023 23:57 Ответить
Щоб заткнулась Безмозгла треба заткнути Єрмака і Зеленського. Адже це їхня маріонетка.
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13.12.2023 00:03 Ответить
как сказали бы жёстко в Одессе:

- поймайте её, у....., наплюйте ей в рот.
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13.12.2023 00:23 Ответить
Схоже, що у баби ранній клімакс і вона хоче на фронт!
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13.12.2023 00:24 Ответить
Скоро дійдемо до стану, про який казав Ленін:
"Теперь, даже кухарка может править страной",
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13.12.2023 00:31 Ответить
Порипана курва.
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13.12.2023 00:36 Ответить
Пане міністре оборони подайте вже подання до презедента про термінову ізоляцію Безуглої бо її вже реально поплавилоОт кажуть же"Не гоже лилиям прясть"Ну ніяк жінка не второпає чому це Залужний не повідомить ій детальний план воєнних дій .Може б вона запостила його в інстаграмі чи фейсбуці ,обговорила з підписниками.Ну війна йде аБезугла не керує реформами ЗСУ ну просто біда
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13.12.2023 00:39 Ответить
Почему не закрыли еще эту тетку? Сколько можно попртить воздух? Куда смотрит СБУ? Ребята , реальный агент .....
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13.12.2023 01:36 Ответить
Na agenta ne tyanet .... ei nyjno ne SBY , a yavno pomosh' doktora - psixiatra !! Y nee - yavnoe sezonnoe obostrenie . Kak kto - to skazal o komande zelenix : " ...nasobirali bistro vsyakii sbrod na pomoikax ..." . Glavnoe - zabili proverit" y psixiatra.
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13.12.2023 02:51 Ответить
Мабуть треба вже Безуглій Галі-фе на сраку з єнеральськими лампасами і на хронт і зразу пабеда наступить: - РАШИНЦІ З СМІХУ ВИМРУТЬ АРХ М
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13.12.2023 01:53 Ответить
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13.12.2023 02:01 Ответить
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13.12.2023 02:02 Ответить
Та приберіть цю недолугу десь подалі, вона гнила провокаторка, провокую розбрат , заберіть її десь подалі бо народ її сучку безмозглу сам прибере!
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13.12.2023 02:04 Ответить
Та пiшла ця дурна баба *****.
У неї що нормального мужика немає - щоб вдув їй, щоб аж скакала й пердiла, драти ii треба як курву, щоб дурь вийшла.
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13.12.2023 02:08 Ответить
Коментувати висловлювання розумово неповноцінної людини, це означає опуститися до її рівня.
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13.12.2023 02:50 Ответить
Ще цю мразь тяне на свій телеканал "укр.правда"(віщає у і-нет сервісах) там і арахамія,різні стендапери,но чьомусь відсутня опозіція.
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13.12.2023 04:44 Ответить
В войне и политике бабам-дурам места быть не должно (есть конечно исключения из правил), но она в БОЛЬШИНСТВЕ!
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13.12.2023 04:52 Ответить
Закохалася,а Пан не реагує.
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13.12.2023 06:11 Ответить
змуж бабе пора, в трусах плавит
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13.12.2023 06:22 Ответить
В декретну відпустку відправити терміново
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13.12.2023 07:04 Ответить
Безмозгла говорить те, що їй наказав Боневтік. Мрія "зелених" і "риг"- відсторонити генерала, який може нанести поразку кацапам. Час йде, при невиконанні цієї хотєлки кацапи можуть розповісти і показати домовленності в Омані, добре тримаючи когось за яйця.
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13.12.2023 08:05 Ответить
Мене цікавить, а чим займаються відповідні служби СБУ, скільки можно терпіти висери ціеї дурепи? Вона явно працюе на *****, як і її хозяїн Козирь, в миру Дерьмак, начальник ОПи. Ця руда дурепа своїм чорним ротом висирае всі бажання *****.
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13.12.2023 08:23 Ответить
Відолвідні служби виконують вказівки... Чиї? Команди "фас" на цю пілстилку не було!
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13.12.2023 10:48 Ответить
Служби виконують команду єрмака та арештовують Патріотів України, як Червінського!!
Забули вони та судді МАЙДАНУ, про долю ригоАНАЛІВ!!
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13.12.2023 13:29 Ответить
Безугла - це юродива цієї влади. Вона, мов скажений собака, налітає на того, на кого їй вкажуть. Просто соромно, що у нас такі депутати, так би мовити, виразники волі народу. А я би сказала, що це обличчя керуючої партії. Ганьба!
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13.12.2023 08:36 Ответить
Ківа чекає безуглу на концерті кобзона
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13.12.2023 09:09 Ответить
Zelena potvora znaxabnila i ne bachyt' kraiv !!!
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13.12.2023 09:14 Ответить
Країною керують клоуни і істеричні недолікарки.
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13.12.2023 09:39 Ответить
кого ви слухаєте і коментуєте? цю слиняву шерепу? ну, давайте медведчука, піховшека чи інше гімно читати і коментувати.
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13.12.2023 09:47 Ответить
Надо больше таких фото - чтобы эту Безмозглую уже расплавило нахер !
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13.12.2023 09:56 Ответить
А краще не згадувати про неї Зовсім! Ні в інтернеті ні в ЗМІ. Спокійніше буде. Мовчання і ігнор дурнів та ворожих агентів не буде підіймати хвилі емоцій.
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13.12.2023 10:07 Ответить
Пройде небагато часу і ми почуємо:

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13.12.2023 10:07 Ответить
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13.12.2023 10:09 Ответить
Ни Марьяна Безумна, торпеда Банковой, ни ее хазяин Андрюша мерзость Ермак, папа и мама офицеры ГУ ГШ РФ живут в Москве, пока не могут получит планов ВСУ, вот и бесятся, Кремль их все время торопит, а они не могут.
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13.12.2023 10:11 Ответить
Це не безмозгла сказала, а сказав агент фсб козирь-єрмак, за вказівкою кремля, ну дуже їм муляє Генерал Залужний....
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13.12.2023 10:22 Ответить
эта Существо больное аутизмом без команды фсбэшника Елдака затычку не поменяет, это повторение истории с Мариуполем когда Оманский бенин Нарко Осел сдал Азовцев с подачи Елдака, теперь пришла разнарядка на Авдеевку, а Залужный не дает, но в открытую эти крысы на него не могут переть вот и нашли животное без мозгов таких же как и ее выборцы из Оболонского района....
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13.12.2023 10:27 Ответить
Безмозгла набрала тільки 38% голосів на виборах. Винна система виборів, яка дозволяла при такому проценті перемагати. І виборцям дають вкрай мало інформації про тих, за кого їм пропонують голосувати.
Безмозглі тварини ті, які створили таку систему, підтримували її і не ліквідували, що привело до такого результату.
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13.12.2023 13:23 Ответить
І ще. На виборах мажоритрщиків десь на 90% ділянках перемогли слуги у...да. Так що 90% у нас безмозглі? Це при тому що на явній більшості ділянок кожний із них отримав менше половини голосів. До такої викривленої безумної системи могли додуматись і не удаляти її тільки безмозглі негідники, повністю відірвані від народу.
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13.12.2023 13:56 Ответить
а 38 это мало, а 73 имбецилов выбравших на 5 году войны четырежды уклониста, подельника бени по краже денег из привата, не копейки не платившего налоги, нарко зависимого, с киностудиями, офшорами, майном в маЦкве, с подаренным папашей дипломом, у которого томас термос, Украина проститутка, синьерголодомор и т.д то что происходит в Украине это на прямую связано с 19 годом и зелеДрочерным Быдлом смеющимся с самих себя на концертах этих малоПИ...роских ган...нов!!!
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13.12.2023 15:50 Ответить
В мене автозаміна міняє безугла на безглузда
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13.12.2023 10:29 Ответить
Це, шановні, вже не жарти і не **********. Це запланована диверсія проти України і її штаб в Кремлі. Безугла тут лише корисна ідіотка. В Україні цим керує Ермак. Якщо хтось може припинити це то не гайте часу. Навіть так, як зробили це з Кивою. Якщо Безуглій не заткнути рот тряпкою чи кулею, то це великий крок до нашої остаточної поразки. Ми і так вже близенько до неї.
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13.12.2023 10:33 Ответить
реально попалавлена по життю, тому й хаміля відповідна безмозгла, бо їй мозок поплавило.
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13.12.2023 10:35 Ответить
Це тупе створіння співає з чужогоголосу, озвучуючи зовсім не свої наративи! Музику їй пишуть на Банковій! Там непотрібний хоч і обдарований, але самостійний військовий керівник навіть в час війни! Там потрібні хай тупі (як ця Безмозгла) але слухняні виконавці! Недарма її так захищають не дають прибрати з хлібного місця!
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13.12.2023 10:45 Ответить
Марьяша, галубка, а ты уверена что "контрнаступ" Залужный устроил без одобрения Верховного Главнокомандующего?
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13.12.2023 11:10 Ответить
А может и не одобрения, а указания.
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13.12.2023 13:37 Ответить
вот именно....
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13.12.2023 14:26 Ответить
Ця курва хай пройде щось на рівень IQ,aліпше на передок.
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13.12.2023 12:52 Ответить
Це продовження, отієї ротової порожнини Олени бондаренко з ригоАНАЛІВ!! Тепер ця, ротова порожнина єрмака-зеленського.
Уобох глибокі глотки і відсутність Совісті та Честі!

Бондаренчиха утікла з мацковіі, аж до проклятих піндосів, у США…
А куди ця істота втече? Катлєта із собою, таке не захоче брати…
Оце усе лайно, у разумкова+зеленського, називається - ПАРТІЯ…
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13.12.2023 13:24 Ответить
Кто-нибудь начнет сбор средств на один дрон для этой вовремя не абортированной?
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13.12.2023 13:25 Ответить
Старалась, трималась і не втрималась, в.ралась.🤣
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13.12.2023 14:00 Ответить
Путін не дозволяє її позбавити її депутатства? Вони не краще опзж
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13.12.2023 19:19 Ответить
Якщо врахувати що представник президента у ВР (Веніславський), після того як публічно зауважив Безуглій, позбувся посади, а вона дальше продовжує вимагати відставки Головнокомандувача, стає зрозуміло що її підтимуюють в ОП, а можливо і САМ.
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14.12.2023 14:04 Ответить
ДУПА БЕЗУМНА... у двох словах.
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16.12.2023 14:46 Ответить
А може, то було б і не погано? Пішов би тоді генерал у політику, та й на.бнув би оте кодло на виборах! А ЛОХНЕЛОХ розуміє, що відставка пана генерала може статись йому .издицем повним. Тому лохнелох зара на шикарній розтяжці!
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16.12.2023 14:57 Ответить
підари зелені!
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17.12.2023 12:26 Ответить
Вона ж відкрито вимагає здати позиції! Тотальна Єрмаківщина! Євродепутати прямим текстом кажуть звільнити Єрмака щоб перемогти, це абсурд! Що за кумівство у військовий час!! У відставку Єрмака а не Залужного!
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18.12.2023 10:11 Ответить
Старалась трималась і знов обіср@лась.
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19.12.2023 07:29 Ответить
Давайте 25000 на петицию по увольнению безуглой. Чую голосов 200 уже на цензоре есть8)
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29.12.2023 12:06 Ответить
Багато питань типу " де СБУ , де ДУРДОМ "??? Та завдяки Бузуглій всі ці "спецслужби" а тилу . А на передову будуть йти ІНВАЛІДИ!!!
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29.12.2023 21:35 Ответить
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