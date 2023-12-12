"Слуга народа" Безуглая снова требует отставки Залужного: Увидела фото - поплавило. Не могу уже. Старалась, держалась

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Марианна Безуглая требует от министра обороны Рустема Умерова представления президенту об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Безуглой в фейсбуке.

"Рустем Умеров — достаточно Вашего представления на президента об увольнении Главнокомандующего ВС Украины. Вы же знаете, что видения 2024, плана так и нет! Не прикрывайте их, проявляйте лидерство! Показывайте, не молчите, побуждайте! Я в Вас верю. Времени мало", – написала нардеп.

Безуглую также возмутило общее фото Умерова, Залужного и Сырского, которое опубликовало Минобороны.

"Не надо фоточек, что все Ок. Выглядит, как попытки министра выдать желаемое за действительное. Надо решение!"

Как увидела фото — поплавило, сорри. Не могу уже. Старалась, держалась. Но", - сообщила "слуга народа".

Безуглая также перечислила свои претензии к военному руководству Украины:

Не назначать командующих мимо Главкома, это нарушение логики и ответственности, которую потом можно друг на друга перебрасывать, привет Машовцу

Не держать Сырского на "двух стульях": одновременно управляет целым восточным фронтом и одновременно – командующий Сухопутными войсками ВСУ. Это не о персоналиях, а о СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ и распределении генерации и применения сил и средств!

Честная позиция Залужного относительно его избегания и контроля за войсками как военного командующего всеми (!) ВСУ, РЕФОРМЫ В ВСУ НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ И ОБНИМАШЕК; коммуникация с украинцами, а не с иностранцами через блоги-статьи и семейные фото с женой.

Реальный, а не для галочки, lessons learned process (анализ проводимых действий), который есть у россиян, а не у нас; и это очень хорошо видят военные в бригадах по неизменному стилю управления от генералов. ИХ НЕ СЛЫШАТ!

Переформатирование фронта и ответственность генералов за ошибки, а не обычных мобилизованных.

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