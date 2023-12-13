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Россияне ударили по Киеву С-400 и "Искандерами", - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате ракетного удара по Киеву уже известно о 53 пострадавших.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"За текущие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву, применив 10 ракет (зенитные управляемые ракеты С-400, крылатые ракеты "Искандер"). Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все ракеты", - говорится в сообщении.
По информации городского головы Киева Виталия Кличко, в столице уже 53 пострадавших. 20 из них, в том числе двоих детей, госпитализировали. 33 пострадавшим медики оказали помощь на месте, в частности, 6 детям.
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