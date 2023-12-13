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Новости Война в Украине
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Генштаб ВС (4308) крылатые ракеты (727) Воздушные атаки на Киев (353)

Россияне ударили по Киеву С-400 и "Искандерами", - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

іскандер

В результате ракетного удара по Киеву уже известно о 53 пострадавших.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"За текущие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву, применив 10 ракет (зенитные управляемые ракеты С-400, крылатые ракеты "Искандер"). Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все ракеты", - говорится в сообщении.

По информации городского головы Киева Виталия Кличко, в столице уже 53 пострадавших. 20 из них, в том числе двоих детей, госпитализировали. 33 пострадавшим медики оказали помощь на месте, в частности, 6 детям.

Смотрите: Ракетный удар по Киеву: более 50 пострадавших, повреждена больница, жилые дома (обновлено). ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+46
зараз єлена кравєц
на отримані мільони
дасть відповідь мацкалям
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13.12.2023 08:07
+44
Терміново відповідаємо серією рішучих відосів
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13.12.2023 07:48
+43
Це все не смішно. Бо Щеневтік свідомо знищує Україну, і тільки дурень цього не бачить. Так що, як кажуть, думайте.
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13.12.2023 08:08
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А завгосп дал команду "не на часи!"
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13.12.2023 11:36 Ответить
******* ЗЕленые *****, а где наши ГРОМЫ, которые могли бы уже пол Мацквы **********???
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13.12.2023 09:42 Ответить
Алло шапіто СЬУ, Палестина виробляла 500 ракет як говориться труба та гвозді,це вам не західну допомогу заносити як виробництво снарядів,є там така схема заробітку!
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13.12.2023 10:22 Ответить
Кати запускають це лайно навмання тільки для того, щоб виснажувати ПРО, щоб ракет не лишилося до Patriot, та SAMP-T. А потім вони планують вже завдати удар своїми кінчджалами та іскандурами. Бо хоч ракети до с-400 і дорогі, але вони збільшили виробництво ж їх, і їх тепер точно більше, ніж кінчджалів і іскандур разом узятих і вони спокійно їх можуть тепер витрачати для таких ударів. Вони ідеально підходять для виснаження ПРО. Бо рашисти розуміють, що якщо нам обмежили допомогу, то і передачу дорогих протиракет до Patriot значить також. І в моменті, вони у нас можуть закінчитися і тоді вони вже вдарять високоточними по реальним цілям, а не навмання.
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13.12.2023 10:30 Ответить
Очевидно, що зі сторони білорусі були пуски ракет.
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13.12.2023 10:33 Ответить
Росія виснажує наше ППО. Ракети до Петріотів закінчаться і тоді вони вдарять не 5-10 ракетами а 50-100. Росіяни, на відміну від нас, зробили висновки з цих 2-х років війни. За 2 роки ми не спромоглися доробити Сапсан, ступінь готовності якого за ці 2 роки знизився з 80% до 40%-60% і тепер маємо те, що маємо. Якщо боксеру заборонено або він не має змоги наносити удари противнику, то він 100% програє. Ми якраз в такій ситуації.
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13.12.2023 10:41 Ответить
волдемора "сАйтісь пАсєрєдінє" зеленського з самого початку чекісти-сатаністи ставили у владу, щоб розвалити Україну! тому які можуть бути до нього претензії? нелох боневтік сумлінно дотримується своїх передвиборчих обіцянок.
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13.12.2023 22:32 Ответить
так де ці розпіарені що літають на 1000 кілометрів у відповідь?
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13.12.2023 11:01 Ответить
МЛЯТЬ!

Что нужно знать о ЗРК С-400, и зачем он Турции

DW

https://www.dw.com › что-нужно-знать-о-российско...

12 июл. 2019 г. - С-400 "Триумф" - зенитно-ракетные комплексы с максимальной дальностью до 400 километров, принятые на вооружение в 2007 ...
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13.12.2023 11:07 Ответить
Пока не будем бить в ответ тяжелыми ракетами по Москве-эти обстрелы могут быть вечными. У Рашки полно ракет с400-они не очень дорогие и к тому-же их производят из своих компонентов. Уже почти 2 года-ау ЗЕЛЕНЫЕ-где наш Стриж ,где наш Нептун с увеличенным радиусом? Двигатели Нептуна способны лететь до 2500 км в зависимости от веса боевой части
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13.12.2023 12:48 Ответить
де наші ракети, щоб стріляти по кацапах? хоч на 500 км??
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13.12.2023 15:01 Ответить
я бы спросил проще, почему наши дроны до сих пор не кошмарят кацапские аэропорты?
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13.12.2023 22:57 Ответить
Де ваші ракети ? на зебіломарафоні і ще у курви кравец на шоу Тихий вечір в Бахмуті
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13.12.2023 16:14 Ответить
У 2019 навесні гріх зробили. Тепер кров'ю і десятками тисяч життів у нелоха Оманського тупорилого шашличника-посредінника, хапугу та іуди, відкупляємося. Доки не прибрали цю неспроможну Твар разом з його Єрмачком та єрмачатами...
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13.12.2023 17:16 Ответить
Якщо не буде на кожен удар по Києву, відповідного удару по москві, це, на жаль, буде продовжуватись.
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13.12.2023 19:06 Ответить
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