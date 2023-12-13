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Россияне за год не смогли оккупировать ни одного украинского села, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський,пам'яті,стіна,пам'ять,полеглі

Президент Владимир Зеленский призвал продолжать поддержку Украины и не тратить попусту время.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава государства заявил в интервью Fox News.

"Я считаю, что нам это было очень трудно сделать, но самое главное нужно понять, что Россия не оккупировала ни одного села, ни одного украинского села в течение этого года", - отметил президент.

По словам Зеленского, у Украины есть только один враг – Путин.

"У нас есть только один враг: это Путин, и все. Мы действительно защищаем демократию, мы действительно защищаем свободу", – добавил он.

Зеленский заявил, что сейчас очень важно продолжать поддерживать Украину и не тратить попусту время.

"Я считаю, что очень важно не терять время, и очень важно поддерживать Украину. Мы показали настоящий успех в Черном море: это действительно была очень сложная операция (против российских войск. – Ред.), и мы сейчас создали зерновой коридор. Россия не имеет влияние на этот зерновой коридор, и мы уничтожили большую часть российского флота, который находился в наших водах и близ нашего временно оккупированного Крыма. Это было очень хорошо. Я считаю, что это огромный результат", - подытожил президент.

Читайте: Уступить территории - это абсолютное безумие, - Зеленский
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Топ комментарии
+4
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13.12.2023 09:22
+4
За дегенеративною логікою якщо "у нас один ворог *****" то і захисник теж лише один - Зєлєнскій... Хтось бачив ***** в бою? А Зє? ... Ми воюємо не з *****м, а з кацапами які обрали ***** своїм керівником.
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13.12.2023 09:31
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13.12.2023 09:22 Ответить
А до того за рік?
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13.12.2023 09:27 Ответить
Бахмут ми цього року втратили.
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13.12.2023 09:27 Ответить
А воно про те знає?
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13.12.2023 09:30 Ответить
Бахмут то не село, міста не в рахунок.
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13.12.2023 09:33 Ответить
"Ми деокупуємо Бахмут, - сказав Зеленський. - Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста. Я не скажу вам, які міста, вибачте. У нас є план. Дуже, дуже докладний план".
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13.12.2023 10:25 Ответить
нажаль, це не заважає їм стирати їх з лиця землі...
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13.12.2023 09:27 Ответить
Аби бовкнути шось ...залиш Україну при..рок , і ми отримаємо перемогу
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13.12.2023 09:28 Ответить
У нас є лише один ворог: це Путін, і все. Джерело: https://censor.net/ua/n3461219

Дурнику!!!! У нас тих ворогів більше сотні мільйонів...
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13.12.2023 09:29 Ответить
Это хорошо или плохо? (с)
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13.12.2023 09:30 Ответить
За дегенеративною логікою якщо "у нас один ворог *****" то і захисник теж лише один - Зєлєнскій... Хтось бачив ***** в бою? А Зє? ... Ми воюємо не з *****м, а з кацапами які обрали ***** своїм керівником.
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13.12.2023 09:31 Ответить
А скільки визволили, цікаво просто для розуміння?

Це розрахунки The New York Times, що базуються на даних Інституту вивчення війни.
Так, за підрахунками видання, росія з початку року спромоглася захопити близько 857 квадратних кілометрів, але українські війська деокупували 370 квадратних кілометрів. У результаті територіальні досягнення росіян склали близько 487 квадратних кілометрів - це менше площі Києва та Нью-Йорка.
https://www.slovoidilo.ua/2023/09/28/novyna/bezpeka/rf-pochatku-roku-zaxopyla-500-kv.-km-************-terytoriyi-ce-menshe-ploshhi-kyyeva-nyt

Видно там сіл не було
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13.12.2023 09:32 Ответить
Окупанти не окупували жодного українського села, вони їх просто знищили і це все по вині двох - окупанта і тебе Боневтіке. Чероез три місяці українці побачать наслідки твого Невтіка і що з тобою вони будуть жити далі.
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13.12.2023 09:35 Ответить
Фокс ньюз це протрампістський канал, тому брехню там озвучують регулярно, глядачі звикли. Все норм
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13.12.2023 09:37 Ответить
Едкие дотошные западные журналисты выставят его лжецом. Не первый раз. Забыл что находится не в Украине.
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13.12.2023 09:42 Ответить
****, та звернись вже до ChatGPT по нові теми для відосиків. харе гнати пургу!!!
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13.12.2023 09:45 Ответить
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13.12.2023 09:46 Ответить
Зе-тварь
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13.12.2023 09:46 Ответить
Ось дійсно чому він дає інтерв'ю фоксу респів.Де більшість глядачів підтримують політику респів і трампа.Що він хоче їм довести,як що навіть при рейгану вони були деже консервативні.Друга світава приклад.Війна у європі.Черчіль просить допомогу.Развельт(демократ) звертається до конгресу-респи відмовляють.Тіки після нападу японії почало все рухатись.
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13.12.2023 09:50 Ответить
Это экспортный вариант. Для внутреннего потребления будет немного по другому.
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13.12.2023 10:18 Ответить
Слів просто немає.....Чого ти скочеш?!
А якби не твої омани, лижі та шашлики, а якби ти слухав, що розумні люди тобі казали, то.......
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13.12.2023 10:58 Ответить
Та він же давно закінчив війну,у своїй голові
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13.12.2023 11:21 Ответить
Бахмут та села навколо нього - то напевно для Зедебіла не рахується.
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13.12.2023 12:20 Ответить
 
 