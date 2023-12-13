Россияне за год не смогли оккупировать ни одного украинского села, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский призвал продолжать поддержку Украины и не тратить попусту время.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава государства заявил в интервью Fox News.
"Я считаю, что нам это было очень трудно сделать, но самое главное нужно понять, что Россия не оккупировала ни одного села, ни одного украинского села в течение этого года", - отметил президент.
По словам Зеленского, у Украины есть только один враг – Путин.
"У нас есть только один враг: это Путин, и все. Мы действительно защищаем демократию, мы действительно защищаем свободу", – добавил он.
Зеленский заявил, что сейчас очень важно продолжать поддерживать Украину и не тратить попусту время.
"Я считаю, что очень важно не терять время, и очень важно поддерживать Украину. Мы показали настоящий успех в Черном море: это действительно была очень сложная операция (против российских войск. – Ред.), и мы сейчас создали зерновой коридор. Россия не имеет влияние на этот зерновой коридор, и мы уничтожили большую часть российского флота, который находился в наших водах и близ нашего временно оккупированного Крыма. Это было очень хорошо. Я считаю, что это огромный результат", - подытожил президент.
Пожалуйста, подождите...
Дурнику!!!! У нас тих ворогів більше сотні мільйонів...
Це розрахунки The New York Times, що базуються на даних Інституту вивчення війни.
Так, за підрахунками видання, росія з початку року спромоглася захопити близько 857 квадратних кілометрів, але українські війська деокупували 370 квадратних кілометрів. У результаті територіальні досягнення росіян склали близько 487 квадратних кілометрів - це менше площі Києва та Нью-Йорка.
https://www.slovoidilo.ua/2023/09/28/novyna/bezpeka/rf-pochatku-roku-zaxopyla-500-kv.-km-************-terytoriyi-ce-menshe-ploshhi-kyyeva-nyt
Видно там сіл не було
А якби не твої омани, лижі та шашлики, а якби ти слухав, що розумні люди тобі казали, то.......