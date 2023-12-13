МВФ поддержал мораторий на выплату Украиной внешнего долга
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Мораторий на выплату внешнего долга правительства Украины иностранным государствам будет действовать до 2027 года. До середины 2024 года будет проведена реструктуризация коммерческого долга.
Об этом на пресс-конференции сообщил глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Амбициозную реструктуризацию внешнего коммерческого долга следует провести в первой половине 2024 года, чтобы помочь восстановить устойчивость долга и одновременно создать столь необходимое бюджетное пространство", - сказал он.
Как отметил глава миссии, ожидается, что официальный мораторий кредиторов продлится до конца программы с МВФ (до 2027 года), а период моратория частных кредиторов, как ожидается, истечет в августе 2024 года.
"Таким образом, как сообщили власти, они планируют завершить реструктуризацию коммерческого долга к середине 2024 года", - добавил Грей.
Напомним, украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) заявили о планах провести еще одну реструктуризацию внешнего долга до середины 2024 года.
В сентябре 2022 года министр финансов Украины Сергей Марченко подписал Меморандум о согласии о приостановлении выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба с целью смягчения экономических последствий агрессивной войны России против Украины.
В марте 2023 года группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба (Группа кредиторов, GCU) предоставила финансовые гарантии для программы Международного валютного фонда с целью восстановления макроэкономической стабильности страны.
Предоставление финансовых гарантий со стороны GCU включает продление моратория на выплату долгов Украины с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ (2023-2027 годы).
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