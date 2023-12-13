Ирландия сократит соцвыплаты украинским беженцам с 2024 года: будут платить до 38,80 евро в неделю

Правительство Ирландии приняло решение о сокращении социальных выплат для украинских беженцев, прибывающих в страну и проживающих в предоставленном государством жилье. Теперь будут платить не 220 евро в неделю, а 38,80 евро в неделю. Изменения вступят в силу в начале 2024 года.

Об этом сообщает RTE, передает Цензор.НЕТ.

Правительство также приняло решение ограничить период предоставления государственного жилья беженцам, прибывающим в страну – до 90 дней. В то же время отмечается, что они смогут получать большую помощь, если переедут из государственного жилья.

Отмечается, что родители детей, проживающих в предоставленном государством жилье, продолжат получать полную ежемесячную выплату детской помощи в размере 140 евро.

Изменения вступят в силу в начале 2024 года.

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Кроме этого, будет усилена работа по поощрению проживающих в Ирландии украинцев к поиску работы. Департамент социальной защиты населения проведет собеседования с украинскими получателями социальной помощи с целью подобрать для них рабочие места, пишет издание.

Законное право украинских детей поступать в местные школы не изменится. То же касается и медицинских карт.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что в стране остаются 80 тысяч украинцев. В общей сложности в Ирландии проживает 5,3 млн жителей. Объявленные изменения не будут касаться украинцев, которые уже проживают в государственном жилье.

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