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Новости За рубежом
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Ирландия сократит соцвыплаты украинским беженцам с 2024 года: будут платить до 38,80 евро в неделю

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ірландія

Правительство Ирландии приняло решение о сокращении социальных выплат для украинских беженцев, прибывающих в страну и проживающих в предоставленном государством жилье. Теперь будут платить не 220 евро в неделю, а 38,80 евро в неделю. Изменения вступят в силу в начале 2024 года.

Об этом сообщает RTE, передает Цензор.НЕТ.

Правительство также приняло решение ограничить период предоставления государственного жилья беженцам, прибывающим в страну – до 90 дней. В то же время отмечается, что они смогут получать большую помощь, если переедут из государственного жилья.

Отмечается, что родители детей, проживающих в предоставленном государством жилье, продолжат получать полную ежемесячную выплату детской помощи в размере 140 евро.

Изменения вступят в силу в начале 2024 года.

Читайте также: В Ирландии готовятся существенно сократить выплаты украинским беженцам

Кроме этого, будет усилена работа по поощрению проживающих в Ирландии украинцев к поиску работы. Департамент социальной защиты населения проведет собеседования с украинскими получателями социальной помощи с целью подобрать для них рабочие места, пишет издание.

Законное право украинских детей поступать в местные школы не изменится. То же касается и медицинских карт.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что в стране остаются 80 тысяч украинцев. В общей сложности в Ирландии проживает 5,3 млн жителей. Объявленные изменения не будут касаться украинцев, которые уже проживают в государственном жилье.

Также читайте: Ирландия хочет обязать украинских беженцев платить за жилье
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Топ комментарии
+7
Работать не пробовали?
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13.12.2023 09:38
+4
Знаю Іт-шників, які уккатали в Ірландію, отримують ці 220 євро і працюють собі... Купа фоток з пабів у фейсбуку...
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13.12.2023 09:40
+4
Стран много, а жизнь одна. Каждый сам решает как ему жить. Я ребят айтишников не осуждаю. Уехали и уехали.
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13.12.2023 09:51
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Работать не пробовали?
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13.12.2023 09:38 Ответить
Знаю Іт-шників, які уккатали в Ірландію, отримують ці 220 євро і працюють собі... Купа фоток з пабів у фейсбуку...
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13.12.2023 09:40 Ответить
Ну красавчики. Да и от халявы не вижу смысла отказываться. дают - бери, бьют - беги
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13.12.2023 09:42 Ответить
8 грудня загинув ірландський доброволець...
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13.12.2023 09:45 Ответить
Стран много, а жизнь одна. Каждый сам решает как ему жить. Я ребят айтишников не осуждаю. Уехали и уехали.
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13.12.2023 09:51 Ответить
Це ментальність совка: нащо працювати коли дають по 300 євро на тиждень. Чув таке, не знаю чи правда.
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13.12.2023 09:49 Ответить
220 на тиждень.
З нового року буде 232
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13.12.2023 09:50 Ответить
Мені відомий випадок: жінка з дитиною дошкільням, прожила в палаточному містечку 2 місяці. Електрики там не було. Перебралась в Британію. Для декого проблема знайти роботу, бо недостатнє знання мови і нема на кого покинути дітей. Те саме пенсіонерам. Не кожен може фізично працювати і освоїти нову професію.
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13.12.2023 09:57 Ответить
Пенсія взагалі не самий кращий час починати нове життя
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13.12.2023 10:05 Ответить
А не простіше нікуди не їхати і сидіти в Україні?
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13.12.2023 10:48 Ответить
Як кому. Знайомі з Сєверодонецька, вже другий рік в готелі, в Луцьку, живуть. Їхні родичі, з околиці Миколаєва, після того, як сусідній будинок зрівняло з землею, приїхали на 2 місяці, і назад повернулись.
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13.12.2023 11:42 Ответить
Я не задавав такого запитання. Я запитав те шо запитав. Читайте уважніше
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13.12.2023 11:45 Ответить
А причем тут в вашем списке пенсы? Им платят там ирландскую пенсию, которая даже больше выплат по безработице и ничего от них не требуют.
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06.01.2024 00:53 Ответить
а палестинським?
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13.12.2023 09:46 Ответить
У них 38
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13.12.2023 09:47 Ответить
Судячи з деяких фото що публікуються нашими біженцями у сторіс в інстаграмі та фейсбук для деяких українців війна тільки покращила життя. На фото в пабах, музеях, щасливі такі...
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13.12.2023 10:11 Ответить
заробітчанам прийдеться повертатися та працювати в Італію? Ганьба Ірландцям!
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13.12.2023 10:35 Ответить
А чого ганьба?
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13.12.2023 10:47 Ответить
Ну це десь мінімалка в Україні
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13.12.2023 10:46 Ответить
 
 