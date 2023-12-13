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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Луганск (3136) оккупация (9519) Лысогор Артем (14)

Оккупанты устанавливают на улицах Луганска камеры с системой распознавания лиц

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

камера,спостереження

Для усиления контроля за "подозрительным" населением россияне ввели на улицах временно захваченного Луганска сети видеонаблюдения.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"В Луганске россияне начали устанавливать камеры видеонаблюдения с возможностью распознавания лица. Такими системами обустроены крупные города России, что позволяет ФСБ держать население под тотальным контролем", - написал он в телеграмме.

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Лисогор отметил, что с помощью такой системы можно установить не только пол и возраст, но личность человека.

Также он рассказал, что в Рубежном оккупационные власти организовали дополнительные патрули, надеясь таким образом выловить своих дезертиров, а также проверяют гражданское население.

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Выявляют мужчин, пригодных к фронту. Также в городе роддом оккупанты перестраивают под военный госпиталь.
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До чего в луганду техника дошла
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13.12.2023 11:09 Ответить
Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"У Луганську росіяни почали встановлювати камери відеоспостереження із можливістю розпізнавання обличчя. Такими системами облаштовані великі міста рф, що дозволяє фсб тримати населення під тотальним контролем", - написав він у телеграмі. Джерело: https://censor.net/ua/n3461259

отєто н...я собі, корея,кітай,японія,штати,канада та купа європейских країн де воно вже давно стоїть .
У китаї навіть ІІ частково управляє багатьма з них.
Артемка або як вчора народився, або для стада марафону новину з дупи виковирює.
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13.12.2023 11:15 Ответить
Звідки там обличчя?морди самі
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13.12.2023 11:15 Ответить
Розпізнавання капюшона або кепки з темними окулярами.
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13.12.2023 11:17 Ответить
полювання на відьом
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13.12.2023 11:25 Ответить
 
 