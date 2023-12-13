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Новости За рубежом
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На саммите в Брюсселе Евросоюз должен разрешить начало переговоров с Украиной о вступлении – заявление премьер-министров Эстонии и Финляндии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

каллас,орпо

На саммите Евросовета в Брюсселе лидеры стран-членов ЕС должны одобрить финансовую и военную поддержку Украины и разрешить начало переговоров с Киевом о вступлении Украины в Евросоюз.

Об этом говорится в совместной колонке для Politico премьер-министров Эстонии Каи Каллас и Финляндии Петтери Орпо, передает Цензор.НЕТ.

"В то время, как мы на этой неделе собираемся на заседание Европейского совета, решительная демонстрация непоколебимой долгосрочной поддержки Украины имеет первостепенное значение. Мир смотрит на нас, и в этот критический момент наши действия должны отражать наши слова. Этот момент требует, чтобы наше непреклонное обязательство соответствовало нашему обещанию "столько, сколько потребуется".

Ответ Европы пошлет сигналы через Атлантику нашим друзьям в Украине, а также России — сигнал о том, что мы готовы к длительной фазе войны и что мы не устанем первыми. Таким образом, крайне важно, чтобы Евросовет подтвердил текущую мощную финансовую и военную поддержку и решил начать переговоры о вступлении с Украиной, тем самым подчеркивая нашу решительную преданность европейскому будущему", - подчеркнули они.

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По словам Каллас и Орпо, Евросоюз должен продолжать помогать Украине защищаться.

"История будет судить нас по действиям, которые мы предпринимаем сейчас. Вопрос состоит в том, позволим ли мы агрессии окупиться, или сохраним свой курс и обеспечим победу свободы", - добавили они.
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Це все зрозуміло, але, що на це каже начальник "транспортного цеху" товариш Орбан?!
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13.12.2023 11:13 Ответить
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит ЕС «совершить ошибку и начать переговоры с Киевом о вступлении Украины в союз».
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13.12.2023 11:18 Ответить
Нас могут полностью оккупировать и годами убивать а эти дегенераты обсуждают мифические вступления во время войны.
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13.12.2023 13:25 Ответить
 
 