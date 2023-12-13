РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13272 посетителя онлайн
Новости ЭкономикаОбщество
1 890 43
энергетика (2036) Тарифы на электроэнергию (1906) Шмыгаль Денис (2327)

Шмыгаль призывает украинцев экономить электроэнергию

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

енергетика,електроенергія

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы из-за дефицита в энергосистеме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Шмыгаля.

"В результате похолодания и увеличения потребления электроэнергии в украинской энергосистеме наблюдается дефицит мощностей. Заслушал информацию о предпринятых шагах по стабилизации ситуации на заседании Антикризисного энергетического штаба", - отметил премьер.

По его словам, министр энергетики и руководители энергетических предприятий доложили о ходе возобновляемой кампании на объектах, запасах ресурсов и путях обеспечения покрытия спроса на электрическую энергию во время отопительного сезона.

"Есть решение ENTSO-E, благодаря которому Украина может импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии. Правительство создало необходимые механизмы, позволяющие частному бизнесу импортировать электрическую энергию. Нужно активно использовать эти инструменты", - добавил он.

Читайте: В результате падения обломков ракет поврежден ЛЭП в Днепровском районе Киева, обесточены частные дома

Он также акцентировал внимание на вопросе задолженности предприятий топливно-энергетического комплекса. По его словам, Минэнерго доложило о принятых мерах по стабилизации финансового состояния, подготовлены нормативные акты.

"Устойчивое прохождение отопительного сезона - одна из ключевых наших задач. Все ответственные получили задачи и поручения. В то же время каждый украинец может внести свой вклад в стабильность энергосистемы и экономить электроэнергию в пиковые часы. Слаженность и солидарность - наш ключ к успешному преодолению вызовов зимы", - написал Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уровень потребления электроэнергии несколько снизился, дефицит не прогнозируется, - "Укрэнерго"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Ми економимо, а ви? От на#єра мені зараз смі#уйочки за 27 млн грн? Усім смішно?
показать весь комментарий
13.12.2023 11:20
+13
цікаво, і хто ж то боргує вам за електрику - приватні домогосподарства яким відключать моментально якщо не сплатив вчасно, чи може комерція, яка взагалі наперед платить?
у Шурми спитайте, кому він млн перераховує
показать весь комментарий
13.12.2023 11:21
+9
Не хочете в Києві вимкнути оту ниворічну ілюмінацію на ВДНГ??? Буковель не хоче економити???Нічні клуби, ковзанки???????? 😡😡😡😡😡😡😡Ми й так економимо бо дорого!
показать весь комментарий
13.12.2023 11:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!
показать весь комментарий
13.12.2023 11:19 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2023 11:19 Ответить
Ми економимо, а ви? От на#єра мені зараз смі#уйочки за 27 млн грн? Усім смішно?
показать весь комментарий
13.12.2023 11:20 Ответить
цікаво, і хто ж то боргує вам за електрику - приватні домогосподарства яким відключать моментально якщо не сплатив вчасно, чи може комерція, яка взагалі наперед платить?
у Шурми спитайте, кому він млн перераховує
показать весь комментарий
13.12.2023 11:21 Ответить
Шлыш ты шморгаль, "Тихий вечер" сам себя не посмотрит. И вообще где сериал про Паравознюка, а то я уже что-то заждался и пришлось смотреть "слово посона"
показать весь комментарий
13.12.2023 11:21 Ответить
Не хочете в Києві вимкнути оту ниворічну ілюмінацію на ВДНГ??? Буковель не хоче економити???Нічні клуби, ковзанки???????? 😡😡😡😡😡😡😡Ми й так економимо бо дорого!
показать весь комментарий
13.12.2023 11:22 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2023 11:27 Ответить
Блiн, як наркоша не розбився. Чи то фотосесiя?
показать весь комментарий
13.12.2023 11:30 Ответить
Так, ці дві фотки зроблені в фотостудії Україна
показать весь комментарий
13.12.2023 11:32 Ответить
Так ще й платимо тарифом за отi хотелки.
показать весь комментарий
13.12.2023 11:34 Ответить
Може повернутись до веерних відключень по 2 години ? Бо волання про економію - це ферня в постсовковому просторі , де розуміння ДІСЦІПЛИНИ знищено
показать весь комментарий
13.12.2023 11:26 Ответить
то відключай у себе в словаччині чи де ти там здриснула
показать весь комментарий
13.12.2023 11:50 Ответить
Так Словаччіна і віддае електроенергію Україні , якщо ти не в курсі
показать весь комментарий
13.12.2023 12:43 Ответить
не віддає а продає
я кажу що ти б йшла зі своїми порадами із словаччини сидіти без електрики по 2 години
показать весь комментарий
13.12.2023 12:46 Ответить
Ми по 4 години 4 рази на добу сиділи, а коли й по 6 годин 2 рази на добу. При тому, що місто не газифіковане, плити електричні. І ще оті "блатні" мережі, котрі й не знали, що таке сидіти без світла . Так що, кому війна, а кому й не війна зовсім.
показать весь комментарий
13.12.2023 11:50 Ответить
Так, я знаю. 4 години - це забагато
показать весь комментарий
13.12.2023 12:41 Ответить
Заклики - можуть починати діяти, коли їх почне виконувати той хто до них закликає і покаже наглядний приклад
показать весь комментарий
13.12.2023 11:29 Ответить
Шмыгаль, пройдись вечером по Пассажу в Киеве - ты просто офигеешь.
Экономия аж светится!!!

Зайди на площадь Франка, там Киевэнерго тоже "экономит" - все здание светится.
показать весь комментарий
13.12.2023 11:31 Ответить
За наш щот.
показать весь комментарий
13.12.2023 11:35 Ответить
як саме ти визначив що за твій рахунок??, підприємці платять за ее 6 грн. а ти 2,6, для ахметова немає ніякого смислу постачати тобі ее
показать весь комментарий
13.12.2023 11:47 Ответить
да оно лишь бы вякнуть
показать весь комментарий
13.12.2023 13:21 Ответить
а народ України закликає ахметовську гниду бившого директора ДТЕК націоналізувати вкрадені гандоном ахметовим електростанції та створену олігархом енергетичну монополію і вивставити на чесний не ахметівький аукціон
показать весь комментарий
13.12.2023 11:38 Ответить
Да конечно,что тогда маркеты,к которым никогда не ходит податкова с проверками,снаружи светятся вечерами,как новогодние елки.
показать весь комментарий
13.12.2023 11:42 Ответить
не какой то дурачёк
показать весь комментарий
13.12.2023 11:45 Ответить
Я, українець, закликаю Шмигаля покаятися і добровільно здатися прокурору
показать весь комментарий
13.12.2023 11:46 Ответить
краще "самоліквідуватись", бо вони там всі пов'язані

не здивуюсь, якщо прокурор - кум чи сват, чи сусід просто
показать весь комментарий
13.12.2023 12:01 Ответить
Не хочу, щоб мій заклик мав кримінальний зміст.
Шмигаль може образитись і засудити вже мене
показать весь комментарий
13.12.2023 12:10 Ответить
по такой цене невозможно не экономить
показать весь комментарий
13.12.2023 13:20 Ответить
ага, https://vdng.ua/news/u-poshukakh-sviatkovoho-nastroiu-iak-ne-zahubytysia-v-zymovii-kraini-na-vdnh
показать весь комментарий
13.12.2023 11:47 Ответить
такое, он нас экономить энергию, мы его идти на хер,С-стабильность
показать весь комментарий
13.12.2023 11:56 Ответить
*******

з такими тарифами населення давно вже економить

треба дивитись статистику, хто саме і в яких регіонах споживає найбільше у пікові години
показать весь комментарий
13.12.2023 11:59 Ответить
А також воду і кисень.
показать весь комментарий
13.12.2023 12:18 Ответить
А газ?
показать весь комментарий
13.12.2023 12:47 Ответить
Економити мають у кого басейни з підігрівом, нормальна людина з достатком (спасибі ще поки не протягнули ноги) по-дурному паллити не буде.
показать весь комментарий
13.12.2023 12:47 Ответить
Я економлю як ніхто. Побувавши в окупації і багато часу в прифронтовій зоні, у нічний час зовсім не вмикаю світло, ходжу по квартирі і будинку без світла, випрацювалась якась така звичка. А моя сонячна електростанція видала за 2023 рік немалу кількість електроенергії, за яку "зелена" влада не заплатила жодної копійки. Виходить можна, робити "гоп-стоп" свого народу. Такого положення не було при жодному президенту.
показать весь комментарий
13.12.2023 12:47 Ответить
все что просит правительство- народ делает наоборот или не обращает внимания
показать весь комментарий
13.12.2023 13:19 Ответить
Куди шмигаль подів кошти на відбудову енергетичної системи, вони ж восени кричали, що все зремонтовано....скотини
показать весь комментарий
13.12.2023 13:36 Ответить
Как по мне, всем понятно, что отключений не избежать. После долгих поисков и сравнения различных брендов я приобрела Ecoflow в магазине Viatec https://viatec.ua/ru этот источник питания не только эффективен, но и компактен, что делает его отличным для использования в доме. Теперь, когда происходят отключения электроэнергии, я могу спокойно продолжать свои дела, не беспокоясь о перерывах в работе. Советую всем, кто ценит комфорт и надежность
показать весь комментарий
13.12.2023 14:33 Ответить
У великих містах все в рекламній ілюмінції, в Києві, перед Новим Роком - бум у саунах, що працють на електриці, а чувак із партії "безмежної влади бонявтіка" - ЗАКЛИКАЄ!!!
Імпотенти карнаваліні!
показать весь комментарий
13.12.2023 16:32 Ответить
 
 