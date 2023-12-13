Шмыгаль призывает украинцев экономить электроэнергию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы из-за дефицита в энергосистеме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Шмыгаля.

"В результате похолодания и увеличения потребления электроэнергии в украинской энергосистеме наблюдается дефицит мощностей. Заслушал информацию о предпринятых шагах по стабилизации ситуации на заседании Антикризисного энергетического штаба", - отметил премьер.

По его словам, министр энергетики и руководители энергетических предприятий доложили о ходе возобновляемой кампании на объектах, запасах ресурсов и путях обеспечения покрытия спроса на электрическую энергию во время отопительного сезона.

"Есть решение ENTSO-E, благодаря которому Украина может импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии. Правительство создало необходимые механизмы, позволяющие частному бизнесу импортировать электрическую энергию. Нужно активно использовать эти инструменты", - добавил он.

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Он также акцентировал внимание на вопросе задолженности предприятий топливно-энергетического комплекса. По его словам, Минэнерго доложило о принятых мерах по стабилизации финансового состояния, подготовлены нормативные акты.

"Устойчивое прохождение отопительного сезона - одна из ключевых наших задач. Все ответственные получили задачи и поручения. В то же время каждый украинец может внести свой вклад в стабильность энергосистемы и экономить электроэнергию в пиковые часы. Слаженность и солидарность - наш ключ к успешному преодолению вызовов зимы", - написал Шмыгаль.

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