Шмыгаль призывает украинцев экономить электроэнергию
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы из-за дефицита в энергосистеме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Шмыгаля.
"В результате похолодания и увеличения потребления электроэнергии в украинской энергосистеме наблюдается дефицит мощностей. Заслушал информацию о предпринятых шагах по стабилизации ситуации на заседании Антикризисного энергетического штаба", - отметил премьер.
По его словам, министр энергетики и руководители энергетических предприятий доложили о ходе возобновляемой кампании на объектах, запасах ресурсов и путях обеспечения покрытия спроса на электрическую энергию во время отопительного сезона.
"Есть решение ENTSO-E, благодаря которому Украина может импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии. Правительство создало необходимые механизмы, позволяющие частному бизнесу импортировать электрическую энергию. Нужно активно использовать эти инструменты", - добавил он.
Он также акцентировал внимание на вопросе задолженности предприятий топливно-энергетического комплекса. По его словам, Минэнерго доложило о принятых мерах по стабилизации финансового состояния, подготовлены нормативные акты.
"Устойчивое прохождение отопительного сезона - одна из ключевых наших задач. Все ответственные получили задачи и поручения. В то же время каждый украинец может внести свой вклад в стабильность энергосистемы и экономить электроэнергию в пиковые часы. Слаженность и солидарность - наш ключ к успешному преодолению вызовов зимы", - написал Шмыгаль.
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у Шурми спитайте, кому він млн перераховує
я кажу що ти б йшла зі своїми порадами із словаччини сидіти без електрики по 2 години
Экономия аж светится!!!
Зайди на площадь Франка, там Киевэнерго тоже "экономит" - все здание светится.
не здивуюсь, якщо прокурор - кум чи сват, чи сусід просто
Шмигаль може образитись і засудити вже мене
з такими тарифами населення давно вже економить
треба дивитись статистику, хто саме і в яких регіонах споживає найбільше у пікові години
Імпотенти карнаваліні!