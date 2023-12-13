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Новости Война в Украине
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Украинцы массово саботируют требования оккупационных администраций, - Центр национального сопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

паспорт

Украинцы на оккупированных территориях отказываются брать российские паспорта и отказываются выполнять требования оккупационных властей.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на политику принудительной паспортизации, в рамках которой враг угрожает украинцам за отсутствие красной макулатуры, большинство украинцев игнорируют инициативы оккупантов", - говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления отметили, что в настоящее время 60% до 70% украинцев на оккупированных территориях отказываются получать российские документы. При этом 80% автовладельцев на ВОТ отказывается ставить на свой автомобиль фейковые номера врага.

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люди брошенные нашей скотской доблестной властью пытаются выживать в оккупации и при этом сохранить верность государству Украина которое вместо того чтобы организовать защиту и вывоз людей из приграничных территорий молча вывозило своих ублюдков и барахло в европу а нам ложило в уши о невозможности и абсурдности начала войны!!!ублюдки даже не смогли организовать вывоз детских домов и интернатов,оставив совсем беспомощных малолетних украинцев сам на сам с выживанием в условиях оккупации!!страшно представить что пережили и переживают брошеные люди в оккупации!!!а вы мрази дерибаньте все что можно дальше!!!у всех виновных в этом должны быть самые суровые последствия включая пожизненые сроки с работой в шахтах!!!!
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13.12.2023 12:50 Ответить
 
 