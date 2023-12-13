1 595 1
Украинцы массово саботируют требования оккупационных администраций, - Центр национального сопротивления
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинцы на оккупированных территориях отказываются брать российские паспорта и отказываются выполнять требования оккупационных властей.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.
"Несмотря на политику принудительной паспортизации, в рамках которой враг угрожает украинцам за отсутствие красной макулатуры, большинство украинцев игнорируют инициативы оккупантов", - говорится в сообщении.
В Центре нацсопротивления отметили, что в настоящее время 60% до 70% украинцев на оккупированных территориях отказываются получать российские документы. При этом 80% автовладельцев на ВОТ отказывается ставить на свой автомобиль фейковые номера врага.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Влад 80947f19
показать весь комментарий13.12.2023 12:50 Ответить Мне нравится 4
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...