"Провал Путина не приведет к автоматической победе Украины", – фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечает, что важно продолжать поддержку Украины, поскольку поражение Путина не приведет к автоматической победе Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом она заявила в обращении в Европарламент.

Она отметила, что Финляндия стала членом НАТО, скоро в Альянс вступит и Швеция.

"Украина на пути к членству в ЕС. Кремль отстранил себя от западной экономики и инновационных систем, и стал зависим от Китая. Таким образом, Путин не только не достигает своих стратегических целей, но и наносит серьезные затраты своей стране.

Но мы все знаем, что провал Путина не приведет к автоматической победе Украины. Поскольку война затягивается, мы должны продемонстрировать, что значит "поддерживать Украину столько, сколько нужно", - говорится в сообщении.

По словам фон дер Ляен, Украина борется не только против окупантов, но и за Европу.

Читайте: На саммите в Брюсселе Евросоюз должен разрешить начало переговоров с Украиной о вступлении – заявление премьер-министров Эстонии и Финляндии