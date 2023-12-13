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"Провал Путина не приведет к автоматической победе Украины", – фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечает, что важно продолжать поддержку Украины, поскольку поражение Путина не приведет к автоматической победе Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом она заявила в обращении в Европарламент.

Она отметила, что Финляндия стала членом НАТО, скоро в Альянс вступит и Швеция.

"Украина на пути к членству в ЕС. Кремль отстранил себя от западной экономики и инновационных систем, и стал зависим от Китая. Таким образом, Путин не только не достигает своих стратегических целей, но и наносит серьезные затраты своей стране.

Но мы все знаем, что провал Путина не приведет к автоматической победе Украины. Поскольку война затягивается, мы должны продемонстрировать, что значит "поддерживать Украину столько, сколько нужно", - говорится в сообщении.

По словам фон дер Ляен, Украина борется не только против окупантов, но и за Европу.

Читайте: На саммите в Брюсселе Евросоюз должен разрешить начало переговоров с Украиной о вступлении – заявление премьер-министров Эстонии и Финляндии
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Топ комментарии
+9
Кремль усунув себе з західної економіки ..." - точно ? А скільки нафти , через туреччину продає ? Хоч і не напряму , а скільки всього раша у заходу купує ...?!
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13.12.2023 13:31
+7
Який «провал путіна»,про що ви?
Там результат процентів 78 вже готовий.Можна і 99 зробити,але дуже підозріло виглядатиме.
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13.12.2023 13:32
+6
Понтовик має армію, яка без проблем розбила б європейські армії. Якби не Україна. Я без іронії.
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13.12.2023 13:41
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Кремль усунув себе з західної економіки ..." - точно ? А скільки нафти , через туреччину продає ? Хоч і не напряму , а скільки всього раша у заходу купує ...?!
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13.12.2023 13:31 Ответить
На ембарго яєць не стало(
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13.12.2023 13:35 Ответить
За два роки обсяги контактів кацапів з ЄС зменшилися на порядок. Це факт. Але ще багато чого лишається. Це теж факт. Як, наприклад, транзит кацапського газу через Україну в ЄС.
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13.12.2023 13:40 Ответить
Читайте вище - "обсяги контактів" може і зменшилист , а обсяг західного імпорту в кацапів , майже не зменшився
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13.12.2023 13:43 Ответить
Який «провал путіна»,про що ви?
Там результат процентів 78 вже готовий.Можна і 99 зробити,але дуже підозріло виглядатиме.
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13.12.2023 13:32 Ответить
ла ла ла
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13.12.2023 13:33 Ответить
Европе давно не хватало идеологического угара. Когда-то надо было расшевелить этот сонный дом престарелых.
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13.12.2023 13:37 Ответить
Америка тоже сцится от России. Благодаря Голливуду и сотням фильмам об ядерном апокалипсисе-американские граждане насмотревшись их-стали сцикунами и очень бояться российского гопника когда и ослу понятно что он никогда не применит ЯО по США. Последний Фильм Опенгеймер-о том-же:воспитывать в некогда смелых и свободных американцах -воспитывать неадекватный страх перед любой страной обладающей АО
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13.12.2023 13:46 Ответить
імпотенти з баблом злякались вуличного забіякк понтовика .. пройде час історія розставе на місця хто і що
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13.12.2023 13:38 Ответить
Вы забыли вторую мировую? Европа была полностью захвачена Гитлером за три месяца. Тогда объездить все города за такой срок было проблематично.
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13.12.2023 13:41 Ответить
Понтовик має армію, яка без проблем розбила б європейські армії. Якби не Україна. Я без іронії.
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13.12.2023 13:41 Ответить
Ніхто не воює м'ясом, крім орків і нас. Як тільки перший мразійський ванька перейшов би кордон Європи, томагавки розхерачили б у попіл центри прийняття рішень в мразії. Не тіште себе квартальними казочками.
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13.12.2023 13:50 Ответить
********* томагавком бункер під горою на уралі
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13.12.2023 15:06 Ответить
Я вас прошу, це ж не ***** власноруч літаки водить і ракети запускає. Вибити середню ланку і хай собі сидить в тому бункері.
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13.12.2023 15:48 Ответить
тоді краще трубу у сибіру
тоді паРаша ріпу їсти буде
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13.12.2023 15:52 Ответить
Буде ще дорожче нафту продавати і мати ще більші бариші.
Поки не будуть ******* військові цілі нарасісі в синій попіл, війна триватиме.
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13.12.2023 15:55 Ответить
як без труби нафту продавати?
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13.12.2023 16:29 Ответить
Китайози з індусами в руцях переноситимуть якщо треба. За пачку мівіни.
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13.12.2023 16:39 Ответить
ля-ля-ля
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13.12.2023 13:40 Ответить
А що таке "перемога України"? Пані Урсула десь вже говорила про це, я пропустив?
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13.12.2023 13:43 Ответить
пропустил? посмотри видосы про "Киев за три дня". по моему "перемога України" уже в этом. например если бы ты в школе не был чуханом, и дал в рыло10 класснику, а сам был в 5м, тебя бы уважали.
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13.12.2023 13:52 Ответить
Воєнний злочинець - прутін ( в миру знаний, як - *****) повинен сидіти на лаві підсудних у ГААЗІ, за особисті злочини, скоєні ще з 1996 року!!
Але чомусь з ним, керівництво Західних країни, продовжую сюсюкатися… і прямо в десна облизуватися! З убивцею, сотень тисяч людей на Планеті, спілкуються представники цих УБИТИХ!!
Маразм ліліпутів від політики!

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13.12.2023 13:44 Ответить
Только развал рф -- это победа Украины.
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13.12.2023 13:47 Ответить
Подобные заявление Украина выслушивает уже два года и отключение SWIFT и санкции из ада и дефолт РФ. Это работа такая у политиков, ничего не делать или делать ничего не значащие заявления, а на геноцид украинского народа им наплевать.
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13.12.2023 14:02 Ответить
Та скільки ж нам бути на шляху? Чи ви смієтесь над Україною. Шо це морква для віслюка? Якась кідарастічна гра у півника і квочечку
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13.12.2023 14:06 Ответить
Сто раз тебе говорил Урсула---всё наоборот там на кацапии. А ты за своё опять. Иначе тебе стоило сказать. ,,Даже если Украина победит---то и это НЕ приведёт к провалу путина!,, Ведь он всего лишь верхушка айсберга, и делает и говорит то что весь остальной айсберг хочет или требует. И там так было веками. При царях. Они там вектор не меняют. Иди знай---может и правильно.
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13.12.2023 14:42 Ответить
провал путіна можливий тільки у вічко сортира
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13.12.2023 15:08 Ответить
Треба розуміти що є Путін і є путинята це наближені до нього люди
Тому звісно як здохне Путін швидкої перемоги не може бути (,може він і вже здох) а керують путинята
А що вважати перемогою?
Це повернення під контроль всіх земель 1991 року які міжнародно визнані за Україною
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13.12.2023 18:39 Ответить
А ДАВАЙТЕ ВСЕМ МИРОМ ПРОЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ С ОДНИМ СУЩЕСТВОМ !!!???
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14.01.2024 08:31 Ответить
 
 