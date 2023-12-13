"Провал Путина не приведет к автоматической победе Украины", – фон дер Ляйен
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечает, что важно продолжать поддержку Украины, поскольку поражение Путина не приведет к автоматической победе Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом она заявила в обращении в Европарламент.
Она отметила, что Финляндия стала членом НАТО, скоро в Альянс вступит и Швеция.
"Украина на пути к членству в ЕС. Кремль отстранил себя от западной экономики и инновационных систем, и стал зависим от Китая. Таким образом, Путин не только не достигает своих стратегических целей, но и наносит серьезные затраты своей стране.
Но мы все знаем, что провал Путина не приведет к автоматической победе Украины. Поскольку война затягивается, мы должны продемонстрировать, что значит "поддерживать Украину столько, сколько нужно", - говорится в сообщении.
По словам фон дер Ляен, Украина борется не только против окупантов, но и за Европу.
Пожалуйста, подождите...
Там результат процентів 78 вже готовий.Можна і 99 зробити,але дуже підозріло виглядатиме.
тоді паРаша ріпу їсти буде
Поки не будуть ******* військові цілі нарасісі в синій попіл, війна триватиме.
Але чомусь з ним, керівництво Західних країни, продовжую сюсюкатися… і прямо в десна облизуватися! З убивцею, сотень тисяч людей на Планеті, спілкуються представники цих УБИТИХ!!
Маразм ліліпутів від політики!
Тому звісно як здохне Путін швидкої перемоги не може бути (,може він і вже здох) а керують путинята
А що вважати перемогою?
Це повернення під контроль всіх земель 1991 року які міжнародно визнані за Україною