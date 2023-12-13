Вторую систему Patriot Германия передаст Украине до конца года, - Шольц
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Германия в этом месяце передаст Украине вторую систему ПВО Patriot.
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц депутатам Бундестага в среду в "правительственном заявлении" перед началом Европейского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он назвал войну РФ против Украины центральным политико-безопасным вызовом Европейскому континенту. В то же время он отметил роль Германии в укреплении украинской ПВО, которая этой зимой гораздо лучше может защищать страну от российских ракет и дронов. Шольц упомянул переданные Германией САУ Gepard, системы Iris-T и Patriot.
"Вторая система ПВО Patriot из Германии начнет выполнять задачи в Украине еще в этом году", – заявил канцлер.
Глава немецкого правительства поблагодарил своего министра обороны Бориса Писториуса, который во время недавнего визита в Киев пообещал передать дополнительные Iris-T, противодронные системы и сенсоры. Он также назвал в числе передаваемого в рамках зимнего пакета помощи, БМП, боеприпасы, зимнюю одежду для солдат и генераторы. Это все то, в чем Украина нуждается больше всего и немедленно, отметил Шольц.
Он проинформировал о только что принятом решении сохранить на обещанном уровне - 8 млрд евро - прямую военную помощь Украине в следующем году.
Канцлер добавил, что каждый день не перестает удивляться тому, что делают украинские солдаты.
Пожалуйста, подождите...
Діло муттер Робінтроп- Меркель живе- багато гарних заяв, а на ділі саботаж. Подвійні стандарти Німеччини були та е
Просила НАТО про підтримку своїми літаками- відмовили.
Зараз просить тільки зброю- ППО,»ракети довгої дії», та літаки.
Як «дае Німетчина» ми бачим.
Про Тауруси взагалі мовчать!
Чекають, що «саме разсмоктеться»? Чи того момента коли кацапськи танки «будуть під Берліном» ?
Я б теж був вражений стрибками з вишки у басейн, в котрий за вправні стрибки обіцяють (потім) налити води!
А США взагалі чого боятися? Від нелегалів-мексиканців петріотами відбиватися?
тільки не треба "війна в Європі буде дорожче" . Коли та війна туди прийде?
Але за фактом, для кого вся та армія разом із ППО в ЄС? Від фашистів, іранців, китайців? Все будувалося і робилося для оборони від вторгнення СРСР/Росії. Ну а зараз ніби закладена мета виконується та ще й на чужій території.
То якого хріна зброєю не допомагати?
А коли почнете постачати наступальну, бо ж шоломами війни не виграються?!
Vielen Dank, Herr Scholz, und durch Sie an ganz Deutschland.