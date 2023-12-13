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ПВО (1489) Шольц Олаф (551) Patriot (95)

Вторую систему Patriot Германия передаст Украине до конца года, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

patriot

Германия в этом месяце передаст Украине вторую систему ПВО Patriot.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц депутатам Бундестага в среду в "правительственном заявлении" перед началом Европейского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он назвал войну РФ против Украины центральным политико-безопасным вызовом Европейскому континенту. В то же время он отметил роль Германии в укреплении украинской ПВО, которая этой зимой гораздо лучше может защищать страну от российских ракет и дронов. Шольц упомянул переданные Германией САУ Gepard, системы Iris-T и Patriot.

"Вторая система ПВО Patriot из Германии начнет выполнять задачи в Украине еще в этом году", – заявил канцлер.

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Глава немецкого правительства поблагодарил своего министра обороны Бориса Писториуса, который во время недавнего визита в Киев пообещал передать дополнительные Iris-T, противодронные системы и сенсоры. Он также назвал в числе передаваемого в рамках зимнего пакета помощи, БМП, боеприпасы, зимнюю одежду для солдат и генераторы. Это все то, в чем Украина нуждается больше всего и немедленно, отметил Шольц.

Он проинформировал о только что принятом решении сохранить на обещанном уровне - 8 млрд евро - прямую военную помощь Украине в следующем году.

Канцлер добавил, что каждый день не перестает удивляться тому, что делают украинские солдаты.
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Топ комментарии
+8
Якщо задатись питанням що нам винна Німеччина і що надала, а також згадати як ми готувались до війни під час війни з 2014 року, то тут питань більше до нас самих ...
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13.12.2023 16:08
+7
Danke schon !
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13.12.2023 15:57
+6
Дякуємо, друзі.
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13.12.2023 15:49
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13.12.2023 15:37 Ответить
З такими темпами допомоги від Шольця війна України може тривати десятиріччями…

Діло муттер Робінтроп- Меркель живе- багато гарних заяв, а на ділі саботаж. Подвійні стандарти Німеччини були та е
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13.12.2023 15:57 Ответить
Україні «благае» Захід закрити небо з 2014 року!!!
Просила НАТО про підтримку своїми літаками- відмовили.
Зараз просить тільки зброю- ППО,»ракети довгої дії», та літаки.

Як «дае Німетчина» ми бачим.
Про Тауруси взагалі мовчать!

Чекають, що «саме разсмоктеться»? Чи того момента коли кацапськи танки «будуть під Берліном» ?
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13.12.2023 16:07 Ответить
Якщо задатись питанням що нам винна Німеччина і що надала, а також згадати як ми готувались до війни під час війни з 2014 року, то тут питань більше до нас самих ...
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13.12.2023 16:08 Ответить
А якщо згадати, що нам винна Німеччина із 40-х років, то їм пахати на нас, не перепахати.
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13.12.2023 16:30 Ответить
Якийсь совковий менталітет, всі нам винні на багато поколінь, тільки ми нікому не винні, совок нікого не пригнічував, не знищував, не депортував, не гноїв в лагерях, не вів агресорських війн ... А наші родичі в цьому не брали участі ... Тоді хто це все робив?
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13.12.2023 17:19 Ответить
Канцлер додав, що щодня не перестає бути враженим від того, що роблять українські солдати

Я б теж був вражений стрибками з вишки у басейн, в котрий за вправні стрибки обіцяють (потім) налити води!
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13.12.2023 15:37 Ответить
Данке,лібе дойче фройнде)
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13.12.2023 15:39 Ответить
Уже могли б, що ЄС і що США передавати ППО з тих, що стоять у них у військах. Якщо Росія не завоює Україну, то на Європу точно нападати не буде.

А США взагалі чого боятися? Від нелегалів-мексиканців петріотами відбиватися?
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13.12.2023 15:40 Ответить
Обдумайте фактор грошей: нема дурних дарувати нам безкоштовно петріоти й ракети до них.

тільки не треба "війна в Європі буде дорожче" . Коли та війна туди прийде?
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13.12.2023 16:11 Ответить
Згоден

Але за фактом, для кого вся та армія разом із ППО в ЄС? Від фашистів, іранців, китайців? Все будувалося і робилося для оборони від вторгнення СРСР/Росії. Ну а зараз ніби закладена мета виконується та ще й на чужій території.

То якого хріна зброєю не допомагати?
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13.12.2023 16:20 Ответить
Дякуємо, друзі.
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13.12.2023 15:49 Ответить
За оборонну зброю велике спасибі!

А коли почнете постачати наступальну, бо ж шоломами війни не виграються?!
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13.12.2023 15:50 Ответить
Danke schon !
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13.12.2023 15:57 Ответить
А може, треба нанести удар у відповідь... а,... дороги, Йермак, тататаров...всі заважають! Бубочка " не прічом"...
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13.12.2023 16:02 Ответить
Раз концлер говорит до конца года значит уже зашла в Украину.
Vielen Dank, Herr Scholz, und durch Sie an ganz Deutschland.
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13.12.2023 16:18 Ответить
какого гада ?
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13.12.2023 16:53 Ответить
 
 