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Еврокомиссия решила задержать выделение Венгрии 10 млрд евро, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єс,єк,єврокомісія

Европейская комиссия пока не будет выделять Венгрии 10 миллиардов евро. Она ждет последнего шага со стороны Будапешта, чтобы разблокировать доступ страны к миллиардам евро, замороженным после того, как премьер-министр Виктор Орбан нанес ущерб демократической системе сдерживаний и противовесов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Европейская комиссия заявила, что последние судебные реформы Венгрии должны сначала быть опубликованы в официальном журнале страны, чтобы они вступили в силу, что позволит разморозить до 10 млрд евро помощи развития Будапешта из общего бюджета блока.

Блок надеялся, что разблокировка денег поможет повлиять на премьер-министра Виктора Орбана. Но его старший помощник потребовал сумму до 30 млрд евро в заявлении для Bloomberg.

Еврокомиссия отреагировала дальнейшим повышением ставок, поскольку ЕС вовлечен в борьбу с Венгрией что углубляется из-за поддержки Украины, на которую Орбан грозится наложить вето на саммите лидеров блока в Брюсселе 14-15 декабря.

Читайте: Еврокомиссия 13 декабря разморозит €10 млрд для Венгрии, - СМИ
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Топ комментарии
+18
)(уйло утешит друга-выпишет ему пару миллионов в личное пользование,а простые ****** пусть уже у Орбана сосут.
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13.12.2023 15:43
+12
Это вместо 30ти, который просит орбан, может остальная Европа проснётся и шантажистов не будет терпеть.
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13.12.2023 15:34
+8
Просто Охєрбан слухав програму салавйова,де той казав,що кордон між расієй і вєнґрієй будєт очєнь еканамічєскі вигадєн абоєм))
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13.12.2023 15:41
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13.12.2023 15:34 Ответить
Хтось в ЄС таки має залізні яйця ?
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13.12.2023 15:41 Ответить
а ще щоб вытьок як завжди не наэб...ал

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13.12.2023 16:03 Ответить
Краще використовувати картинки з українською мовою . На заздрість московитам Шоб вони усі до кобзону пошли
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13.12.2023 16:22 Ответить
... або хтось "розігрує" орбана, щоб його руками не пустити Україну. Подивимось на реакцію мадярів
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13.12.2023 16:10 Ответить
До чого ж тут якийсь закон, чи то про мову, чи ще про щось, що прийме Україна із забаганок орбана?? Так цю ворожу @аволоч не зупинити?Тут у нього напевно багато чого і продажна політична проституція, і шантаж, мародерство на війні без честі, і совісті, путінське бабло, обіцяне Закарпаття після путінської перемоги, все буде ним робитись для ослаблення, падіння, знищення України, ненависть до українців з нього аж пре і Світ це бачить, і мовчить, і терпить? ЧОМУ??? Як з таким @айном можна бути в одній організації , тим більше у військовій-НАТО?
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14.12.2023 11:41 Ответить
Это вместо 30ти, который просит орбан, может остальная Европа проснётся и шантажистов не будет терпеть.
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13.12.2023 15:34 Ответить
)(уйло утешит друга-выпишет ему пару миллионов в личное пользование,а простые ****** пусть уже у Орбана сосут.
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13.12.2023 15:43 Ответить
Так сьогодні середа.
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13.12.2023 15:47 Ответить
А шо,по середам у Орбана целібат?
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13.12.2023 15:55 Ответить
Це мем такий. It is Wednesday, my dudes
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13.12.2023 16:16 Ответить
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13.12.2023 16:20 Ответить
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13.12.2023 16:10 Ответить
Карма вона така ))
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13.12.2023 15:35 Ответить
Але ж нам то від того не легше...
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13.12.2023 15:39 Ответить
Це все на перспективу. Тобто повинно бути розуміння, що робиш каку іншим, отримаєш у відповідь можливо ще більшу, так і працює карма )) І це в даному випадку торкається не тільки самого Орбана, це відгрібає вся країна. Ви вибрали політика, він порушує правила і норми, відповідайте за це всі, наступного разу думайте кого вибираєте. Так і діє демократія - вибрати можно любого, а страждати за його вчинки будуть всі виборці )) У нас це так само, вибрали - маємо ...
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13.12.2023 15:46 Ответить
Трохи спустять "вялічіє" роздуте деяких Угорців.
Особисто Орбану пох7й бо він вже "заробив" собі на заможне життя але на вибори може вплинути потім.
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13.12.2023 15:39 Ответить
заробив на заможне життя та чашку чаю...
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13.12.2023 15:48 Ответить
Це якась угрофобія просто!
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13.12.2023 15:40 Ответить
И это правильно. Вечером деньги - утром стулья, утром деньги - вечером стулья. Но вопрос стоит не том, читал-ли этот мадьярский толстый дрыщ 12 стульев, а умеет-ли он вообще читать.
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13.12.2023 15:41 Ответить
Та він читає шифрограми з кремля.
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13.12.2023 15:44 Ответить
Просто Охєрбан слухав програму салавйова,де той казав,що кордон між расієй і вєнґрієй будєт очєнь еканамічєскі вигадєн абоєм))
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13.12.2023 15:41 Ответить
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13.12.2023 15:51 Ответить
Тільки такі методи розуміє орбан ,а як би ще Україна підняла ціну за транспортування трубопроводами російської нафти і газу може і порозумнішав.
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13.12.2023 16:09 Ответить
Допистелся
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13.12.2023 16:19 Ответить
можливо лише тепер мадяр "вйорбан" зрозуміє, що не варто йому гнати на Україну політику куйла, але жити народу Угорщини , на європейські гроші???Хоча не виключено.що 3,14дерація.чи то куйло запропонуютьорбану трохи більше...?x/зн
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13.12.2023 16:39 Ответить
один Вітьок колись від Меркельші 3 мішки єврів захотів, Анжелка до ***** відправила. хоч би й цей до ***** позичати неподався..
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13.12.2023 16:44 Ответить
А можно так - утром стулья, а вечером - деньги?
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13.12.2023 17:36 Ответить
Можно. Но орбана в Ухту -- впірьод.
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13.12.2023 19:07 Ответить
эти 10млрд в виде оружия для Украины принесли бы ЕС гораздо больше пользы для ЕС.
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13.12.2023 18:09 Ответить
 
 