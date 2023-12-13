Первые абоненты начали сообщать о возобновлении работы "Киевстара"
Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии
У некоторых пользователей снова начал работать "Киевстар".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
Отмечается, что сообщения об этом начали появляться в социальных сетях.
В частности, о постепенном возобновлении связи сообщают в Виннице, Днепре, Запорожье, Львове, Харькове, Киеве, Кривом Роге и Николаеве.
В Одессе и области "Киевстар" пока не работает.
Пользователи советуют перезагрузить телефон тем, у кого связь пока не появилась.
Информацию о возобновлении связи подтверждают в "Киевстаре".
В частности, B2C-директор в "Киевстар" Татьяна Лукинюк в 18:00 сообщила о включении голосовой связи.
"Мы в эфире. Пока голос. Почти всюду", - подчеркнула СЕО компании.
Напомним, утром 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.
В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке. СБУ ведет расследование.
Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ.
Пожалуйста, подождите...
Багато у кого по 2 оператора
Можу тобі тільки побажати такі ж обставини, через які в мене виникла заборгованість.
це Арахамия и Ермак?
арахамия заявил - что русские постоянно уезжали, чтобы обсудить результаты переговоров
а он, звонил по whatsup
вот и вся спецсвязь
наверняка она есть, только он понятия не имеет, и не умеет пользоваться
при этом смеясь с русских
а русские зная место и время, точно ничего не перехватывали, и не внедряли в телефон арахамии
https://youtu.be/6lt4E0DiJts?t=1359
если корона не мешает, то откроете ссылку, и послушаете арахамию 10 секунд,
как он созванивался с Киевом, будучи на переговорах про мир или войну
он сказал, что связывался с Киевом по whatsup
как он связывался, по вашей информации?
неужели наврал...
«Я думаю, что роль кибербезопасности немного преувеличена. О ней много говорят, но по факту привести каких-то реальных кейсов киберугроз мало кто может. Приведу простой пример. Когда мы пришли в Офис президента, IT-команда показала дашборды с тысячью атак в день, перегрузкой сайтов и тд. Через две недели мы их уволили, и ничего не происходило на протяжении нескольких месяцев, пока мы собирали новую команду».
іноді інші потреби, підмінити дані, або збір секретних даних
тобто це не відразу помітиш
https://youtu.be/6lt4E0DiJts?t=1359
первый день войны, переговоры о мире или войне,
русские кудато ездят, чтобы доложить руководству,
не понимают, что есть whatsup и можно просто выйти в коридор и позвонить
решается вопрос войны, известно место, время, кто на переговорах
и никто не установил спецустройства, не перехватил трафик, или не внедрил чтото в телефон
ну да...
можно верить, "никто же не кашлял в трубку, значит все Ок"
питання до дебільних керівників сракастара та рагуля технічного директора
захист систем це обов'язок технічного керівництва компаніі в першу чергу
По его словам, в любой организации могут быть люди, которые "условно наводят российские ракеты или отдают свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры".
не перший рік стикаємося із загрозою.... від початку війни відбили приблизно 500 більш-менш серйозних атак"
Йюля! Йюля!Київстар! Київстар!