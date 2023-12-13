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Новости ОбществоТехнологии
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Киевстар (68) мобильная связь (420) телефон (247)

Первые абоненты начали сообщать о возобновлении работы "Киевстара"

Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии

київстар

У некоторых пользователей снова начал работать "Киевстар".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Отмечается, что сообщения об этом начали появляться в социальных сетях.

В частности, о постепенном возобновлении связи сообщают в Виннице, Днепре, Запорожье, Львове, Харькове, Киеве, Кривом Роге и Николаеве.

В Одессе и области "Киевстар" пока не работает.

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Пользователи советуют перезагрузить телефон тем, у кого связь пока не появилась.

Информацию о возобновлении связи подтверждают в "Киевстаре".

В частности, B2C-директор в "Киевстар" Татьяна Лукинюк в 18:00 сообщила о включении голосовой связи.

"Мы в эфире. Пока голос. Почти всюду", - подчеркнула СЕО компании.

Читайте также: "Киевстар" опровергает заявление российских хакеров об уничтожении тысяч компьютеров и серверов

Напомним, утром 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке. СБУ ведет расследование.

Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ.
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Топ комментарии
+7
А може то про запас - інший оператор, щоб без зв'язку не бути.

Багато у кого по 2 оператора
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13.12.2023 18:51
+7
Киевстар и Миша Федороа как никто другой наглядно показали, что значит и чего стоит вся хваленная "е-держава" в смартфоне.
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13.12.2023 19:00
+7
В окопі під Марїнкою гірше..
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13.12.2023 19:26
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Так!
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13.12.2023 18:46 Ответить
Так! тока входящие принимает
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13.12.2023 19:17 Ответить
перезагрузи телефон
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13.12.2023 20:34 Ответить
Судя по очередям в салонах лайф и водафон... Кол-во абонентов у КС снизится.
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13.12.2023 18:48 Ответить
А може то про запас - інший оператор, щоб без зв'язку не бути.

Багато у кого по 2 оператора
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13.12.2023 18:51 Ответить
думаю количество прокацапских ботов рухнуло на дно самого глубокого ущелья.
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13.12.2023 18:53 Ответить
сомнительно - кто хотел давно перешел или поставил как вторую сим и у многих банковские карты привязаны к номерам киевстара - да можно изменить но многие поленятся а многие банально не знают как это сделать и при том многим переходить на другой оператор нужно так сказать "семьей"
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13.12.2023 18:55 Ответить
На Київщині ще лежить пластом.
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13.12.2023 18:50 Ответить
Аха, але я у шоці - колектора за опалення/гарячу воду з @блореконструкції дозвонюються))))
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13.12.2023 18:52 Ответить
Схоже, їм і відсутність мережі не заважає.
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13.12.2023 18:56 Ответить
Спробуй, Маринко, розрахуватись за комуналку. Переконаний, що це допоможе.
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13.12.2023 19:22 Ответить
Не давай мені порад, й я тобі не скажу куди йти.

Можу тобі тільки побажати такі ж обставини, через які в мене виникла заборгованість.
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13.12.2023 19:32 Ответить
В Сумской области появился после перезагрузки телефона, как советовали.
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13.12.2023 19:02 Ответить
Нажаль, в нас ще немає, навіть після перезагрузки. будемо чекати
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13.12.2023 19:09 Ответить
В Белой Церкви появилась связь.
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13.12.2023 19:41 Ответить
Ага......антенка появилась(перезагрузив)ще 17-00....а звонити не можливо....два гудка....збой.
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13.12.2023 18:51 Ответить
Перші абоненти почали повідомляти про відновлення роботи "Київстару" Джерело: https://censor.net/ua/n3461420

це Арахамия и Ермак?
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13.12.2023 18:51 Ответить
У них правительственная связь и доступ к гостайне. Там сбоев не бывает, к сожалению. Ждем видоса гундоса о его личной победе над хакерской атаке на Киевстар. Вот в Омане и запишет. Такой повод что Киевстар работает по всему миру...
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13.12.2023 18:59 Ответить
вранье,
арахамия заявил - что русские постоянно уезжали, чтобы обсудить результаты переговоров
а он, звонил по whatsup
вот и вся спецсвязь

наверняка она есть, только он понятия не имеет, и не умеет пользоваться
при этом смеясь с русских
а русские зная место и время, точно ничего не перехватывали, и не внедряли в телефон арахамии

https://youtu.be/6lt4E0DiJts?t=1359
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13.12.2023 19:26 Ответить
Не надо Ютуба. Вы знаете что такое правительственная связь?
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13.12.2023 19:39 Ответить
Или зеледент с Байденом в Ютубе переговоры ведет?
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13.12.2023 19:40 Ответить
при чем тут Байден?

если корона не мешает, то откроете ссылку, и послушаете арахамию 10 секунд,
как он созванивался с Киевом, будучи на переговорах про мир или войну
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13.12.2023 19:47 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/Державна_служба_спеціального_зв%27язку_та_захисту_інформації_України Вот так должны вестисись государственные переговоры. А то, что обезьяна, сбежавшая из Абхазии в Украину говорит, слушайте поменьше.
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13.12.2023 19:53 Ответить
его спросили про переговоры, в первый день войны, и он начал рассказывать
он сказал, что связывался с Киевом по whatsup

как он связывался, по вашей информации?
неужели наврал...
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13.12.2023 20:08 Ответить
Арахамия? Наврал? Да неужели? Он же никогда никому не врал, Вы что такое говорите? Это кристально чистоты волонтер из Абхазии, заработавший миллионы. И нигде не соврал. Вы что такое говорите об этом предельно честном и бескорыстном человеке, ни разу не жившем в Украине и вот видите какой патриот оказался... Вы, батенька, просто больной? Или подоляшавка в начальном этапе? Оставьте свои фантазии о заработанных деньгах. Зеленые кидают всех, даже друг друга в правительстве....
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13.12.2023 20:26 Ответить
И так, просто о доходах волонтера из Абхазии. Подчеркиваю, волонтера, а не политика. https://24tv.ua/economy/ru/deklaracija-arahamii-skolko-zarabotal-lider-frakcii-sluga-naroda-v-2022-godu-jekonomika_n2450336
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13.12.2023 19:57 Ответить
Киевстар и Миша Федороа как никто другой наглядно показали, что значит и чего стоит вся хваленная "е-держава" в смартфоне.
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13.12.2023 19:00 Ответить
2019 год, Федоров
«Я думаю, что роль кибербезопасности немного преувеличена. О ней много говорят, но по факту привести каких-то реальных кейсов киберугроз мало кто может. Приведу простой пример. Когда мы пришли в Офис президента, IT-команда показала дашборды с тысячью атак в день, перегрузкой сайтов и тд. Через две недели мы их уволили, и ничего не происходило на протяжении нескольких месяцев, пока мы собирали новую команду».
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13.12.2023 19:28 Ответить
Ну вот новая команда и поработала. Результат налицо. Было "е-бабуся", "е-смартфон", "е-держава". "е-рецепт" и т.д. Теперь еще будет великовозрастный "е-банько".
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13.12.2023 19:54 Ответить
Цікаво було б його зараз про це інтерв'ю перепитати - цією відповіддю по його мармизі пройтись... А потім звільнити нах...
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13.12.2023 19:57 Ответить
не обов'язково, щось ламати
іноді інші потреби, підмінити дані, або збір секретних даних
тобто це не відразу помітиш
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13.12.2023 20:03 Ответить
Звісно! А ЗеФессионали про це і не подумають, як не думали ті недолугі 75%, які іх вибрали і черз яких Україна вже 2 роки харкає кров'ю майже в агонії...
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13.12.2023 20:12 Ответить
Все-бы ничего, если бы Мишаня Федоров не был целым вице-премьером и не отвечал за безопасность всей цифровой инфраструктуры страны. Кстати, чего он молчит сейчас, как язык в жопе?
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13.12.2023 20:15 Ответить
Вот еще один деятель
https://youtu.be/6lt4E0DiJts?t=1359

первый день войны, переговоры о мире или войне,
русские кудато ездят, чтобы доложить руководству,
не понимают, что есть whatsup и можно просто выйти в коридор и позвонить

решается вопрос войны, известно место, время, кто на переговорах
и никто не установил спецустройства, не перехватил трафик, или не внедрил чтото в телефон
ну да...
можно верить, "никто же не кашлял в трубку, значит все Ок"
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13.12.2023 20:53 Ответить
жопастар комерційна компанія, то до чого тут є-сервіси
питання до дебільних керівників сракастара та рагуля технічного директора
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13.12.2023 20:18 Ответить
Почитайте обязанности организаций "Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України" и "Минцифры".
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13.12.2023 20:37 Ответить
навіть не збираюсь нічого читати
захист систем це обов'язок технічного керівництва компаніі в першу чергу
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13.12.2023 20:43 Ответить
Оно и видно
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13.12.2023 21:51 Ответить
Рано радовался... Сеть появилась, но дозвонится на КС не реально. Гудки идут и вызов завершен.
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13.12.2023 19:06 Ответить
а пачаму у мене нету ?
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13.12.2023 19:07 Ответить
показывает водафоне лайф киевстал и no service
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13.12.2023 19:09 Ответить
Киевстару надо назначить награду за головы хакеров,а местная гопота сама их порежет в подъездах.
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13.12.2023 19:09 Ответить
так они в киевстале и сидят , все пароли слили лаптям
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13.12.2023 19:11 Ответить
З'явився КС, вже дзвонив в іншу область на КС,мобільний інтернет відсутній.
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13.12.2023 19:10 Ответить
Так вже працює.Але нерви гарно потріпав.
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13.12.2023 19:19 Ответить
Телефон перезавантажив, мережа з'явилась, дзвінки проходять, абонента визначають, але при відповіді з'єднання розривається.
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13.12.2023 19:19 Ответить
Я как всегда последний
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13.12.2023 19:20 Ответить
Житомирщина, все норм, тільки телефон перезагрузити потрібно
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13.12.2023 19:21 Ответить
Не заздрю я КСівськім інженеграм. Мабудь весь цей час без сну ковбасять, а зверху менеджмент дьоргає "ну шо там? ну коли вже?".. Ще й премії знімуть замість сказати "дякую".
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13.12.2023 19:22 Ответить
В окопі під Марїнкою гірше..
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13.12.2023 19:26 Ответить
А в рашці на пляшці ще гірше. До чого був ваш комент? Завжди можна знайти де гірше.
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13.12.2023 22:35 Ответить
та квони ж і винуваті що не налагодили захист
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13.12.2023 20:19 Ответить
Неможна знати все на світі. Є чуваки, які колупають комутатори і свічі, а є ті, хто повинен забезпечувати кібербезпеку. І це зовсім різні люди. І всі ті секьюріті комутатори ковирять не будуть. А їх провтик зараз лагодять інші.
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13.12.2023 22:34 Ответить
Из-за Вас дурачков диджитализаторов все это и происходит, чат боты безмозглые
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14.12.2023 09:23 Ответить
Костя, сходи нахер
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14.12.2023 10:44 Ответить
Волинь ожив
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13.12.2023 19:24 Ответить
Харків - зараз все є, навіть без перезавантаження.
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13.12.2023 19:27 Ответить
По тв обьявить , бо люди не знають шо робити
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13.12.2023 19:32 Ответить
как отключить VoLTE на кнопочной мобиле
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13.12.2023 19:55 Ответить
Клянусь зубом Фрідмана - запрацював.
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13.12.2023 20:12 Ответить
Связь" чудо". Дзвонив на десять номерів,а гудок йшов всього на один...
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13.12.2023 20:22 Ответить
раньше такого не было
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13.12.2023 20:23 Ответить
Киевстар" взломали через учетную запись одного из сотрудников, - президент компании Комаров

По его словам, в любой организации могут быть люди, которые "условно наводят российские ракеты или отдают свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры".
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13.12.2023 20:36 Ответить
я сразу говорил что это росийская крыса
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13.12.2023 20:50 Ответить
В Києві лежить...
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13.12.2023 20:42 Ответить
Йюля! Йюля! Київстар! Київстар!

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13.12.2023 21:48 Ответить
Киев. Перезагрузил. "Мережа недоступна"
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14.12.2023 11:26 Ответить
 
 