МВД предупредило о мошеннической схеме с фейковыми ботами "Киевстар"
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Правоохранители сообщили о новой мошеннической схеме с фейковыми ботами оператора "Киевстар".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Злоумышленники создают в мессенджерах фейковые боты оператора связи Kyivstar. Мошенники распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации и информирования о сроках возобновления работы сервисов оператора", - говорится в сообщении.
Далее абоненту предлагают перейти по ссылке и зарегистрироваться, чтобы получить деньги. Так мошенники получают доступ к страницам в соцсетях и онлайн-банкингу.
В МВД советуют доверять только проверенной информации на официальных страницах компании, а также не переходить по сомнительным ссылкам, не делиться номерами телефонов и личными данными.
Ранее в СБУ сообщили, что сегодня начнется запуск мобильной связи и интернета от компании "Киевстар".
Напомним, утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.
В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.
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в сізо на оук'яні у кожного другого мобільний з яких вони й працюють
спитайте в мінюста чому саме так склалось... 🤑
Якби їх вішали за такі дії перед міськРадами, то і наслідків було ЗНАЧНО МЕНЬШЕ!! А так…
Стефанчук з ВРУ тягне та гальмує, як МОЖЕ, з ФСБ московитами у рясах… А про телефонних злочинців під час ВОЄННОГО СТАНУ, і подавно!
Знакомые делают так. Когда приходит подобное предложение, они сразу не посылают мошенников, а дожидаются перечисления этих 100-300гр, а уже потом блокируют мошенника и эти деньги пересылают на дроны для армии)
Это может быть второй по доходности бизнес, после сбора пустых бутылок.
Если не забыл, 3 цента за 20 сайтов. Потом ставил робота, он сам открывал рекламные сайты.