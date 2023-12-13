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Новости ОбществоТехнологии
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Киевстар (68) МВД (9224) мошенничество (1129) кибербезопасность (639)

МВД предупредило о мошеннической схеме с фейковыми ботами "Киевстар"

Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии

київстар

Правоохранители сообщили о новой мошеннической схеме с фейковыми ботами оператора "Киевстар".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Злоумышленники создают в мессенджерах фейковые боты оператора связи Kyivstar. Мошенники распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации и информирования о сроках возобновления работы сервисов оператора", - говорится в сообщении.

Далее абоненту предлагают перейти по ссылке и зарегистрироваться, чтобы получить деньги. Так мошенники получают доступ к страницам в соцсетях и онлайн-банкингу.

В МВД советуют доверять только проверенной информации на официальных страницах компании, а также не переходить по сомнительным ссылкам, не делиться номерами телефонов и личными данными.

Ранее в СБУ сообщили, что сегодня начнется запуск мобильной связи и интернета от компании "Киевстар".

Напомним, утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.

СБУ расследует кибератаку. Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Киевстар" планирует начать возобновлять некоторые сервисы во второй половине дня, – президент компании Комаров
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Топ комментарии
+6
оперативно працюють, падли
в сізо на оук'яні у кожного другого мобільний з яких вони й працюють
спитайте в мінюста чому саме так склалось... 🤑
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13.12.2023 14:09
+4
кого вішати, шановний? Якщо всі короткі номери, через котрі й вертяться усілякі шахрайські теми, належать так чи інакше ментам...
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13.12.2023 14:22
+2
Сейчас очень распространена тема с мошенничеством, когда предлагают якобы взять Вас на работу, а именно вы лайкаете какие то сайты и вам за это платят деньги, причем первый раз реально скидывают на карту 100-300гр, а уже потом, когда налажено "доверие к работодателю", выманивают данные Вашей карты.
Знакомые делают так. Когда приходит подобное предложение, они сразу не посылают мошенников, а дожидаются перечисления этих 100-300гр, а уже потом блокируют мошенника и эти деньги пересылают на дроны для армии)
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13.12.2023 14:20
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оперативно працюють, падли
в сізо на оук'яні у кожного другого мобільний з яких вони й працюють
спитайте в мінюста чому саме так склалось... 🤑
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13.12.2023 14:09 Ответить
Мені здається ноги з банкової ростуть.Татарови,гетманцеви...
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13.12.2023 14:14 Ответить
І чому вам так здається?
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13.12.2023 14:15 Ответить
Ця хєрота майже одночасно пійшла по всім телегам, а вони за бабло раком стануть, не те що подібну хрень розмістять.
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13.12.2023 14:49 Ответить
Саме час для дурнів з «ООО МММ» від Льоні Галубкова, бабло натирити !!
Якби їх вішали за такі дії перед міськРадами, то і наслідків було ЗНАЧНО МЕНЬШЕ!! А так…
Стефанчук з ВРУ тягне та гальмує, як МОЖЕ, з ФСБ московитами у рясах… А про телефонних злочинців під час ВОЄННОГО СТАНУ, і подавно!
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13.12.2023 14:11 Ответить
кого вішати, шановний? Якщо всі короткі номери, через котрі й вертяться усілякі шахрайські теми, належать так чи інакше ментам...
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13.12.2023 14:22 Ответить
Сейчас очень распространена тема с мошенничеством, когда предлагают якобы взять Вас на работу, а именно вы лайкаете какие то сайты и вам за это платят деньги, причем первый раз реально скидывают на карту 100-300гр, а уже потом, когда налажено "доверие к работодателю", выманивают данные Вашей карты.
Знакомые делают так. Когда приходит подобное предложение, они сразу не посылают мошенников, а дожидаются перечисления этих 100-300гр, а уже потом блокируют мошенника и эти деньги пересылают на дроны для армии)
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13.12.2023 14:20 Ответить
О, прикольний винахід))) дякую
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13.12.2023 14:25 Ответить
Я спробував так зробити, але ніяких грошів не отримав. Дурня це, яку ви самі вигадали. Думаєте ці «звонарі» лохи? Ну то думайте надалі тільки людей в оману не вводьте.
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13.12.2023 15:00 Ответить
Я Вам разве предлагал так делать ? Нет, не предлагал. Поэтому не нужно меня обвинять тут в чем то.
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13.12.2023 15:22 Ответить
Я, в довоенное время так получал деньги, из России. Платили валютой, но вебмани.
Это может быть второй по доходности бизнес, после сбора пустых бутылок.
Если не забыл, 3 цента за 20 сайтов. Потом ставил робота, он сам открывал рекламные сайты.
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13.12.2023 17:50 Ответить
Зараз в телеграмі накидають купу повідомлень про компенсації від "Київстару" і знайдеться чимало лохів, які поведуться, бо до деяких ніяк не доходить, що в цьому світі нічого не буває за дарма і за все треба платити.
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13.12.2023 14:27 Ответить
Звичайно, коли в компанії старе обладнання, старі акт на ретрансляторах, яке періодично виходить з ладу, а нове придбати жаба давить, то починають посилатися на якихось хакерів-куякерів з фашистської *********. Я пригадую що у вересні коли у Київської області були сильні дощі та вітер Київстар теж вирубився на 2-3 доби, тоді ніхто про хакерів і не згадував. Пересічні лошари все схавають….
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13.12.2023 14:56 Ответить
словите еще больше айтишников и на фронт отправте, а тех кто откажется на зоны в "колцентры" ! падение киевстара покажется незначительным сбоем районного масштаба.
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13.12.2023 16:11 Ответить
хто знає коли запрацює к-стар ?
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13.12.2023 16:53 Ответить
а він не працює
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13.12.2023 17:37 Ответить
До Бога зверталися?
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13.12.2023 19:28 Ответить
а на сам киевстар дело не завели случайно? А то они людей обманывают как не в себя.
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13.12.2023 17:35 Ответить
 
 