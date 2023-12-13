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Новости За рубежом
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Киевстар (68) хакер (1122) кибератака (83)

"Киевстар" опровергает заявление российских хакеров об уничтожении тысяч компьютеров и серверов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

київстар

Российские хакеры заявили об уничтожении тысяч компьютеров и серверов украинского мобильного оператора "Киевстар". В компании это возразили.

Представитель оператора Ирина Леличенко заявила в комментарии Ліга.нет, что персональные данные абонентов не скомпрометированы, сообщает Цензор.НЕТ.

Данные в безопасности и системы, в которых они хранятся, не пострадали от хакерской атаки, отметили в компании.

Читайте: СБУ об атаке на "Киевстар": Сегодня начнется запуск мобильной связи и интернета

"То, что мы видим на скриншотах из Telegram-каналов - какие-то наугад собранные технологические данные, не относящиеся к персональным данным наших абонентов. Киевстар со всей ответственностью заявляет, что персональные данные абонентов в безопасности. Информация вражеских Telegram-каналов о якобы уничтожении "компьютеров и серверов "Киевстара - также не соответствует действительности", - объяснила Леличенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока не работает Kyivstar обращаться в полицию и к спасателям о помощи можно в мессенджерах, - МВД

Ранее российские хакеры из группировки "Солнцепек" взяли на себя ответственность за кибератаку на мобильный оператор "Киевстар". В СБУ заявили, что эти хакеры работают в подразделении главного управления генштаба вооруженных сил РФ (ГРУ).

Напомним, утром 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке. СБУ ведет расследование.
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Топ комментарии
+12
Хтось цьому вірить? Кубраков ще вчора брехав, що через 4-5 годин все буде добре.
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13.12.2023 12:56
+11
Пустить в Україну ЕВРОПЕЙСЬКих операторів. Монополізація ринку до добра не доводить
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13.12.2023 12:55
+7
угу, ще скажіть держморд скоротити, податковий кодекс України імені Пахла-Азірова та таргана Кучми- відмінити, ввести мінімальні вимоги у підтягуванні та віджиманні для керівного, але "вагітного" складу МВС імені Рукзакяна...
Мрії мої, мрії мої
Важко мені з вами...
Нащо стали на папері,
Дивними дибками...
(не класик)
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13.12.2023 13:05
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Пустить в Україну ЕВРОПЕЙСЬКих операторів. Монополізація ринку до добра не доводить
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13.12.2023 12:55 Ответить
угу, ще скажіть держморд скоротити, податковий кодекс України імені Пахла-Азірова та таргана Кучми- відмінити, ввести мінімальні вимоги у підтягуванні та віджиманні для керівного, але "вагітного" складу МВС імені Рукзакяна...
Мрії мої, мрії мої
Важко мені з вами...
Нащо стали на папері,
Дивними дибками...
(не класик)
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13.12.2023 13:05 Ответить
податковий кодекс при овочу прийняли, а не куЧмо
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13.12.2023 16:20 Ответить
не заперечую, уперше опубліковано: 4 грудня 2010 р...
Але, саме при рудому таргану- ця конченіта стала супер податківницею та втілювала задумане для радощів підприємництва: 1996 - 2002 рр. - Голова Державної податкової адміністрації України; член Координаційної ради з питань політики фінансового сектора; член Національної ради з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування,
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13.12.2023 16:35 Ответить
що є те є, при таргану ту скотину кацапську поставили керувати податковою, ті часи ще називали азаровщиною, податкова тоді бізнес кошмарила жостко, причому самі ж видавали свої роз'яснення як хотіли, головне щоб знищити
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13.12.2023 16:43 Ответить
це не монополізація.

це тривала належність 2\3 ринку моб.зв"язку касапам.
на яке було начхати і Баризі-"Патріоту" Петру і Шоу-мену Вові.

Останній свій горокракс Фрідман заховав надійно. Юридично права власності на "Київстар" належать нідерландській комунікаційній і технологічній компанії Veon Holdings B V. Її власником є Veom Amsterdam B.V., яка належить бермудській Veon Ltd. Остання на 47,9% належить LetterOne, у якій 37,86% - частка Фрідмана, а 47,23% - його партнера Андрія Косогова.
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13.12.2023 13:08 Ответить
У "Київстарі" запевняють, що Фрідман не має ніякого впливу на роботу мобільного оператора. (вчора помітили як немає )"У структурі власності "Київстара" немає бенефіціарних акціонерів, тобто осіб, які за визначенням законодавства України мають 25-відсоткову частку в статутному капіталі і можуть чинити суттєвий вплив на господарську діяльність компанії", - підкреслюють в операторі.

Проте потенційні ризики залишаються. До того ж уже під час великої війни "Київстар" придбав медичний сервіс Helsi, яким користуються близько половини українців. Крім пацієнтів, у Helsi зареєстровано понад 50 тис лікарів і 1 300 клінік. Отже, у сервісі зберігаються дані левової частини української медицини.

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13.12.2023 13:11 Ответить
дудра

-ри, ч. Гж.

Бурмило, скиглій.

Словник Лемківскої Говірки. Пиртей П.С. . 2001.
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13.12.2023 13:16 Ответить
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13.12.2023 13:17 Ответить
Тобто Альфа під санкціями , а СБУ з безпекою у Київстар не працюе . Е-мае , як усе запущено

«'Украина ввела санкции против акционеров Альфа-банка и структур группы

05.07.2023,»
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13.12.2023 13:19 Ответить
те, що фрідман має якусь долю, писали 20%, не значить, що він може впливати на роботу обладнання.
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13.12.2023 16:22 Ответить
Яка монополізація ? Є оператори про які навіть не чув.
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13.12.2023 13:31 Ответить
Наприклад ?
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13.12.2023 14:20 Ответить
3Mob LycaMobileУкраїна Yezzz!
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13.12.2023 15:47 Ответить
А які ціфри у телефонах ? 067 093 050 ? А де продають картки до телефонів? Я дійсно не в курсі
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13.12.2023 16:15 Ответить
091........ це віртуальний оператор, я малому купив, за 70 грн. інтернкт і розмови на півроку.
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13.12.2023 16:25 Ответить
А зараз він працюе, чи теж ліг відпочити ?
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13.12.2023 16:33 Ответить
не готовий сказати, малий використвує телефон тільки для дзвінків і відео по вайфаю, а вже давно не поповнював.
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13.12.2023 16:41 Ответить
це віртуальний оператор, який не має свого обладання, а користується потужностями КС, чи водкафон, лайфсел
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13.12.2023 16:24 Ответить
то оператор же, картки продає
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13.12.2023 18:29 Ответить
ну так, але якщо ліг КС, то й лайка не працює, бо на обладнанні КС наприклад, а тарифи ну у них справді смішні.
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13.12.2023 20:18 Ответить
У родичів є LycaMobile Україна. Не розбирався, якось підозріло низький тариф.
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14.12.2023 00:28 Ответить
Ну и где мобинет,свяь,терминалы в жопе...
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13.12.2023 12:55 Ответить
Хтось цьому вірить? Кубраков ще вчора брехав, що через 4-5 годин все буде добре.
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13.12.2023 12:56 Ответить
у істот виникає ейфорія , коли їм вдаєдься шось знищити винайдене і зроблено людством.
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13.12.2023 12:57 Ответить
Як вже дістали ви зі своїми персональними даними.
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13.12.2023 13:01 Ответить
Лайф пропонує майже вдвічі зменшити абонплату.
Треба всього-на-всього авторизуватися
Я вже на низькому старті...
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13.12.2023 14:09 Ответить
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13.12.2023 13:04 Ответить
рашистська монополізація України фінансів,через "Приват" , енергетична- ДТЕК.політична -ОП.мобільна-"Київстар"
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13.12.2023 13:06 Ответить
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ

рашистська монополізація України фінансів,через "Приват"

знову Відвертий пі..дьож БРЕХУНА.

----------------------------------ПРИВАТ ДАВНО ДЕРЖАВНИЙ.

ЗА ТАКЕ БАНЯТЬ\У РЕАЛІ возять ї..алом по асфальту,БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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13.12.2023 13:15 Ответить
зараз без сумніву державний,але до 2016 року він ним не був.Ось про що мова.
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13.12.2023 14:00 Ответить
добийте його тим, чия каденція тоді була бо воно пришелепкувате.
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13.12.2023 14:17 Ответить
"квартальщики" із сарказмом ,та з натяком ,навіть попурі на підпал хати Гонтарєвої проспівало пісеньку" горіла хата пала"
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13.12.2023 16:31 Ответить
а де наша армія хакерів? ми ж жеж нівїбацца айті дєржава нє?

де атвєтка? чи байден ніразрішае?
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13.12.2023 13:07 Ответить
Наша армія хакерів в усіх темах про мобілізацію відписується, що у них є права і їх мобілізовувати не можна.
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13.12.2023 13:21 Ответить
Учора була новина - ГУР МО відключило податкову *********. Сьодні щось усі мовчать.
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13.12.2023 13:35 Ответить
Ну як мовчать? От, наприклад, українськи платники податків сподіваються на новорічний подарунок - симетричну відповідь ФСБ по нашій податковій служби.
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13.12.2023 14:01 Ответить
причому з радістю
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13.12.2023 16:28 Ответить
положили киевстар
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13.12.2023 13:11 Ответить
в пр году было хуже
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13.12.2023 13:17 Ответить
якщо так довго не підіймають то мабуть базу даних відновлюють

якщо так довго відновлюють то з офлайн бекапа до якого хакерам не добратись бо він зазвичай на стрічкових/оптичних носях у сейфі у окремому приміщенні а краще у окремій країні (на випадок застосування ЯЗ)

але він робиться не так часто і має звісно різницю з оперативним
тож побачимо, якщо щось пропаде з даних то так і було 😇
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13.12.2023 13:42 Ответить
тільки не пишить тут мені дурню про клауд сервіси
воно добре фоткі з інстахера тримати але важливу базу я б індусам не довірив
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13.12.2023 13:43 Ответить
Пробачайте, не стримався...
Наголос у слові "дурню" ви де поставили? Бо це важливо 😂
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13.12.2023 14:14 Ответить
 
 