"Киевстар" опровергает заявление российских хакеров об уничтожении тысяч компьютеров и серверов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российские хакеры заявили об уничтожении тысяч компьютеров и серверов украинского мобильного оператора "Киевстар". В компании это возразили.
Представитель оператора Ирина Леличенко заявила в комментарии Ліга.нет, что персональные данные абонентов не скомпрометированы, сообщает Цензор.НЕТ.
Данные в безопасности и системы, в которых они хранятся, не пострадали от хакерской атаки, отметили в компании.
"То, что мы видим на скриншотах из Telegram-каналов - какие-то наугад собранные технологические данные, не относящиеся к персональным данным наших абонентов. Киевстар со всей ответственностью заявляет, что персональные данные абонентов в безопасности. Информация вражеских Telegram-каналов о якобы уничтожении "компьютеров и серверов "Киевстара - также не соответствует действительности", - объяснила Леличенко.
Ранее российские хакеры из группировки "Солнцепек" взяли на себя ответственность за кибератаку на мобильный оператор "Киевстар". В СБУ заявили, что эти хакеры работают в подразделении главного управления генштаба вооруженных сил РФ (ГРУ).
Напомним, утром 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.
В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке. СБУ ведет расследование.
Пожалуйста, подождите...
Мрії мої, мрії мої
Важко мені з вами...
Нащо стали на папері,
Дивними дибками...
(не класик)
Але, саме при рудому таргану- ця конченіта стала супер податківницею та втілювала задумане для радощів підприємництва: 1996 - 2002 рр. - Голова Державної податкової адміністрації України; член Координаційної ради з питань політики фінансового сектора; член Національної ради з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування,
це тривала належність 2\3 ринку моб.зв"язку касапам.
на яке було начхати і Баризі-"Патріоту" Петру і Шоу-мену Вові.
Останній свій горокракс Фрідман заховав надійно. Юридично права власності на "Київстар" належать нідерландській комунікаційній і технологічній компанії Veon Holdings B V. Її власником є Veom Amsterdam B.V., яка належить бермудській Veon Ltd. Остання на 47,9% належить LetterOne, у якій 37,86% - частка Фрідмана, а 47,23% - його партнера Андрія Косогова.
Проте потенційні ризики залишаються. До того ж уже під час великої війни "Київстар" придбав медичний сервіс Helsi, яким користуються близько половини українців. Крім пацієнтів, у Helsi зареєстровано понад 50 тис лікарів і 1 300 клінік. Отже, у сервісі зберігаються дані левової частини української медицини.
-ри, ч. Гж.
Бурмило, скиглій.
Словник Лемківскої Говірки. Пиртей П.С. . 2001.
«'Украина ввела санкции против акционеров Альфа-банка и структур группы
05.07.2023,»
Треба всього-на-всього авторизуватися
Я вже на низькому старті...
рашистська монополізація України фінансів,через "Приват"
знову Відвертий пі..дьож БРЕХУНА.
----------------------------------ПРИВАТ ДАВНО ДЕРЖАВНИЙ.
ЗА ТАКЕ БАНЯТЬ\У РЕАЛІ возять ї..алом по асфальту,БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
де атвєтка? чи байден ніразрішае?
якщо так довго відновлюють то з офлайн бекапа до якого хакерам не добратись бо він зазвичай на стрічкових/оптичних носях у сейфі у окремому приміщенні а краще у окремій країні (на випадок застосування ЯЗ)
але він робиться не так часто і має звісно різницю з оперативним
тож побачимо, якщо щось пропаде з даних то так і було 😇
воно добре фоткі з інстахера тримати але важливу базу я б індусам не довірив
Наголос у слові "дурню" ви де поставили? Бо це важливо 😂