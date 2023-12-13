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Тарнавский: Информация, что Россия взяла Марьинку, – провокация. Оборона продолжается
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На Марьинском направлении продолжается сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоровки - отражены 11 атак, оборона Марьинки продолжается.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.
"Марьинское направление. Продолжается сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоровки - отражены 11 атак. В районе Марьинки враг накапливает силы для дальнейших штурмовых действий. Продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города. Оборона Марьинки продолжается", – написал Тарнавский.
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+15 Чайка Київ
показать весь комментарий13.12.2023 20:08
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+12 Skуlord
показать весь комментарий13.12.2023 20:09
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Что б два раза не вставать: Нет, никто по масковщине в после того, как она ответит на первый удар Украины, не отбомбится. Ни НАТО, ни Китай , никто.
Слава Захисникам України! Підтримуймо наших Героїв, як можемо!
Слава Україні!
То Сцирьский щось каже, а зараз Тарнавскій...