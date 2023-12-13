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Новости Война в Украине
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Марьинка (709) Тарнавский (184)

Тарнавский: Информация, что Россия взяла Марьинку, – провокация. Оборона продолжается

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

марїнка

На Марьинском направлении продолжается сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоровки - отражены 11 атак, оборона Марьинки продолжается.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

"Марьинское направление. Продолжается сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоровки - отражены 11 атак. В районе Марьинки враг накапливает силы для дальнейших штурмовых действий. Продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города. Оборона Марьинки продолжается", – написал Тарнавский.

Читайте также: "Марьинка пала", - аэроразведчик сообщил о захвате врагом населенного пункта возле Донецка
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Топ комментарии
+15
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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13.12.2023 20:08
+12
всi скептики,що до отримання Украiною ядерноi зброi-чи зможуть пояснити,яким чином Пакистан,Iндiя,та особливо Iзраiль стали володарями тiэi зброi.без дозволу магате,без достатньоi бази ресурсiв,та технологiй...
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13.12.2023 19:44
+12
Бахмут, на скільки я знаю, досі тримаємо попри його захоплення ще у кінці весни.
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13.12.2023 20:09
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всi скептики,що до отримання Украiною ядерноi зброi-чи зможуть пояснити,яким чином Пакистан,Iндiя,та особливо Iзраiль стали володарями тiэi зброi.без дозволу магате,без достатньоi бази ресурсiв,та технологiй...
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13.12.2023 19:44 Ответить
Хто тобі сказав що в них не було ресурсної бази і технології? Вище в них були гроші. Особливо у Індії і Ізраїля.
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13.12.2023 19:49 Ответить
Чином "спонсорів"! Україні цього зробити не дадуть-особливо "шипітимуть" московія й Ізраїль!
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13.12.2023 19:52 Ответить
шукайте можливостi,а не вiдмазки!
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13.12.2023 20:05 Ответить
Америкоси будуть шипіти, бо саме з їхньої вимоги Україна залишилася без ''зброї стримування''
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13.12.2023 20:20 Ответить
Би бачите хоч одного з шести президентів України, у якого би вистачило сталевих шарів щоби першим застосувати ядерну зброю проти московії?
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13.12.2023 20:37 Ответить
У 14му році хватило б просто погроз її застосування типу "якщо російські війська почнуть захоплювати частини в Криму,ми їбанем всім чим є по росії" . Вони б тоді не ризикнули просто.
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13.12.2023 23:08 Ответить
Так сейчас не 14й год и "****** чем есть уже никого не напугаешь". Бо в ответ кацапы ****** десятой частью того, что есть у них е и Украина закончится.
Что б два раза не вставать: Нет, никто по масковщине в после того, как она ответит на первый удар Украины, не отбомбится. Ни НАТО, ни Китай , никто.
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14.12.2023 00:17 Ответить
Вот по этому все кто был причастен к задаче 3го в мире ядерного потенциала - ******** и чисто по человечески ниже чем тараканы на кухне. Сейчас не *******, потому что у нас банально нет 3го в мире запаса.
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14.12.2023 21:14 Ответить
То не скептики, де трохі пріщелепкуваті.
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13.12.2023 20:41 Ответить
Что жарко?
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13.12.2023 22:28 Ответить
Тримаймося браття! Недочекаються орки ***** на табори ГУЛАГУ для Українців!!
Слава Захисникам України! Підтримуймо наших Героїв, як можемо!
Слава Україні!
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13.12.2023 19:50 Ответить
тобто генерал бреше , тільки інформація про падіння Мар'їнки вже була .
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13.12.2023 20:02 Ответить
Від Мар'їнки касаби вже давно тільки одні уламки залишили. Але український офіцер пише правду - наші воїни ще утримуються на роздовбаних вщент позиціях по вул. Івана Франка: deepstatemap підтвердить.
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13.12.2023 20:26 Ответить
Дві вулиці ще за нами. Так шо бреще ***** та ВладимОбдристаничь ЗЕ.
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13.12.2023 20:42 Ответить
новина ранкова з Цензора .
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13.12.2023 22:48 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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13.12.2023 20:08 Ответить
ну як бреше... Через Мар'їнку тече річечка із заходу на схід. Більша частина міста на південій стороні, вона захоплена. На північній стороні не захоплена частина міста.
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13.12.2023 20:08 Ответить
Бахмут, на скільки я знаю, досі тримаємо попри його захоплення ще у кінці весни.
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13.12.2023 20:09 Ответить
Молимося за наших хлопців!
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13.12.2023 21:47 Ответить
навіщо триматись, як немає чим? Треба йти дивитись шоу зе-курви кравец, за 27 млн Круто?
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13.12.2023 22:42 Ответить
Інтересно, а де главком Залужний?
То Сцирьский щось каже, а зараз Тарнавскій...
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13.12.2023 23:12 Ответить
На мапі бойових дій Мар'їнка тиждень вже окупована.
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14.12.2023 00:31 Ответить
 
 