Тарнавский: Информация, что Россия взяла Марьинку, – провокация. Оборона продолжается

На Марьинском направлении продолжается сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоровки - отражены 11 атак, оборона Марьинки продолжается.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

"Марьинское направление. Продолжается сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоровки - отражены 11 атак. В районе Марьинки враг накапливает силы для дальнейших штурмовых действий. Продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города. Оборона Марьинки продолжается", – написал Тарнавский.

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