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Новости За рубежом
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Венгрия (1550) Еврокомиссия (1318)

Еврокомиссия решила разблокировать 10 миллиардов евро для Венгрии, - Guardian

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

угорщина

Европейская комиссия сегодня, 13 декабря, решила разморозить для Венгрии 10 миллиардов евро, то есть около трети от суммы, заблокированной из-за ряда проблем с верховенством права в стране. Перед этим была информация об отказе разморозки такого транша для Будапешта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В Комиссии утверждали, что Венгрия осуществила ряд реформ судебной системы и, таким образом, заслуживает доступа к части финансирования.

"После тщательной оценки и нескольких обменов мнениями с венгерским правительством Комиссия считает, что Венгрия приняла меры, которые она обязалась принять, чтобы Комиссия считала, что горизонтальное благоприятное условие Хартии ЕС об основных правах выполнено в том, что касается независимость судебной власти", - указывается в заявлении ЕК.

Читайте также: Еврокомиссия решила задержать выделение Венгрии 10 млрд евро, - Reuters

Таким образом часть финансирования "Политики сплочения" больше не будет блокироваться, что позволит Будапешту требовать возмещения примерно до 10,2 миллиардов евро.

Как прокомментировал данное решение ЕК министр регионального развития Венгрии Тибор Наврачич в беседе с журналистами, власти страны "выполнили все условия, поэтому очень уверены, что средства ЕС теперь поступят".
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Топ комментарии
+15
Європейські тєрпіли
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13.12.2023 20:13
+11
Да нунах, дуйте в жопу и дальше этой недосране...
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13.12.2023 20:18
+11
Набіса 9 мільйонний країні в якій не має війни 30 млрд. євро дотацій? Вони що всі там поголовно не працюють? Вони ж не вчора потрапили в ЄС.
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13.12.2023 20:22
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Європейські тєрпіли
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13.12.2023 20:13 Ответить
ганьба
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13.12.2023 20:26 Ответить
Да нунах, дуйте в жопу и дальше этой недосране...
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13.12.2023 20:18 Ответить
жаба орбан клюне на такий жирний мух

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13.12.2023 23:06 Ответить
Венгерские цыгане вымутили себе аванс.
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13.12.2023 20:18 Ответить
Вициганили,, Падли!),
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13.12.2023 21:15 Ответить
І рибу зʼїв і акваріум випив
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13.12.2023 20:19 Ответить
Это какой то позор... (с)
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13.12.2023 20:19 Ответить
Набіса 9 мільйонний країні в якій не має війни 30 млрд. євро дотацій? Вони що всі там поголовно не працюють? Вони ж не вчора потрапили в ЄС.
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13.12.2023 20:22 Ответить
АНТИКОРУПЦІЯ

ЧЕРЕЗ ВИТІК ІНФОРМАЦІЇ КАБМІН ВІДКЛАВ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПОСТАНОВУ-КЛОН СКАНДАЛЬНОГО 5655



Але влада не відмовилася від ідеї порушити Конституцію та обвести навколо пальця європейців - напередодні ухвалення рішення про старт переговорів щодо вступу України до ЄС

13 грудня Кабінет міністрів відклав голосування за постанову, що дублює скандальний законопроект №5655 - через витік інформації. Нагадаємо, що ввечері 12 грудня ZN.UA опублікувало проект цієї постанови, яку мав винести на голосування прем'єр-міністр Денис Шмигаль з голосу.Як стверджують джерела ZN.UA, Міністерство відновлення на чолі з віце-прем'єр-міністром Олександром Кубраковим та основні лобісти законопроекту (автор 5655 - голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк) підготували медійну кампанію адвокації корупційної містобудівної «реформи» в якості масштабного державного експерименту. Яку було зірвано оприлюдненням документа.

С
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13.12.2023 20:22 Ответить
Ой дурепи! Розвела їх циганва, наче кошенят. Тепер далі кров питиме.
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13.12.2023 20:23 Ответить
Розблукували і крикнули хайль живе Велика Угорщина,слава фюреру Орбану.Коли в Ірані як раз вішали на кранах бунтівників Орбан випадково відвідував цю країну.Коли його спитали як так? Відповів що вирішував економічні питання.
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13.12.2023 20:23 Ответить
От мадяри, таки протискують своє.
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13.12.2023 20:25 Ответить
горизонтальна сприятлива умова Хартії ЄС

інопланетяни можуть не прилетіти, а вирости прямо серед нас, можливо вже посіяно було і "горизонтальна сприятлива умова" викинула в Україні цілу купу їх, та ще й прямо у владні крісла
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13.12.2023 20:26 Ответить
Перший поцілунок угорської туфлі на низькому старті. Якщо це відбудеться, то незабаром європейці вже будуть цілувати ******* сраку. Гидота.
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13.12.2023 20:28 Ответить
Куколди
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13.12.2023 20:32 Ответить
Угорський пєльмєнь таки досяг свого шантажем. Тепер інші почнуть.
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13.12.2023 20:32 Ответить
Все таки, "ЄС - угорський базар".
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13.12.2023 20:47 Ответить
А кто то писал сегодня в ветке про партизанщину что демократии не приемлют шантажа (или как то так), мол, не работает шантаж. Видим что работает, да ещё как.
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13.12.2023 20:58 Ответить
ну європейцям та американцям глибоко чхати буде тут партизанщина чи конвенційна війна.
мадяроті змушені йти на поступки адже від її демаршів страждає само ЄС.
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13.12.2023 21:06 Ответить
край непуганых идиотов!
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13.12.2023 21:28 Ответить
Кісточку мадьярам кинули...
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13.12.2023 21:28 Ответить
Прогнулися...
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13.12.2023 21:30 Ответить
А є гарантії що ця свиня розблокує наш поступ у ЄС?
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13.12.2023 21:31 Ответить
нет конечно. Он сказал что разблокирует нам только деньги
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13.12.2023 21:46 Ответить
завтра йорбан знову буде проти вступу України в ЄС і в НАТО
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13.12.2023 21:38 Ответить
З обного боку

"Комісія вважає, що Угорщина вжила заходів, які вона зобов'язалася вжити, щоб Комісія вважала, що горизонтальна сприятлива умова Хартії ЄС про основні права виконана в тому, що стосується незалежності судової влади"

З іншого боку

"За словами Орбана ЄС має запропонувати лише стратегічне партнерство, оскільки Україна не виконала критеріїв для початку переговорів членства"

Тобто Угорщина 19 років не вживала заходів, які вона зобов'язалася вжити і нарешті дочекались, а Україна наче не виконала якихось критеріїв для початку лише переговорів про вступ?

То ж все це більше стає схожим на балаган, в якому Орбана використовують як ту матюкливу бабцю щоб випроводити засидівшихся гостей, вона матюкається на чому світ стоїть, гостям незручно, а господарі розводять руками мов - вона ж старенька, хвороблива ми ж її таку не вижинемо то вибачайте, приходьте настпуного сторіччя
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13.12.2023 22:09 Ответить
Скоро пуйлу і кацапські активи повернуть. Куколди
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13.12.2023 22:24 Ответить
 
 