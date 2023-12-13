Еврокомиссия решила разблокировать 10 миллиардов евро для Венгрии, - Guardian
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Европейская комиссия сегодня, 13 декабря, решила разморозить для Венгрии 10 миллиардов евро, то есть около трети от суммы, заблокированной из-за ряда проблем с верховенством права в стране. Перед этим была информация об отказе разморозки такого транша для Будапешта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В Комиссии утверждали, что Венгрия осуществила ряд реформ судебной системы и, таким образом, заслуживает доступа к части финансирования.
"После тщательной оценки и нескольких обменов мнениями с венгерским правительством Комиссия считает, что Венгрия приняла меры, которые она обязалась принять, чтобы Комиссия считала, что горизонтальное благоприятное условие Хартии ЕС об основных правах выполнено в том, что касается независимость судебной власти", - указывается в заявлении ЕК.
Таким образом часть финансирования "Политики сплочения" больше не будет блокироваться, что позволит Будапешту требовать возмещения примерно до 10,2 миллиардов евро.
Как прокомментировал данное решение ЕК министр регионального развития Венгрии Тибор Наврачич в беседе с журналистами, власти страны "выполнили все условия, поэтому очень уверены, что средства ЕС теперь поступят".
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ЧЕРЕЗ ВИТІК ІНФОРМАЦІЇ КАБМІН ВІДКЛАВ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПОСТАНОВУ-КЛОН СКАНДАЛЬНОГО 5655
Але влада не відмовилася від ідеї порушити Конституцію та обвести навколо пальця європейців - напередодні ухвалення рішення про старт переговорів щодо вступу України до ЄС
13 грудня Кабінет міністрів відклав голосування за постанову, що дублює скандальний законопроект №5655 - через витік інформації. Нагадаємо, що ввечері 12 грудня ZN.UA опублікувало проект цієї постанови, яку мав винести на голосування прем'єр-міністр Денис Шмигаль з голосу.Як стверджують джерела ZN.UA, Міністерство відновлення на чолі з віце-прем'єр-міністром Олександром Кубраковим та основні лобісти законопроекту (автор 5655 - голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк) підготували медійну кампанію адвокації корупційної містобудівної «реформи» в якості масштабного державного експерименту. Яку було зірвано оприлюдненням документа.
С
інопланетяни можуть не прилетіти, а вирости прямо серед нас, можливо вже посіяно було і "горизонтальна сприятлива умова" викинула в Україні цілу купу їх, та ще й прямо у владні крісла
мадяроті змушені йти на поступки адже від її демаршів страждає само ЄС.
"Комісія вважає, що Угорщина вжила заходів, які вона зобов'язалася вжити, щоб Комісія вважала, що горизонтальна сприятлива умова Хартії ЄС про основні права виконана в тому, що стосується незалежності судової влади"
З іншого боку
"За словами Орбана ЄС має запропонувати лише стратегічне партнерство, оскільки Україна не виконала критеріїв для початку переговорів членства"
Тобто Угорщина 19 років не вживала заходів, які вона зобов'язалася вжити і нарешті дочекались, а Україна наче не виконала якихось критеріїв для початку лише переговорів про вступ?
То ж все це більше стає схожим на балаган, в якому Орбана використовують як ту матюкливу бабцю щоб випроводити засидівшихся гостей, вона матюкається на чому світ стоїть, гостям незручно, а господарі розводять руками мов - вона ж старенька, хвороблива ми ж її таку не вижинемо то вибачайте, приходьте настпуного сторіччя