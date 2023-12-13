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Новости За рубежом
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Сикорский (215) Кулеба Дмитрий (2646)

Глава МИД Польши Сикорский принял приглашение Кулебы посетить Украину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сікорський,радослав

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с новоназначенным министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в соцсети Х.

"Я разговаривал с Радославом Сикорским и поздравил его с назначением. Министр Сикорский подтвердил свою приверженность дальнейшему укреплению украинско-польских отношений, противодействию российской агрессии, интеграции Украины в ЕС и НАТО, а также сотрудничеству в других глобальных делах", - написал Кулеба.

Также глава украинского МИД сообщил, что стороны обсудили предстоящий саммит Европейского Союза, и что Сикорский заверил, что "Польша будет активно работать на саммите, чтобы обеспечить принятие необходимых решений, включая решение об открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС".

"Министр Сикорский также принял мое приглашение посетить Украину", – отметил Кулеба.

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Топ комментарии
+6
Персональний фанат 93ї ОМБр "Холодний яр". Разом з дружиною за власні кошти купили для 93ї джипа. Респект.
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13.12.2023 21:03
+3
Це дає надію, що пакет допомоги Україні встигнуть ухвалити.

Конгрес Сполучених Штатів Америки продовжить роботу до 21 грудня. Про це повідомила народна депутатка Олександра Устінова у Facebook.
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13.12.2023 21:54
+3
Ось такий твіт свого часу надіслав пан Радек Сікорський:

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13.12.2023 21:55
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Персональний фанат 93ї ОМБр "Холодний яр". Разом з дружиною за власні кошти купили для 93ї джипа. Респект.
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13.12.2023 21:03 Ответить
Тут три варіанти на чому він прибуде - вєртольот, гелікоптер чи гвинтокрил.
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13.12.2023 21:13 Ответить
Гвинтокрил відпадає - гвинтокрили тіко в музеях залишилися .
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13.12.2023 21:17 Ответить
по суті зараз дрони - то маленькі гвинтокрили
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13.12.2023 21:21 Ответить
А це ви так непрямо підводите до думки шо Сікорський це агент краснолюдів в польському уряді ( цікава теорія - дуже цікава). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B7_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
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13.12.2023 21:39 Ответить
ото ні разу навіть не думав про таке, лише пов'язав Сікорського з гелікоптерами, але за ссыль дуже дякую.

А є з українським перекладом ?

Бо польську я з напрягом
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13.12.2023 21:45 Ответить
Якшо чесно то за переклад не знаю - пошукайте по ідея має бути .
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13.12.2023 21:51 Ответить
Пастор Шлаг пiдкаже.
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14.12.2023 00:35 Ответить
Еще Дуду в с*аку засунуть осталось.
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13.12.2023 21:34 Ответить
Саака без кокаїну вже не льотчик, який колись границі України рвав своїм пердінням
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13.12.2023 21:47 Ответить
Дуже вдячний за ценную мыслю.
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13.12.2023 21:58 Ответить
та то так раді прикола, вибач
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13.12.2023 22:02 Ответить
Це дає надію, що пакет допомоги Україні встигнуть ухвалити.

Конгрес Сполучених Штатів Америки продовжить роботу до 21 грудня. Про це повідомила народна депутатка Олександра Устінова у Facebook.
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13.12.2023 21:54 Ответить
Ось такий твіт свого часу надіслав пан Радек Сікорський:

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13.12.2023 21:55 Ответить
ота дірочка в воді під Данією таки трошки вплинула на жирну ойропу
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13.12.2023 22:04 Ответить
 
 