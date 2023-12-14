Германия изменит схему оплаты за оружие для Украины, - Spiegel
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
По новой договоренности правительственной коалиции, Бундесверу придется покупать оружие на замену передаваемому Украине из спецфонда на развитие армии, а не из отдельного фонда, как изначально планировалось.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Spiegel, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Значительная часть оружия, которое Германия передает Украине как военную помощь, предоставляется из запасов Бундесвера. Сначала федеральное правительство пообещало, что оборудование на замену переданному будут оплачивать из специального фонда в бюджете, не приписанном к какому-либо конкретному министерству, чтобы снизить нагрузку на оборонный бюджет.
Однако в "бюджетном компромиссе" от этого решили отступить: договоренность предполагает, что в будущем это финансирование должно осуществляться из спецфонда Бундесвера на 100 млрд евро, созданного в 2022 году для укрепления армии.
Дополнительным вызовом является то, что эти 100 миллиардов уже распланированы, так что в случае изменения подхода Минобороны придется изменять план расходов.
Первоначально 100-миллиардный спецфонд Бундесвера планировали для реализации крупных проектов модернизации армии, средства были рассчитаны на период до конца 2027 года. В случае финансирования с него компенсации вооружения, которое передают Украине, средства закончатся быстрее.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что коалиция в Берлине подписала соглашение о бюджете на 2024 год, в который заложены в том числе средства на помощь Украине.
Пожалуйста, подождите...
Ставлення киян до німецького війська було двоїстим. З одного боку це все-таки були визволителі від більшовиків, з іншого - німці уособлювали ворога, з яким кілька років велася важка й кровопролитна війна. Проте, на відміну від більшовиків, німецьке військо спочатку поводило себе коректно. Німецька комендатура зайняла будинок Дворянського зібрання на Думській площі (нині - Майдан Незалежності), німецький гарнізон у Києві становив близько 30 тисяч вояків. У Києві перебував і штаб окупаційних військ (група армій «Київ») на чолі з генералом Ейхгорном, що розташувався у будинку Бродського на Катерининській вул. (нині - вул. Липська).
З приходом німців у Києві миттєво встановилися порядок і спокій. Зникли грабунки й насильства. Навіть пізньої ночі можна було ходити по вулицях, не відчуваючи небезпеки. Відкрилися театри, кінематограф, ресторани, магазини. Зголоднілі за війну німецькі солдати були просто приголомшені великою кількістю продуктів харчування у київських магазинах, вони, типово, купчилися біля вітрин, де були виставлені смажені поросята, кури, гуси, качки, сало, масло, цукор і різні солодощі, які можна було придбати без усяких карток і за порівняно низькими цінами. Зранку на базарах німці залюбки купували сало, що стало звичайною на той час картиною.
Господарювали німці у Києві з притаманною їм схильністю до порядку. Був віддрукований прекрасний план міста німецькою мовою, на київських перехрестях з'явилися таблички з німецькими написами. Місто вкрилося павутиною телефонних і телеграфних дротів, які зв'язували між собою німецькі установи. Поновилися зв'язки з Європою: відкрилися два великих книжкових магазини, які крім книжкових новинок отримували свіжі берлінські й віденські газети.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны.
https://ipvnews.org/nurnberg_article21102010.php
спочатку подумав, що відмовляться оплачувати Київстаром