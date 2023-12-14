Германия изменит схему оплаты за оружие для Украины, - Spiegel

По новой договоренности правительственной коалиции, Бундесверу придется покупать оружие на замену передаваемому Украине из спецфонда на развитие армии, а не из отдельного фонда, как изначально планировалось.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Spiegel, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Значительная часть оружия, которое Германия передает Украине как военную помощь, предоставляется из запасов Бундесвера. Сначала федеральное правительство пообещало, что оборудование на замену переданному будут оплачивать из специального фонда в бюджете, не приписанном к какому-либо конкретному министерству, чтобы снизить нагрузку на оборонный бюджет.

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Однако в "бюджетном компромиссе" от этого решили отступить: договоренность предполагает, что в будущем это финансирование должно осуществляться из спецфонда Бундесвера на 100 млрд евро, созданного в 2022 году для укрепления армии.

Дополнительным вызовом является то, что эти 100 миллиардов уже распланированы, так что в случае изменения подхода Минобороны придется изменять план расходов.

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Первоначально 100-миллиардный спецфонд Бундесвера планировали для реализации крупных проектов модернизации армии, средства были рассчитаны на период до конца 2027 года. В случае финансирования с него компенсации вооружения, которое передают Украине, средства закончатся быстрее.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что коалиция в Берлине подписала соглашение о бюджете на 2024 год, в который заложены в том числе средства на помощь Украине.