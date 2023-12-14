Рашисты предлагают "эвакуацию" из оккупированной Херсонщины в Тюмень, - Соболевский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики предлагают "эвакуацию" жителям оккупированной Херсонщины в Тюмень.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас одним из топовых направлений так называемой "эвакуации" с временно оккупированных территорий Херсонщины на территории России является Тюмень. Именно туда упорно предлагает выезжать нашим людям оккупационные власти, мотивируя тем, что там есть свободный жилищный фонд и будет возможность быстро реализовать жилищный сертификат", – говорится в сообщении.
По его словам, никакой гуманитарной поддержки или пособия по трудоустройству никто даже не обещает.
"Кстати сегодня в Тюмени -21 °C. Желающим согласиться на обещания РФ - "курорты" Тюмени ждут вас", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
або як Ківу - на ножа
щоб боялися
Пам'ятаєте "Велике сидіння в тайзі" ***** та Шойгу? Потім бурят вискочив, як Пилип з конопель: "Нам надо построить в Сибири несколько городов-миллионников!" Всі покрутили пальцем біля скроні --- там на тисячу км нікого, крім ведмедів , не зустрінеш! От тоді вони все й спланували, вірніше, згадали сталінський план переселення українців до Сибіру... така доля чекала на всіх нас.
А благодатну Україну заселили б заслуженими гондурасами з Мухосранськів, приблизно, як заселяли Південь та Донбас під час голодомору, а після Другої світової --- Крим. Причому, в Крим переселялась "еліта" --- НКВСники, СМЕРШівці та т.п. Згадайте дикі танці, "хоть камни с неба" "мы на родине".
Тому, ждунам руського міра --- вас чекають магадани та тюмені. Ви цікаві гондурасєї лише як ресурс --- там житло, органи для пересадки, якісь збереження в цінних металах та т.п.
Вже було не раз!