РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14272 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
4 154 24
война (46961) оккупация (9519) Херсонщина (3530) Соболевский (45)

Рашисты предлагают "эвакуацию" из оккупированной Херсонщины в Тюмень, - Соболевский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти,арміярф,рашисти

Российские захватчики предлагают "эвакуацию" жителям оккупированной Херсонщины в Тюмень.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас одним из топовых направлений так называемой "эвакуации" с временно оккупированных территорий Херсонщины на территории России является Тюмень. Именно туда упорно предлагает выезжать нашим людям оккупационные власти, мотивируя тем, что там есть свободный жилищный фонд и будет возможность быстро реализовать жилищный сертификат", – говорится в сообщении.

По его словам, никакой гуманитарной поддержки или пособия по трудоустройству никто даже не обещает.

"Кстати сегодня в Тюмени -21 °C. Желающим согласиться на обещания РФ - "курорты" Тюмени ждут вас", - добавил он.

Читайте: Украинцы массово саботируют требования оккупационных администраций, - Центр национального сопротивления
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
Одразу в солнечний магадан.
показать весь комментарий
14.12.2023 09:28
+9
В черговий раз кацапня мріє "руками рабатящих хахлов асвоить Сибирь" Не розуміють того що мінять треба не населення на територіях Мінять треба менталітет І в першу чергу - менталітет самої ВЛАДИ Поки "рассєянє" не займуться своєю країною (замість "заваеваний") - нічого не поміняється Вивезені до Сибіру "хахли" просто будуть "окацаплюваться" і все залишатиметься там же А "рассєяне" вимотають себе у безкінечних війнах та розчиняться у більш успішних народах Спочатку стануть "вузькоокими" А потім "вузькоокі" визнають себе китайцями - бо так зручніше! І "ситніше" І "жовта небезпека" (про яку попереджував Миколу ІІ імператор Вільгельм) стане реальністю Та вона вже нависла над Росією!
показать весь комментарий
14.12.2023 09:36
+9
Вони не змінились за 400 років незалежно від того чи була їх країна царською, імперською, комуністичною чи демократичною, тому таки треба міняти ЇХ КРАЇНУ, зменшувати до розмірів котрі вже перестануть гіпнотизувати їх мозок надуманою "величчю", і лише тоді нацистсько-імперські ідею можуть зійти на нівець, хоча і не одразу, бо в їх родичів угорців імперство досі надихає на обрання таких дебілів як Орбан та на мрії про "Велику Угорщину"!!!
показать весь комментарий
14.12.2023 09:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одразу в солнечний магадан.
показать весь комментарий
14.12.2023 09:28 Ответить
Магадан навіть краще, там хоч є вихід до океану за рахунок чого клімат м'якше!
показать весь комментарий
14.12.2023 09:51 Ответить
все правильно - зрадників України в Сібірь
або як Ківу - на ножа
щоб боялися
показать весь комментарий
14.12.2023 11:53 Ответить
Ви з коментом --- попали в точку!
Пам'ятаєте "Велике сидіння в тайзі" ***** та Шойгу? Потім бурят вискочив, як Пилип з конопель: "Нам надо построить в Сибири несколько городов-миллионников!" Всі покрутили пальцем біля скроні --- там на тисячу км нікого, крім ведмедів , не зустрінеш! От тоді вони все й спланували, вірніше, згадали сталінський план переселення українців до Сибіру... така доля чекала на всіх нас.
А благодатну Україну заселили б заслуженими гондурасами з Мухосранськів, приблизно, як заселяли Південь та Донбас під час голодомору, а після Другої світової --- Крим. Причому, в Крим переселялась "еліта" --- НКВСники, СМЕРШівці та т.п. Згадайте дикі танці, "хоть камни с неба" "мы на родине".
Тому, ждунам руського міра --- вас чекають магадани та тюмені. Ви цікаві гондурасєї лише як ресурс --- там житло, органи для пересадки, якісь збереження в цінних металах та т.п.
показать весь комментарий
14.12.2023 10:42 Ответить
це тому що бурундуки теж із смугами, як і кавуни?
показать весь комментарий
14.12.2023 09:34 Ответить
А що?Це шанс втекти від їх мобілізації чи смерті.Виїхати в Тюмень ,а звідти спробувати виїхати за кордон в Азію,а там вже подумати що робити.
показать весь комментарий
14.12.2023 09:35 Ответить
А мобілізацію в російську армію з тюмені не виключаєш. кацапи це *******.....хахлов. навіть проросійських використати
показать весь комментарий
14.12.2023 09:42 Ответить
І не тільки цапи, будь які завойовники насамперед намагаються використовувати людські ресурси окупованих територій з початку існування людства аби поменше мати втрат серед своїх власних громадян. До речі це одна з причин чому підраховуючи втрати саме серед рашистів іноземці надають менші цифри, бо у перелік не попадають іноземні найманці та колаборанти котрі ніби "громадяни України" але воюють за Московію (т.з. "роССію") у якихось "особливих" підрозділах котрі ніби й рашистські, а статистика по них ведеться окремо та скритно!!!
показать весь комментарий
14.12.2023 09:56 Ответить
Ну,може й так.Але шанс бути мобілізованим в Херсонській області і в Тюмені,це різне,помоєму.В тюмєнь можна поїхати і не доїхати,десь загубитися по дорозі,але це шанс покинути окуповану територію,бо ж виїхати на підконтрольовану частину України очевидно неможливо з Херсонської.Якось так.Але чекати в Херсонській що якось минеться це думка дурня.
показать весь комментарий
14.12.2023 10:02 Ответить
На Московії (т.з. "роССії") є вимога ОБОВ'ЯЗКОВОЇ РЕЄСТРАЦІЇ по місту перебування, без неї не дозволять ані розміститися у готелі чи гуртожитку, ані зняти житло, а якщо зупинять на вулиці для перевірки документів, що теж не рідкість, і не буде реєстрації, то наступає відповідальність від адміністративної до кримінальної. Тож "загубитись" навряд чи вдастся, тому найкращє це виїхавши до цапів спробувати виїхати до країн Балтії чи Скандинавії як український біженець, і це вже робилося багатьма бажаючими!
показать весь комментарий
14.12.2023 10:24 Ответить
Так,але всі злочиці з України і світу ховаються на території рф.А щодо конкретного випадку,то хіба досвід "мірних ґраждан "ордло не приклад?Якби вони знали ,що треба буде "защіщать" рускій мір зі зброєю,то давно б здриснули вже в світ за очі,але ж думали пересидіти((Так і тут((
показать весь комментарий
14.12.2023 10:27 Ответить
В черговий раз кацапня мріє "руками рабатящих хахлов асвоить Сибирь" Не розуміють того що мінять треба не населення на територіях Мінять треба менталітет І в першу чергу - менталітет самої ВЛАДИ Поки "рассєянє" не займуться своєю країною (замість "заваеваний") - нічого не поміняється Вивезені до Сибіру "хахли" просто будуть "окацаплюваться" і все залишатиметься там же А "рассєяне" вимотають себе у безкінечних війнах та розчиняться у більш успішних народах Спочатку стануть "вузькоокими" А потім "вузькоокі" визнають себе китайцями - бо так зручніше! І "ситніше" І "жовта небезпека" (про яку попереджував Миколу ІІ імператор Вільгельм) стане реальністю Та вона вже нависла над Росією!
показать весь комментарий
14.12.2023 09:36 Ответить
Вони не змінились за 400 років незалежно від того чи була їх країна царською, імперською, комуністичною чи демократичною, тому таки треба міняти ЇХ КРАЇНУ, зменшувати до розмірів котрі вже перестануть гіпнотизувати їх мозок надуманою "величчю", і лише тоді нацистсько-імперські ідею можуть зійти на нівець, хоча і не одразу, бо в їх родичів угорців імперство досі надихає на обрання таких дебілів як Орбан та на мрії про "Велику Угорщину"!!!
показать весь комментарий
14.12.2023 09:49 Ответить
показать весь комментарий
14.12.2023 09:39 Ответить
Ото "заживуть"! У бажаючих звиклі до південного тепла зади у сибірських морозах змерзнуть до скляного стану й луснуть як горіхи. Ото "щастя" привалить до прихильників "руССкого мира"!
показать весь комментарий
14.12.2023 09:43 Ответить
Солнечная засраная Тюмень"- радная говень
показать весь комментарий
14.12.2023 09:44 Ответить
Ну так частина отих ''хєрсонців'' і є нащадки кацапських переселенців яких звозили зі всього мордору після геноциду Українців
показать весь комментарий
14.12.2023 09:51 Ответить
ЧАСТИНА! Але тоді й про мешканців Сибіру, Поволжя, Далекого сходу, Кубані, Брянської, Ростовської та Білгородської областей теж можна сміливо сказати що частина, ба навіть часто переважна, то нащадки етнічних українців котрі жили там або споконвіку, або були переселені туди чи то за власним бажанням, чи то силою!!!
показать весь комментарий
14.12.2023 10:00 Ответить
А хотіли в Сочі? Тюмень не найгірший варіант. Це дуже багате і упорядковане місто - неофіційна нафтова столиця.
показать весь комментарий
14.12.2023 09:51 Ответить
Це така стара політика москальских імперіалістів, вивезти українців в тундру, а територію заселити мокшами, які загадять Україну і будуть кричати"єта родина мая".

Вже було не раз!
показать весь комментарий
14.12.2023 10:25 Ответить
Це і є рашиська денацифікація українців пересилити в сибір для освоєня імперії ,сюди заселити тупих кацапів і тоді сказати "исконо руссите земли" що б цього не сталось треба знищувати цю здичавілу рашиську орду.
показать весь комментарий
14.12.2023 10:30 Ответить
А якщо надати довідку, що 30 років галасував за "ригоаналів", допоможе? Дозволять залишитися?
показать весь комментарий
14.12.2023 11:41 Ответить
показать весь комментарий
14.12.2023 14:11 Ответить
 
 