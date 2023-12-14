582 0
На Таврическом направлении ликвидировано более 600 российских оккупантов, - Силы обороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За минувшие сутки на Таврическом направлении враг нанес 4 авиаудара, провел 82 боевых столкновения и совершил 934 артобстрела.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
Общие потери врага на этом направлении за сутки составляют 637 человек.
Кроме того, уничтожены 19 единиц военной техники. В частности, 2 танка, 8 ББМ, 8 БПЛА, 1 единица спецтехники. Еще 18 единиц техники врага повреждены.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...