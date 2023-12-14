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Новости Война в Украине
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На Таврическом направлении ликвидировано более 600 российских оккупантов, - Силы обороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

За минувшие сутки на Таврическом направлении враг нанес 4 авиаудара, провел 82 боевых столкновения и совершил 934 артобстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Общие потери врага на этом направлении за сутки составляют 637 человек.

Кроме того, уничтожены 19 единиц военной техники. В частности, 2 танка, 8 ББМ, 8 БПЛА, 1 единица спецтехники. Еще 18 единиц техники врага повреждены.

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