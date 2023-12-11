Россияне массированно наступают на Авдеевском и Марьинском направлениях, - Силы обороны
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10 декабря российская армия предприняла массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлениях.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
"Вчера враг начал массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлении. Активно применяет авиацию, управляемые авиабомбы. За сутки совершил 15 авиаударов", - отметил Штупун.
Он добавил, что перед массированным наступлением захватчики обычно проводят артподготовку или сбрасывают управляемые авиабомбы.
"В общей сложности в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за сутки зафиксировано 72 боевых столкновения. Это очень много. Почти все они на Донетчине. Российские войска также совершили 610 артиллерийских обстрелов", - рассказал Штупун.
Армия РФ пытается продвигаться вблизи Авдеевки на севере и юге. За сутки Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 11 российских танков и 15 других бронемашин. Враг за сутки потерял в Донецкой области 400 человек.
"Уже фиксируются случаи, когда для пополнения потерь российская армия перебрасывает неэкипированных воинов, которые вынуждены снимать средства защиты с раненых и мертвых оккупантов", - рассказал спикер.
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Деж його «переможні звернення»?
Коли стало гаряче то його нема. Єто другое. А усіх собак навішують на Залужного, бо Зеленський, як Жена Цезаря. « Поза всякими підозрами»?
Ти там був поруч в Омані? Розкажи,
не соромся, кацапе!
які змушені знімати засоби захисту з поранених і мертвих окупантів", - розказав речник
А раньше раненых так и лечили, с надетыми на них бронежилетами. Теперь вынуждены снимать. (С) речник
"Вже фіксуються випадки, коли для поповнення втрат, російська армія перекидає неекіпірованих вояк, які змушені знімати засоби захисту з поранених і мертвих окупантів", - розказав речник.
...там реальне пекло - а кацапня хоч кидае свое мясо , але веде бої крок за кроком та по военній науці / тим більше що мае перевагу у більшості сегментів/- це визнають наші командири та бійці перших ланок які на нулью та в окопах...
то це МАЄ БУТИ вигідно для нас, тому що нам не потрібно шукати і вгадувати, де і коли він нападе, де він заховався, де чекає на нас у засідці, і т.п. - ми знаємо, де і коли він буде і куди намагатиметься пройти. - Фактично, це пастка для ворога, куди він сам іде у погибель.
За умови, що наші оборонці мають ДОСТАТНЮ ШВИДКІСТЬ знищення ворожих військ.