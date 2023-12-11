Россияне массированно наступают на Авдеевском и Марьинском направлениях, - Силы обороны

10 декабря российская армия предприняла массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Вчера враг начал массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлении. Активно применяет авиацию, управляемые авиабомбы. За сутки совершил 15 авиаударов", - отметил Штупун.

Он добавил, что перед массированным наступлением захватчики обычно проводят артподготовку или сбрасывают управляемые авиабомбы.

"В общей сложности в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за сутки зафиксировано 72 боевых столкновения. Это очень много. Почти все они на Донетчине. Российские войска также совершили 610 артиллерийских обстрелов", - рассказал Штупун.

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Армия РФ пытается продвигаться вблизи Авдеевки на севере и юге. За сутки Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 11 российских танков и 15 других бронемашин. Враг за сутки потерял в Донецкой области 400 человек.

"Уже фиксируются случаи, когда для пополнения потерь российская армия перебрасывает неэкипированных воинов, которые вынуждены снимать средства защиты с раненых и мертвых оккупантов", - рассказал спикер.