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Новости Война в Украине
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Таврия (116) боевые действия (1980) Штупун (80)

Россияне массированно наступают на Авдеевском и Марьинском направлениях, - Силы обороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сау,війна,зсу,артилерія

10 декабря российская армия предприняла массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Вчера враг начал массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлении. Активно применяет авиацию, управляемые авиабомбы. За сутки совершил 15 авиаударов", - отметил Штупун.

Он добавил, что перед массированным наступлением захватчики обычно проводят артподготовку или сбрасывают управляемые авиабомбы.

"В общей сложности в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за сутки зафиксировано 72 боевых столкновения. Это очень много. Почти все они на Донетчине. Российские войска также совершили 610 артиллерийских обстрелов", - рассказал Штупун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Таврическом направлении наблюдается активность вражеской пехоты, на Авдеевском ВСУ за сутки отразили 23 вражеские атаки

Армия РФ пытается продвигаться вблизи Авдеевки на севере и юге. За сутки Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 11 российских танков и 15 других бронемашин. Враг за сутки потерял в Донецкой области 400 человек.

"Уже фиксируются случаи, когда для пополнения потерь российская армия перебрасывает неэкипированных воинов, которые вынуждены снимать средства защиты с раненых и мертвых оккупантов", - рассказал спикер.
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Топ комментарии
+13
Зеленський обіцяв в Омані здати Україну , яка перемога!
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11.12.2023 13:14
+11
хто винен в затягувані бойових дій і загибелі наших героїв на фронті?,вже 8 місяців як добровольчий полк ім.С.Бандери подав план /без подробиць/ звільненя півдня і криму спецоперація вперше в світі мабудь такого плану в офіс президента 6 звернень ,головнокомандуючому 3 зверненя, міністру оборони 2 зверненя ,рнбо 2 зверненя,СБУ,розвідка по 2 зверненя ніякої реакції через 8 місяців прийшло відповідь від генштабу бюрократична що ЗСУ воюе і саме справиться без добровольців,а ми могли б вже звільнити тисячі наших полонених -це одна із головних задач,зберегти життя тисяч наших воїнів і звільнити територію а може це був би кінець війні ,бюрократія і не готовність до рішучих дій ,страх перед путіним керівників проблема.
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11.12.2023 11:58
+9
Чмобіки, алкоголіки, тупі і ще тупіші орки.....посилили наступ. У глядачів марафону станеться заворот кишок (мозку там немає)
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11.12.2023 13:36
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хто винен в затягувані бойових дій і загибелі наших героїв на фронті?,вже 8 місяців як добровольчий полк ім.С.Бандери подав план /без подробиць/ звільненя півдня і криму спецоперація вперше в світі мабудь такого плану в офіс президента 6 звернень ,головнокомандуючому 3 зверненя, міністру оборони 2 зверненя ,рнбо 2 зверненя,СБУ,розвідка по 2 зверненя ніякої реакції через 8 місяців прийшло відповідь від генштабу бюрократична що ЗСУ воюе і саме справиться без добровольців,а ми могли б вже звільнити тисячі наших полонених -це одна із головних задач,зберегти життя тисяч наших воїнів і звільнити територію а може це був би кінець війні ,бюрократія і не готовність до рішучих дій ,страх перед путіним керівників проблема.
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11.12.2023 11:58 Ответить
A деж генерал200 Сирський?!

Деж його «переможні звернення»?

Коли стало гаряче то його нема. Єто другое. А усіх собак навішують на Залужного, бо Зеленський, як Жена Цезаря. « Поза всякими підозрами»?
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11.12.2023 15:05 Ответить
а що, можна ще якось наступати, приміром, поодинці та вздовж лінії фронту?
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11.12.2023 13:11 Ответить
Зеленський обіцяв в Омані здати Україну , яка перемога!
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11.12.2023 13:14 Ответить
А ти це сам слухав ? Що та кому обіцяв Зеленський?

Ти там був поруч в Омані? Розкажи,
не соромся, кацапе!
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11.12.2023 16:40 Ответить
Почекаєм, згодом все виплеве.
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11.12.2023 17:41 Ответить
За кацапа пішов за кораблем! А щодо всього іншого включи мозок! Може і не в Омані , може й не він , а Дерьмак обіцяв , але дії говорять самі за себе! Перед вторгненням завалити оборонні закази, недофінансувати ВСУ , відводити війска , розміновувати дороги та будувати дороги по яких поїхали російськи танки ,паралельно крадучи все що можна то помилка? Або саботаж? А може це план?Послати людей на шашлики ,коли вже ракети майже летіли це теж помилка??? Не давати взривати мости на річці Ірпінь і в той же час вимагати взорвати мости у Києві помилка? Оголити і здати південь ворогу помилка? А зіпсувати частину NLAW у неопалюваних складах??? Помилка?? Відпустити ворога з під Києва ??? Від мене вони стояли на відстані 12 км , і поряд з блок постом де я стояв ,300м у лісі базувалась наша артилерія - гради і я кожен день з нашими спілкувався! Так от вони дуже непогано проріджали лави русні , а коли вони почали тікати , був даний наказ відпустити їх!!!!Помилка?? Скільки життів наших коштує кілометр нових доріг? Скільки життів зарали ті тварюки ,що втекли з під Києва і потім вбивали на сході??? А відпустити під Лиманом??? Там формувався непоганий котел , а по факту всі втекли , і з розмов наших військових , їм дали втекти! Скільки вони ще наших вбили???А Безугла главком у Северодонецьку? Замість відходу до Лисичанська то формуванні оборони по річці вбивали наймотивованіших бійців в Северодонецьку! Потім в Бахмуті!! Все це особисті накази Зеленського! А спалити 12 бригад на мінних полях у контрнаступі і бути незадоволеним що Залужний зупинив це??? Тепер Авдіївка! А де наші друга , третя лінії оборони з бетонними укріпленнями? ЧИ м'ясом захищатись простіше? А,а , тепер він сказав що можете окопуватись!!!В мерзлу землю , без техніки!!! Це все помилки??? Не думаю! За таке вішати треба!!!А ще він не знає що таке корупція ! В на її не має , а яйця по 17 за тисячу!!!! А ті хто це робив гуляють на волі!!!! А хлопці в окопах!!??? Не соромлюсь !!!! Бо від кацапів тим і відрізняємось що можемо говорити все що думаємо! А от Зеленський просить ЗМІ мовчати про корупцію! Не на часі!!! А коли на часі? Коли він спалить усе що може і віддасть кацапам Україну?Забагато помилок!Одна помилка - випадковість ! Дві -співпадіння !Три - закономірність! А в нашому випадку це не помилки - це план знищення України!!! Є що сказати ?Заперечити? Навести правильні дії?? Не слова!!!! А дії!!!
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11.12.2023 18:02 Ответить
А в них (зєлупоголових) методика така. Вони одразу всіх незгодних з божественним ліком сонцесяйного записують в кацапи. Це вже давно. Не звертайте уваги )
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11.12.2023 19:12 Ответить
Це говорить про те, що наш народ немудрий а тупорилий до втрати пульсу. Може комусь не сподобається але війну ми заслужили. Тупість завжди карається. Не хотіли думати то вмирайте. Нажаль зараз багатьом всерівно не доходить взаємозв'язок між війною і виборами 2019 року-
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11.12.2023 19:30 Ответить
Я теж голосував за Зеленського! Але це тому що нас заставляють робити вибір між поганим і ще гіршим , і розібрати хто є хто не легко! Я був на майдані і знаю , що небесна сотня загинула не за безвіз і не за євроінтеграцію ! Евроінтеграція ,це був лише спосіб досягнути мети! А мета - правовеа держава для своїх дітей! Нормальні суди , прокурори , менти , верховенство права і хабарників за грати! А Порошенко все це похєрів! Саме тому я так і не хотів за нього голосувати ! Бо коли гине людина , з якою вчора розмовляв , та ще й у мирний час , це трохи міняє світогляд! Усі хто не дурні вже визнав , що помилились с Зеленським! Вибрали найгіршого серед гірших! Взаємозв'язок з війною прямий! Війна потрібна була Зеленському , бо без неї вже у 2022 році міг початись новий майдан!
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11.12.2023 21:39 Ответить
Чмобіки, алкоголіки, тупі і ще тупіші орки.....посилили наступ. У глядачів марафону станеться заворот кишок (мозку там немає)
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11.12.2023 13:36 Ответить
Тупой и еще тупее - это сила!
які змушені знімати засоби захисту з поранених і мертвих окупантів", - розказав речник

А раньше раненых так и лечили, с надетыми на них бронежилетами. Теперь вынуждены снимать. (С) речник
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11.12.2023 16:15 Ответить
нафуя робити такі вкиди.... :

"Вже фіксуються випадки, коли для поповнення втрат, російська армія перекидає неекіпірованих вояк, які змушені знімати засоби захисту з поранених і мертвих окупантів", - розказав речник.

...там реальне пекло - а кацапня хоч кидае свое мясо , але веде бої крок за кроком та по военній науці / тим більше що мае перевагу у більшості сегментів/- це визнають наші командири та бійці перших ланок які на нулью та в окопах...
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11.12.2023 17:37 Ответить
Ну судя по новым картам быдло неплохо наступало и заняло некоторые территории
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11.12.2023 20:29 Ответить
путін дав наказ до 14 грудня захопити Авдієвку,три дні зосталося,хрін кацапи виконають його наказ! Слава ЗСУ! Хлопці тримайтеся, Янгола охоронця кожному! Амінь!
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11.12.2023 21:55 Ответить
Якщо ворог масовано наступає і ми знаємо, де він це робить і що хоче захопити,

то це МАЄ БУТИ вигідно для нас, тому що нам не потрібно шукати і вгадувати, де і коли він нападе, де він заховався, де чекає на нас у засідці, і т.п. - ми знаємо, де і коли він буде і куди намагатиметься пройти. - Фактично, це пастка для ворога, куди він сам іде у погибель.

За умови, що наші оборонці мають ДОСТАТНЮ ШВИДКІСТЬ знищення ворожих військ.
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12.12.2023 03:27 Ответить
Вот это тут обиженок собралось
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12.12.2023 06:44 Ответить
 
 