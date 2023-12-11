Росіяни масовано наступають на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, - Сили оборони
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10 грудня російська армія розпочала масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
"Вчора ворог розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямку. Активно застосовує авіацію, керовані авіабомби. За добу здійснив 15 авіаударів", - зазначив Штупун.
Він додав, що перед масованим наступом загарбники зазвичай проводять артпідготовку або скидають керовані авіабомби.
"Загалом в операційній зоні ОСУВ "Таврія" за добу зафіксовано 72 бойових зіткнення. Це дуже багато. Майже всі вони на Донеччині. Російські війська також здійснили 610 артилерійських обстрілів", - розповів Штупун.
Армія РФ намагається просуватися поблизу Авдіївки на півночі та півдні. За добу Сили оборони на Таврійському напрямку знищили 11 російських танків і 15 інших бронемашин. Ворог за добу втратив на Донеччині 400 осіб.
"Вже фіксуються випадки, коли для поповнення втрат, російська армія перекидає неекіпірованих вояк, які змушені знімати засоби захисту з поранених і мертвих окупантів", - розказав речник.
Будь ласка, зачекайте...
Деж його «переможні звернення»?
Коли стало гаряче то його нема. Єто другое. А усіх собак навішують на Залужного, бо Зеленський, як Жена Цезаря. « Поза всякими підозрами»?
Ти там був поруч в Омані? Розкажи,
не соромся, кацапе!
які змушені знімати засоби захисту з поранених і мертвих окупантів", - розказав речник
А раньше раненых так и лечили, с надетыми на них бронежилетами. Теперь вынуждены снимать. (С) речник
"Вже фіксуються випадки, коли для поповнення втрат, російська армія перекидає неекіпірованих вояк, які змушені знімати засоби захисту з поранених і мертвих окупантів", - розказав речник.
...там реальне пекло - а кацапня хоч кидае свое мясо , але веде бої крок за кроком та по военній науці / тим більше що мае перевагу у більшості сегментів/- це визнають наші командири та бійці перших ланок які на нулью та в окопах...
то це МАЄ БУТИ вигідно для нас, тому що нам не потрібно шукати і вгадувати, де і коли він нападе, де він заховався, де чекає на нас у засідці, і т.п. - ми знаємо, де і коли він буде і куди намагатиметься пройти. - Фактично, це пастка для ворога, куди він сам іде у погибель.
За умови, що наші оборонці мають ДОСТАТНЮ ШВИДКІСТЬ знищення ворожих військ.