Росіяни масовано наступають на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, - Сили оборони

10 грудня російська армія розпочала масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Вчора ворог розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямку. Активно застосовує авіацію, керовані авіабомби. За добу здійснив 15 авіаударів", - зазначив Штупун.

Він додав, що перед масованим наступом загарбники зазвичай проводять артпідготовку або скидають керовані авіабомби.

"Загалом в операційній зоні ОСУВ "Таврія" за добу зафіксовано 72 бойових зіткнення. Це дуже багато. Майже всі вони на Донеччині. Російські війська також здійснили 610 артилерійських обстрілів", - розповів Штупун.

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Армія РФ намагається просуватися поблизу Авдіївки на півночі та півдні. За добу Сили оборони на Таврійському напрямку знищили 11 російських танків і 15 інших бронемашин. Ворог за добу втратив на Донеччині 400 осіб.

"Вже фіксуються випадки, коли для поповнення втрат, російська армія перекидає неекіпірованих вояк, які змушені знімати засоби захисту з поранених і мертвих окупантів", - розказав речник.