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Таврія (129) бойові дії (1687) Штупун (84)

Росіяни масовано наступають на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, - Сили оборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сау,війна,зсу,артилерія

10 грудня російська армія розпочала масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Вчора ворог розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямку. Активно застосовує авіацію, керовані авіабомби. За добу здійснив 15 авіаударів", - зазначив Штупун. 

Він додав, що перед масованим наступом загарбники зазвичай проводять артпідготовку або скидають керовані авіабомби.

"Загалом в операційній зоні ОСУВ "Таврія" за добу зафіксовано 72 бойових зіткнення. Це дуже багато. Майже всі вони на Донеччині. Російські війська також здійснили 610 артилерійських обстрілів", - розповів Штупун.

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Армія РФ намагається просуватися поблизу Авдіївки на півночі та півдні. За добу Сили оборони на Таврійському напрямку знищили 11 російських танків і 15 інших бронемашин. Ворог за добу втратив на Донеччині 400 осіб.

"Вже фіксуються випадки, коли для поповнення втрат, російська армія перекидає неекіпірованих вояк, які змушені знімати засоби захисту з поранених і мертвих окупантів", - розказав речник.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+13
Зеленський обіцяв в Омані здати Україну , яка перемога!
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11.12.2023 13:14
+11
хто винен в затягувані бойових дій і загибелі наших героїв на фронті?,вже 8 місяців як добровольчий полк ім.С.Бандери подав план /без подробиць/ звільненя півдня і криму спецоперація вперше в світі мабудь такого плану в офіс президента 6 звернень ,головнокомандуючому 3 зверненя, міністру оборони 2 зверненя ,рнбо 2 зверненя,СБУ,розвідка по 2 зверненя ніякої реакції через 8 місяців прийшло відповідь від генштабу бюрократична що ЗСУ воюе і саме справиться без добровольців,а ми могли б вже звільнити тисячі наших полонених -це одна із головних задач,зберегти життя тисяч наших воїнів і звільнити територію а може це був би кінець війні ,бюрократія і не готовність до рішучих дій ,страх перед путіним керівників проблема.
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11.12.2023 11:58
+9
Чмобіки, алкоголіки, тупі і ще тупіші орки.....посилили наступ. У глядачів марафону станеться заворот кишок (мозку там немає)
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11.12.2023 13:36
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хто винен в затягувані бойових дій і загибелі наших героїв на фронті?,вже 8 місяців як добровольчий полк ім.С.Бандери подав план /без подробиць/ звільненя півдня і криму спецоперація вперше в світі мабудь такого плану в офіс президента 6 звернень ,головнокомандуючому 3 зверненя, міністру оборони 2 зверненя ,рнбо 2 зверненя,СБУ,розвідка по 2 зверненя ніякої реакції через 8 місяців прийшло відповідь від генштабу бюрократична що ЗСУ воюе і саме справиться без добровольців,а ми могли б вже звільнити тисячі наших полонених -це одна із головних задач,зберегти життя тисяч наших воїнів і звільнити територію а може це був би кінець війні ,бюрократія і не готовність до рішучих дій ,страх перед путіним керівників проблема.
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11.12.2023 11:58 Відповісти
A деж генерал200 Сирський?!

Деж його «переможні звернення»?

Коли стало гаряче то його нема. Єто другое. А усіх собак навішують на Залужного, бо Зеленський, як Жена Цезаря. « Поза всякими підозрами»?
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11.12.2023 15:05 Відповісти
а що, можна ще якось наступати, приміром, поодинці та вздовж лінії фронту?
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11.12.2023 13:11 Відповісти
Зеленський обіцяв в Омані здати Україну , яка перемога!
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11.12.2023 13:14 Відповісти
А ти це сам слухав ? Що та кому обіцяв Зеленський?

Ти там був поруч в Омані? Розкажи,
не соромся, кацапе!
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11.12.2023 16:40 Відповісти
Почекаєм, згодом все виплеве.
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11.12.2023 17:41 Відповісти
За кацапа пішов за кораблем! А щодо всього іншого включи мозок! Може і не в Омані , може й не він , а Дерьмак обіцяв , але дії говорять самі за себе! Перед вторгненням завалити оборонні закази, недофінансувати ВСУ , відводити війска , розміновувати дороги та будувати дороги по яких поїхали російськи танки ,паралельно крадучи все що можна то помилка? Або саботаж? А може це план?Послати людей на шашлики ,коли вже ракети майже летіли це теж помилка??? Не давати взривати мости на річці Ірпінь і в той же час вимагати взорвати мости у Києві помилка? Оголити і здати південь ворогу помилка? А зіпсувати частину NLAW у неопалюваних складах??? Помилка?? Відпустити ворога з під Києва ??? Від мене вони стояли на відстані 12 км , і поряд з блок постом де я стояв ,300м у лісі базувалась наша артилерія - гради і я кожен день з нашими спілкувався! Так от вони дуже непогано проріджали лави русні , а коли вони почали тікати , був даний наказ відпустити їх!!!!Помилка?? Скільки життів наших коштує кілометр нових доріг? Скільки життів зарали ті тварюки ,що втекли з під Києва і потім вбивали на сході??? А відпустити під Лиманом??? Там формувався непоганий котел , а по факту всі втекли , і з розмов наших військових , їм дали втекти! Скільки вони ще наших вбили???А Безугла главком у Северодонецьку? Замість відходу до Лисичанська то формуванні оборони по річці вбивали наймотивованіших бійців в Северодонецьку! Потім в Бахмуті!! Все це особисті накази Зеленського! А спалити 12 бригад на мінних полях у контрнаступі і бути незадоволеним що Залужний зупинив це??? Тепер Авдіївка! А де наші друга , третя лінії оборони з бетонними укріпленнями? ЧИ м'ясом захищатись простіше? А,а , тепер він сказав що можете окопуватись!!!В мерзлу землю , без техніки!!! Це все помилки??? Не думаю! За таке вішати треба!!!А ще він не знає що таке корупція ! В на її не має , а яйця по 17 за тисячу!!!! А ті хто це робив гуляють на волі!!!! А хлопці в окопах!!??? Не соромлюсь !!!! Бо від кацапів тим і відрізняємось що можемо говорити все що думаємо! А от Зеленський просить ЗМІ мовчати про корупцію! Не на часі!!! А коли на часі? Коли він спалить усе що може і віддасть кацапам Україну?Забагато помилок!Одна помилка - випадковість ! Дві -співпадіння !Три - закономірність! А в нашому випадку це не помилки - це план знищення України!!! Є що сказати ?Заперечити? Навести правильні дії?? Не слова!!!! А дії!!!
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11.12.2023 18:02 Відповісти
А в них (зєлупоголових) методика така. Вони одразу всіх незгодних з божественним ліком сонцесяйного записують в кацапи. Це вже давно. Не звертайте уваги )
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11.12.2023 19:12 Відповісти
Це говорить про те, що наш народ немудрий а тупорилий до втрати пульсу. Може комусь не сподобається але війну ми заслужили. Тупість завжди карається. Не хотіли думати то вмирайте. Нажаль зараз багатьом всерівно не доходить взаємозв'язок між війною і виборами 2019 року-
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11.12.2023 19:30 Відповісти
Я теж голосував за Зеленського! Але це тому що нас заставляють робити вибір між поганим і ще гіршим , і розібрати хто є хто не легко! Я був на майдані і знаю , що небесна сотня загинула не за безвіз і не за євроінтеграцію ! Евроінтеграція ,це був лише спосіб досягнути мети! А мета - правовеа держава для своїх дітей! Нормальні суди , прокурори , менти , верховенство права і хабарників за грати! А Порошенко все це похєрів! Саме тому я так і не хотів за нього голосувати ! Бо коли гине людина , з якою вчора розмовляв , та ще й у мирний час , це трохи міняє світогляд! Усі хто не дурні вже визнав , що помилились с Зеленським! Вибрали найгіршого серед гірших! Взаємозв'язок з війною прямий! Війна потрібна була Зеленському , бо без неї вже у 2022 році міг початись новий майдан!
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11.12.2023 21:39 Відповісти
Чмобіки, алкоголіки, тупі і ще тупіші орки.....посилили наступ. У глядачів марафону станеться заворот кишок (мозку там немає)
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11.12.2023 13:36 Відповісти
Тупой и еще тупее - это сила!
які змушені знімати засоби захисту з поранених і мертвих окупантів", - розказав речник

А раньше раненых так и лечили, с надетыми на них бронежилетами. Теперь вынуждены снимать. (С) речник
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11.12.2023 16:15 Відповісти
нафуя робити такі вкиди.... :

"Вже фіксуються випадки, коли для поповнення втрат, російська армія перекидає неекіпірованих вояк, які змушені знімати засоби захисту з поранених і мертвих окупантів", - розказав речник.

...там реальне пекло - а кацапня хоч кидае свое мясо , але веде бої крок за кроком та по военній науці / тим більше що мае перевагу у більшості сегментів/- це визнають наші командири та бійці перших ланок які на нулью та в окопах...
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11.12.2023 17:37 Відповісти
Ну судя по новым картам быдло неплохо наступало и заняло некоторые территории
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11.12.2023 20:29 Відповісти
путін дав наказ до 14 грудня захопити Авдієвку,три дні зосталося,хрін кацапи виконають його наказ! Слава ЗСУ! Хлопці тримайтеся, Янгола охоронця кожному! Амінь!
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11.12.2023 21:55 Відповісти
Якщо ворог масовано наступає і ми знаємо, де він це робить і що хоче захопити,

то це МАЄ БУТИ вигідно для нас, тому що нам не потрібно шукати і вгадувати, де і коли він нападе, де він заховався, де чекає на нас у засідці, і т.п. - ми знаємо, де і коли він буде і куди намагатиметься пройти. - Фактично, це пастка для ворога, куди він сам іде у погибель.

За умови, що наші оборонці мають ДОСТАТНЮ ШВИДКІСТЬ знищення ворожих військ.
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12.12.2023 03:27 Відповісти
Вот это тут обиженок собралось
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12.12.2023 06:44 Відповісти
 
 