Рашисты бьют по Херсону

Российские оккупационные войска обстреливают Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко.

"Продолжается очередной обстрел Херсона со стороны российских оккупационных войск!

Перейдите в более безопасные места. Берегите себя и своих близких!" – говорится в сообщении.

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