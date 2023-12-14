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Рашисты бьют по Херсону

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Российские оккупационные войска обстреливают Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко.

"Продолжается очередной обстрел Херсона со стороны российских оккупационных войск!

Перейдите в более безопасные места. Берегите себя и своих близких!" – говорится в сообщении.

Смотрите: Россияне нанесли ракетный удар по Херсонщине, погибла женщина. Ночью оккупанты дважды обстреляли Херсон. ФОТО
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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу, що нею Тебе, Господи, вони зневажили
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14.12.2023 13:24 Ответить
 
 