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Рашисты бьют по Херсону
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска обстреливают Херсон.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко.
"Продолжается очередной обстрел Херсона со стороны российских оккупационных войск!
Перейдите в более безопасные места. Берегите себя и своих близких!" – говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий14.12.2023 13:24 Ответить Мне нравится 0
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