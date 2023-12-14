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Украина получила новый транш от МВФ на 900 млн долларов

Новости Цензор.НЕТ Экономика

мвф
Фото: невідоме

Украина получила третий транш по программе Международного валютного фонда почти в 900 млн долларов. Средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в сети Х (Twitter).

"Украина получила на свои счета от МВФ около 900 млн долларов. Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета", – отметил он.

Премьер поблагодарил главу МВФ Кристалину Георгиеву и сотрудников МВФ "за скорые решения в пользу Украины и высокую оценку усилий Украины в проведении реформ".

Украина получила около 4,5 млрд долларов из предусмотренных программой 15,6 млрд долларов.

Также читайте: МВФ поддержал мораторий на выплату Украиной внешнего долга
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Не знаю чи сумувати чи тішитися.
...
Знаю що половину розкрадуть та розпиляють , а хто і за що буде повертати ті гроші ?
...
Чим розрахуєтеся ?
...
Чорнозем возитимете на платформах в Західную Європу ?..
..
Тому що тут посівні землі то сухлинок в переміжку зі щебенем..
...
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14.12.2023 11:41 Ответить
А вже забули, як нам розповідали, що за надання кредиту МВФ вимагає скоротити населення України, при вступі у НАТО в Україну буде негайно завезено 7 мільйонів негрів...і самі знаєте який відсоток населення увєравал...
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14.12.2023 11:49 Ответить
Що за фігня? Звідки ти взяв?
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14.12.2023 12:02 Ответить
Чув особисто.
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14.12.2023 12:06 Ответить
Кацапська пропаганда то такий специфичний треш, що зразу зрозумiло чий, i не треба спростовувати, та й неможливо спростувати, як про рептилоiдiв
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14.12.2023 13:21 Ответить
Цікаво би було знайти інформацію стосовно того, скільки вони набрали цих "допомог" по всьому світу під час війни, під які %% тощо. Бо хто все це буде віддавати, працюючи за їжу за зачиненими кордонами, і так зрозуміло.
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14.12.2023 11:57 Ответить
U slug naridu vzhe ruchenyata spitnily vid ochikuvannya.....
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14.12.2023 12:50 Ответить
вы лучше бы отчистилась не просто о факте получения денег, а о том, на каком этапе выполнения нашей страной находятся требования МВФ. Ведь от этого будет зависеть дальнейшее наше будущее
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17.12.2023 11:12 Ответить
 
 